Mỹ trang bị cho binh sĩ vũ khí cận chiến có giá gần 19 triệu đồng

Công ty Atlantic Diving Supply sẽ được Lầu năm góc trả 350.000 đô la để cung cấp 489 chiếc dao chiến đấu, nghĩa là 716 USD cho mỗi con dao.

Quân đội Mỹ đã trao cho Atlantic Diving Supply, Inc. một hợp đồng giao hàng vô thời hạn mới để cung cấp dao chiến đấu theo lệnh mua sắm của Cơ quan Hậu cần Quốc phòng (DLA) được ban hành vào ngày 10 tháng 11.

Giải thưởng được liệt kê theo hợp đồng, cho phép giao tổng cộng tới 350.000 đô la cho các loại dao được phân loại theo danh mục vũ khí, với số lượng ước tính là 489 đơn vị.

Thủy quân Lục chiến Mỹ học các kỹ thuật sử dụng dao trên tàu vận tải đổ bộ USS Portland. Ảnh: Patrick Katz

Theo thông báo trúng thầu, hợp đồng được ký kết bởi DLA Land and Maritime, đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị và vật tư duy trì cho lực lượng vũ trang Mỹ trên khắp các hoạt động toàn cầu. Thông báo nêu rõ thỏa thuận này là một thỏa thuận giao hàng mở, cho phép quân đội đặt mua dao theo lô hàng yêu cầu, tối đa bằng giá trị trần của hợp đồng.

Mặc dù thông báo không nêu rõ mẫu dao hoặc cấu hình chính xác, nhưng danh sách phân loại mặt hàng này là “DAO, CHIẾN ĐẤU”, cho biết đây là loại dao cấp quân sự được thiết kế để quân nhân sử dụng trên chiến trường.

Các quan chức DLA đã ghi nhận tổng giá trị hợp đồng không vượt quá 350.000 đô la. Dựa trên số lượng ước tính 489 chiếc được cung cấp trong tài liệu, chi phí ước tính cho mỗi chiếc dao là khoảng 716 đô la. Giá cuối cùng có thể thay đổi tùy thuộc vào lô hàng giao và thông số cấu hình cụ thể khi đặt hàng.

Atlantic Diving Supply, có trụ sở chính tại Virginia, là nhà cung cấp lâu năm cho các khách hàng quốc phòng Mỹ và đồng minh. Công ty cung cấp đa dạng các thiết bị chiến thuật, thiết bị bảo vệ và phụ kiện vũ khí cho các cơ quan quân sự và liên bang. Thông báo trúng thầu liệt kê nhà thầu theo mã định danh đã đăng ký và xác nhận việc giao hàng sẽ được điều phối trực tiếp thông qua các kênh DLA trên bộ và trên biển.

Một số mẫu dao chiến đấu có giá hàng trăm USD được Atlantic Diving Supply bán trên trang chủ.

Thông báo hợp đồng nêu rõ cơ hội vẫn được liệt kê là đang hoạt động, với ngày không hoạt động là 25 tháng 11 năm 2025, phù hợp với thời hạn lưu trữ hồ sơ mua sắm chứ không phải ngày hết hạn hoạt động. Các lệnh công việc riêng lẻ sẽ được phát hành theo số hợp đồng khi cần dao cho các đơn vị hiện trường.

Không có thông tin công khai bổ sung nào về việc các đơn vị hoặc binh chủng cụ thể nào sẽ nhận được trang bị. Thông lệ tiêu chuẩn cho thấy dao chiến đấu được sử dụng trong các đơn vị bộ binh, trinh sát, tác chiến đặc biệt và các đơn vị dã chiến thông thường, trong khi các công cụ sử dụng gần đáng tin cậy vẫn là một phần trong trang bị cá nhân.