Mỹ Tâm - Hòa Minzy tiếp tục ủng hộ cho bà con vùng lũ miền Trung

Mới đây, ca sĩ Mỹ Tâm đóng góp 300 triệu đồng cho người dân Đà Nẵng. Cô viết trên trang cá nhân: “Quảng Nam Đà Nẵng mình ơi, cố lên nhé! Tâm xin được chung tay chia sẻ cùng bà con quê hương đang bị mưa lũ, cầu mong bình an đến với mọi người mọi nhà”. Trước đó, ‘hoạ mi tóc nâu’ ủng hộ 100 triệu đồng cho bà con Huế.

Hòa Minzy quyên góp 100 triệu đồng cho người dân Đà Nẵng. Nữ ca sĩ viết: "Xin được chia sẻ cùng bà con Đà Nẵng, xin được ôm Đà Nẵng vào lòng ạ.

Thực hiện theo lời kêu gọi của cổng Thông Tin Chính Phủ cùng TP Đà Nẵng, Hòa Minzy xin gửi tới bà con chút tình cảm từ nơi xa. Mong bà con sớm bình ổn trở lại ạ”. Trước đó, nữ ca sĩ ủng hộ 100 triệu đồng cho người dân Huế.

Mỹ Tâm (trái) - Hòa Minzy liên tục ủng hộ cho bà con miền Trung. Ảnh: FB Mỹ Tâm, Hòa Minzy.

Ca sĩ Bằng Kiều đóng góp 100 triệu đồng. “Xin được chia sẻ chút tấm lòng với đồng bào bão lũ, mong mọi người bình an và vượt qua mọi khó khăn”, nam ca sĩ viết trên trang cá nhân.

Theo Tiền Phong, ca sĩ Hà Anh Tuấn và công ty Việt Vision đã đồng hành với Trung ương Đoàn, ủng hộ 500 triệu đồng nhằm sẻ chia, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ tại Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng.

Nhiều sao Việt chung tay, hướng về bà con miền Trung. Hồ Ngọc Hà, Quang Anh RHYDER, Hoa hậu Hương Giang, Đăng Khôi mỗi người quyên góp 100 triệu đồng cho bà con miền Trung. Ca sĩ Đức Phúc ủng hộ bà con ở Huế và Đà Nẵng 200 triệu đồng.