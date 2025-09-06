Hai lính hải quân bị Mỹ cáo buộc bán bí mật quân sự với 12.000 USD

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết rằng một thủy thủ hải quân nước này đã bị kết tội gián điệp vì bán bí mật quân sự cho Trung Quốc với giá 12.000 USD.

Sau phiên tòa kéo dài năm ngày và một ngày nghị án, bồi thẩm đoàn đã kết án Wei sáu tội danh, bao gồm âm mưu thực hiện hoạt động gián điệp, hoạt động gián điệp, xuất khẩu trái phép và âm mưu xuất khẩu dữ liệu kỹ thuật liên quan đến các mặt hàng quốc phòng, vi phạm Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí và Quy định về Buôn bán Vũ khí Quốc tế. Wei dự kiến ​​sẽ bị tuyên án vào ngày 1/12.

Hai thủy thủ Hải quân Mỹ bị bắt vào năm 2023 với cáo buộc gián điệp. Ảnh: Bộ tư pháp Mỹ.

“Bị cáo, người đã tuyên thệ bảo vệ Quốc gia và được giao quyền miễn trừ an ninh khi còn là hạ sĩ quan trong Hải quân Mỹ, đã bán rẻ đất nước mình để lấy 12.000 USD,” Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách An ninh Quốc gia John A. Eisenberg phát biểu.

Theo bằng chứng được trình bày tại phiên tòa, Wei là thợ máy trên tàu tấn công đổ bộ USS Essex. Anh ta cũng sở hữu giấy phép an ninh và được tiếp cận thông tin quốc phòng nhạy cảm về các hệ thống khác nhau của tàu.

Bằng chứng được đưa ra tại phiên tòa cho thấy Wei đã được một người tự xưng là người đam mê hải quân tiếp cận qua mạng xã hội vào tháng 2/2022.

Người này thực chất là một sĩ quan tình báo Trung Quốc. Từ tháng 2/2022 đến khi bị bắt vào tháng 8/2023, khi mối quan hệ giữa họ phát triển, Wei, theo yêu cầu của sĩ quan này, đã gửi nhiều thông tin về tàu Essex, bao gồm ảnh, video và vũ khí trên tàu.

Anh ta cũng gửi thông tin chi tiết về các tàu khác của Hải quân Mỹ mà anh ta lấy được từ các hệ thống máy tính bị hạn chế của Hải quân Mỹ. Để đổi lấy thông tin này, sĩ quan tình báo đã trả cho Wei hơn 12.000 USD trong vòng 18 tháng.

Các quân nhân bị cáo buộc trao thông tin về tàu USS Essex cho sĩ quan Trung Quốc. Ảnh: The National Interesting

Ngoài hai cáo buộc gián điệp, Wei còn bị kết án bốn tội danh âm mưu vi phạm và vi phạm Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí. Luật này nghiêm cấm các cá nhân cố ý xuất khẩu dữ liệu kỹ thuật liên quan đến một mặt hàng quốc phòng mà không có giấy phép của Bộ Ngoại giao. Chính phủ đã đưa ra bằng chứng cho thấy Wei đã thông đồng với người Trung Quốc để xuất khẩu một số thông tin kỹ thuật cần phải có giấy phép xuất khẩu.

Jinchao Wei, bạn đồng hành của một thợ máy trên tàu tấn công đổ bộ USS Essex, và một thủy thủ khác, Wenheng Zhao, đã bị bắt vào tháng 8/2023 và bị buộc tội làm gián điệp cho Trung Quốc.

Zhao đã nhận tội và bị kết án 27 tháng tù vào tháng 1 năm ngoái. Jinchao Wei đã ra tòa và bị kết tội âm mưu làm gián điệp cùng nhiều tội danh khác.

Hiện tại, Bộ ngoại giao Trung Quốc vẫn chưa có động thái phát ngôn liên quan đến vụ việc.