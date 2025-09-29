Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
'Ngọc nữ trăm tỷ' Kaity Nguyễn sở hữu vòng 1 nóng bỏng nhất Việt Nam

Cộng đồng trẻ

'Ngọc nữ trăm tỷ' Kaity Nguyễn sở hữu vòng 1 nóng bỏng nhất Việt Nam

Dù chỉ cao khoảng 1m50 nhưng 'ngọc nữ trăm tỷ' Kaity Nguyễn sở hữu vóc dáng tuyệt đối gợi cảm.

Thiên Anh
Kaity Nguyễn (Nguyễn Ngọc Bình An Kaity, sinh năm 1999) nổi lên từ clip hát nhép ca khúc Destiny của Hồ Ngọc Hà.
Kaity Nguyễn (Nguyễn Ngọc Bình An Kaity, sinh năm 1999) nổi lên từ clip hát nhép ca khúc Destiny của Hồ Ngọc Hà.
Sau đó 'ngọc nữ trăm tỷ' showbiz Việt được nhà sản xuất Charlie Nguyễn chọn vào vai nữ chính phim Em Chưa 18, trở thành hiện tượng phòng vé.
Sau đó 'ngọc nữ trăm tỷ' showbiz Việt được nhà sản xuất Charlie Nguyễn chọn vào vai nữ chính phim Em Chưa 18, trở thành hiện tượng phòng vé.
Với bước đà này, Kaity Nguyễn tiếp tục tham gia nhiều dự án phim điện ảnh khác như Gái Già Lắm Chiêu, Tiệc Trăng Máu,... và gần nhất là Tử Chiến Trên Không.
Với bước đà này, Kaity Nguyễn tiếp tục tham gia nhiều dự án phim điện ảnh khác như Gái Già Lắm Chiêu, Tiệc Trăng Máu,... và gần nhất là Tử Chiến Trên Không.
Ngoại hình của Kaity Nguyễn cũng luôn gây chú ý. Dù chỉ cao khoảng 1m50 nhưng cô nàng sở hữu vóc dáng tuyệt đối gợi cảm.
Ngoại hình của Kaity Nguyễn cũng luôn gây chú ý. Dù chỉ cao khoảng 1m50 nhưng cô nàng sở hữu vóc dáng tuyệt đối gợi cảm.
Gu thời trang của Kaity Nguyễn thiên về sự hiện đại, pha trộn giữa dễ thương và quyến rũ.
Gu thời trang của Kaity Nguyễn thiên về sự hiện đại, pha trộn giữa dễ thương và quyến rũ.
Khi lên thảm đỏ hay dự sự kiện, Kaity thường chọn những bộ váy cúp ngực hoặc ôm sát, giúp tôn lên lợi thế hình thể.
Khi lên thảm đỏ hay dự sự kiện, Kaity thường chọn những bộ váy cúp ngực hoặc ôm sát, giúp tôn lên lợi thế hình thể.
Kaity Nguyễn là một nữ diễn viên người Mỹ gốc Việt nổi tiếng và được xem là một trong những "ngọc nữ" thế hệ mới của điện ảnh Việt Nam. Cô sinh năm 1999, tên thật là Nguyễn Ngọc Bình An.
Kaity Nguyễn là một nữ diễn viên người Mỹ gốc Việt nổi tiếng và được xem là một trong những "ngọc nữ" thế hệ mới của điện ảnh Việt Nam. Cô sinh năm 1999, tên thật là Nguyễn Ngọc Bình An.
Kaity Nguyễn từng cùng gia đình định cư tại Mỹ, sau đó trở về Việt Nam sinh sống. Cô nổi lên từ một video hát nhép trên mạng xã hội trước khi bén duyên với điện ảnh.
Kaity Nguyễn từng cùng gia đình định cư tại Mỹ, sau đó trở về Việt Nam sinh sống. Cô nổi lên từ một video hát nhép trên mạng xã hội trước khi bén duyên với điện ảnh.
Với vai diễn trong Gái già lắm chiêu V, Kaity Nguyễn đã trở thành Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII, được mệnh danh là "Ảnh hậu Bông Sen Vàng trẻ tuổi nhất" lịch sử giải thưởng này.
Với vai diễn trong Gái già lắm chiêu V, Kaity Nguyễn đã trở thành Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII, được mệnh danh là "Ảnh hậu Bông Sen Vàng trẻ tuổi nhất" lịch sử giải thưởng này.
Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh
#Kaity Nguyễn #Ngọc nữ trăm tỷ #vòng 1 nóng bỏng #người nổi tiếng Việt Nam #sao Việt #Nguyễn Ngọc Bình An Kaity

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT