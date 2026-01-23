Hà Nội

Quân sự

Hàn Quốc khởi động chương trình máy bay tác chiến điện tử 1,2 tỷ USD

Chương trình Block-I hứa hẹn nâng cao khả năng gây nhiễu và kiểm soát không chiến của Hàn Quốc, dự kiến ra mắt năm 2034 để đối phó môi trường khu vực.

Nguyễn Cúc
Hình minh họa (ảnh: KAI)
Hình minh họa (ảnh: KAI)

Hàn Quốc vừa chính thức khởi động chương trình trị giá 1,9 nghìn tỷ won (khoảng 1,29 tỷ USD) nhằm phát triển một loại máy bay tác chiến điện tử chuyên dụng mới, theo thông báo của Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA). Dự án, có tên Block-I, được kỳ vọng sẽ mang lại bước nhảy vọt cho năng lực chế áp phòng không và chỉ huy - kiểm soát của đối phương trong các kịch bản xung đột hiện đại.

Theo DAPA, Block-I sẽ tập trung phát triển các máy bay tác chiến điện tử cỡ lớn, có khả năng tiến hành gây nhiễu liên tục nhằm làm suy giảm hiệu quả của hệ thống phòng không tích hợp và các mạng lưới chỉ huy điện tử của đối phương. Kế hoạch phát triển đã được thảo luận trong cuộc họp chính thức giữa DAPA và LIG Nex1, một trong những tập đoàn công nghiệp quốc phòng chủ chốt của Hàn Quốc.

wm3caar.png
Hình minh họa (ảnh: KAI)

Chương trình Block-I được xem là một trong những khoản đầu tư lớn nhất của Seoul vào năng lực tác chiến điện tử trên không, phản ánh mối quan ngại ngày càng tăng trước môi trường phòng không dày đặc và phức tạp tại khu vực Đông Bắc Á. DAPA nhấn mạnh rằng máy bay mới sẽ đóng vai trò hỗ trợ tác chiến hiệp đồng, qua đó nâng cao khả năng sống còn cho các máy bay và hệ thống trên không của Hàn Quốc cũng như đồng minh khi hoạt động trong không phận bị tranh chấp.

Theo kế hoạch hiện tại, máy bay Block-I dự kiến được đưa vào biên chế vào năm 2034. Nền tảng này sẽ hoạt động như một hệ thống tấn công điện tử đứng ngoài tầm phòng thủ, có khả năng gây nhiễu radar, cảm biến và các liên kết chỉ huy của đối phương từ khoảng cách an toàn, tạo điều kiện cho các đợt không kích và hoạt động trên không tiếp theo.

DAPA cho biết Block-I sẽ được thiết kế để thực hiện gây nhiễu trên diện rộng, cho phép tác động đồng thời tới nhiều lớp trong mạng lưới phòng không của đối phương, thay vì chỉ tập trung vào các mục tiêu đơn lẻ. Dù chưa công bố cụ thể loại khung thân hay cấu hình cảm biến, cơ quan này cho biết máy bay sẽ được tối ưu cho thời gian bay dài và khả năng phát điện công suất lớn, nhằm mang theo các hệ thống gây nhiễu tiên tiến.

Một mục tiêu quan trọng khác của chương trình là nâng cao khả năng tương tác với kiến trúc phòng không – phòng thủ tên lửa hiện có của Hàn Quốc và các lực lượng đồng minh. DAPA đánh giá Block-I sẽ đóng vai trò then chốt trong các chiến dịch phối hợp tương lai, giúp mở đường an toàn hơn cho máy bay tấn công, nền tảng tình báo và các hệ thống không người lái.

Song song với Block-I, DAPA cũng xác nhận kế hoạch phát triển phiên bản Block-II trong giai đoạn tiếp theo, dự kiến tích hợp các công nghệ tấn công điện tử tiên tiến hơn và mở rộng phạm vi nhiệm vụ. Tuy nhiên, thời gian và ngân sách cho Block-II hiện chưa được công bố.

Hiện nay, Hàn Quốc vẫn chủ yếu dựa vào một số lượng hạn chế máy bay cải hoán và các hệ thống mặt đất để thực hiện tác chiến điện tử. Việc phát triển Block-I được xem là bước đi quan trọng nhằm xây dựng năng lực tác chiến điện tử trên không chuyên dụng, tiệm cận với các máy bay tấn công điện tử chuyên biệt đang được Mỹ và các không quân tiên tiến khác vận hành.

Defence Blog
Link bài gốc Copy link
https://defence-blog.com/south-korea-starts-1-29b-electronic-warfare-aircraft-project/
#Hàn Quốc #Block-I #máy bay tác chiến điện tử #DAPA #LIG Nex1 #gây nhiễu phòng không

