Nam giới chậm dậy thì ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh sản, sức khỏe toàn thân

Đơn vị Nam học – Trung tâm Thận Tiết niệu, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận một trường hợp nam bệnh nhân 24 tuổi đến khám vì chưa mọc ria mép, chưa mọc lông mu, tinh hoàn hai bên nhỏ. Mặc dù đã có biểu hiện nhiều năm nhưng bệnh nhân vẫn nghĩ là bình thường nên không đi kiểm tra.

Sau khi thăm khám và làm xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán suy sinh dục thứ phát– một rối loạn nội tiết ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển sinh dục, chức năng sinh sản và sức khỏe toàn thân nếu không được phát hiện sớm.

Biểu hiện của dậy thì ở nam giới - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Đơn vị Nam học – Trung tâm Thận Tiết niệu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, tuổi dậy thì bình thường ở nam giới: bắt đầu từ 9-14 tuổi và kéo dài 3-4 năm.

Các thay đổi bình thường như: Tinh hoàn to dần; Mọc lông mu, lông nách, ria mép, râu; Giọng nói trầm hơn; Dương vật phát triển, bắt đầu có xuất tinh; Tăng chiều cao nhanh, cơ bắp phát triển.

Nếu sau 14 tuổi, nam giới chưa có hoặc tiến triển chậm các dấu hiệu dậy thì, cần nghĩ đến suy sinh dục. Các biểu hiện gợi ý: Tinh hoàn nhỏ, mềm, dương vật nhỏ; Không mọc râu, lông nách, lông mu; Giọng nói cao, không trầm, không phát triển cơ bắp; Chậm tăng chiều cao hoặc thân hình cao gầy, tay chân dài; Giảm ham muốn, mệt mỏi, thụ động; Vú to giả nữ, mỡ tập trung vùng ngực, bụng.