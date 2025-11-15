Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Mỹ trang bị cho binh sĩ vũ khí cận chiến có giá gần 19 triệu đồng

Công ty Atlantic Diving Supply sẽ được Lầu năm góc trả 350.000 đô la để cung cấp 489 chiếc dao chiến đấu, nghĩa là 716 USD cho mỗi con dao.

Tuệ Minh

Quân đội Mỹ đã trao cho Atlantic Diving Supply, Inc. một hợp đồng giao hàng vô thời hạn mới để cung cấp dao chiến đấu theo lệnh mua sắm của Cơ quan Hậu cần Quốc phòng (DLA) được ban hành vào ngày 10 tháng 11.

Giải thưởng được liệt kê theo hợp đồng, cho phép giao tổng cộng tới 350.000 đô la cho các loại dao được phân loại theo danh mục vũ khí, với số lượng ước tính là 489 đơn vị.

Thủy quân Lục chiến Mỹ học các kỹ thuật sử dụng dao trên tàu vận tải đổ bộ USS Portland. Ảnh: Patrick Katz

Theo thông báo trúng thầu, hợp đồng được ký kết bởi DLA Land and Maritime, đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị và vật tư duy trì cho lực lượng vũ trang Mỹ trên khắp các hoạt động toàn cầu. Thông báo nêu rõ thỏa thuận này là một thỏa thuận giao hàng mở, cho phép quân đội đặt mua dao theo lô hàng yêu cầu, tối đa bằng giá trị trần của hợp đồng.

Mặc dù thông báo không nêu rõ mẫu dao hoặc cấu hình chính xác, nhưng danh sách phân loại mặt hàng này là “DAO, CHIẾN ĐẤU”, cho biết đây là loại dao cấp quân sự được thiết kế để quân nhân sử dụng trên chiến trường.

Các quan chức DLA đã ghi nhận tổng giá trị hợp đồng không vượt quá 350.000 đô la. Dựa trên số lượng ước tính 489 chiếc được cung cấp trong tài liệu, chi phí ước tính cho mỗi chiếc dao là khoảng 716 đô la. Giá cuối cùng có thể thay đổi tùy thuộc vào lô hàng giao và thông số cấu hình cụ thể khi đặt hàng.

Atlantic Diving Supply, có trụ sở chính tại Virginia, là nhà cung cấp lâu năm cho các khách hàng quốc phòng Mỹ và đồng minh. Công ty cung cấp đa dạng các thiết bị chiến thuật, thiết bị bảo vệ và phụ kiện vũ khí cho các cơ quan quân sự và liên bang. Thông báo trúng thầu liệt kê nhà thầu theo mã định danh đã đăng ký và xác nhận việc giao hàng sẽ được điều phối trực tiếp thông qua các kênh DLA trên bộ và trên biển.

dao.jpg
Một số mẫu dao chiến đấu có giá hàng trăm USD được Atlantic Diving Supply bán trên trang chủ.

Thông báo hợp đồng nêu rõ cơ hội vẫn được liệt kê là đang hoạt động, với ngày không hoạt động là 25 tháng 11 năm 2025, phù hợp với thời hạn lưu trữ hồ sơ mua sắm chứ không phải ngày hết hạn hoạt động. Các lệnh công việc riêng lẻ sẽ được phát hành theo số hợp đồng khi cần dao cho các đơn vị hiện trường.

Không có thông tin công khai bổ sung nào về việc các đơn vị hoặc binh chủng cụ thể nào sẽ nhận được trang bị. Thông lệ tiêu chuẩn cho thấy dao chiến đấu được sử dụng trong các đơn vị bộ binh, trinh sát, tác chiến đặc biệt và các đơn vị dã chiến thông thường, trong khi các công cụ sử dụng gần đáng tin cậy vẫn là một phần trong trang bị cá nhân.

Lực lượng đặc biệt Hàn Quốc huấn luyện chiến đấu bằng dao găm.
#Trang bị dao chiến đấu quân sự #Hợp đồng cung cấp thiết bị quốc phòng #Công ty Atlantic Diving Supply #Chiến thuật sử dụng dao trong quân đội #Ngân sách và chi phí vũ khí quân sự #Lực lượng đặc nhiệm và bộ binh Mỹ

Bài liên quan

Quân sự

Binh sĩ Mỹ cuối cùng cũng được dùng giày "made in USA"

Các nhà lập pháp Mỹ cho rằng tất cả giày quân sự của Quân đội Mỹ phải được sản xuất tại nước này và đây là một trong những ưu tiên của Tổng thống Donal Trump.

Dự luật lưỡng đảng mới được trình lên Thượng viện Mỹ vào tháng 6 nhằm mục đích đảm bảo tất cả giày chiến đấu mà quân nhân Mỹ sử dụng đều được sản xuất hoàn toàn tại nước này.

Đạo luật Better Outfitting Our Troops, hay BOOTS, đã thống nhất một liên minh đa dạng các nhà lập pháp trên khắp quang phổ chính trị trong việc đề xuất rằng tất cả giày bốt quân sự Mỹ chỉ được sản xuất từ ​​các thành phần do Mỹ sản xuất. Điều đó bao gồm giày bốt chiến đấu tùy chọn, được các chỉ huy cho phép thay thế cho giày bốt tiêu chuẩn của quân đội.

Xem chi tiết

Quân sự

Quân đội châu Âu sẽ được trang bị xe tải không người lái

Chương trình COMMANDS do Liên minh châu Âu tài trợ sẽ cho phép các nước thành viên tiếp cận với công nghệ xe tải không người lái dành cho nhiệm vụ quân sự.

Sener Aerospace & Defence đã hoàn thành đợt thử nghiệm cuối cùng của dự án COMMANDS tại Seville, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực của Liên minh châu Âu nhằm tích hợp các phương tiện có người lái và không người lái cho các hoạt động quân sự trên bộ trong tương lai.

Buổi thử nghiệm có sự tham gia của các quan chức cấp cao của Quân đội Tây Ban Nha, Tổng cục Vũ khí và Vật tư (DIGAM) và đại diện từ một số bộ quốc phòng châu Âu.

Xem chi tiết

Quân sự

Hai lính hải quân bị Mỹ cáo buộc bán bí mật quân sự với 12.000 USD

Hai thủy thủ là thợ máy trên tàu tấn công đổ bộ USS Essex bị cáo buộc bán bí mật quân sự với giá 12.000 USD.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết rằng một thủy thủ hải quân nước này đã bị kết tội gián điệp vì bán bí mật quân sự cho Trung Quốc với giá 12.000 USD.

Sau phiên tòa kéo dài năm ngày và một ngày nghị án, bồi thẩm đoàn đã kết án Wei sáu tội danh, bao gồm âm mưu thực hiện hoạt động gián điệp, hoạt động gián điệp, xuất khẩu trái phép và âm mưu xuất khẩu dữ liệu kỹ thuật liên quan đến các mặt hàng quốc phòng, vi phạm Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí và Quy định về Buôn bán Vũ khí Quốc tế. Wei dự kiến ​​sẽ bị tuyên án vào ngày 1/12.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới