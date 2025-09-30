Hà Nội

Cộng đồng trẻ

'Hot girl phòng gym' khoe đường cong siêu thực trong kỳ nghỉ dưỡng

Đỗ Mỹ Duyên – cái tên đình đám trong làng gym Việt, vừa "đánh úp" cộng đồng mạng bằng loạt ảnh nóng bỏng đến "nghẹt thở" tại bãi biển.

Trầm Phương
Đỗ Mỹ Duyên – cái tên đã quá quen thuộc trong cộng đồng những người đam mê Gym và Fitness tại Việt Nam, một lần nữa khiến cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên" với loạt ảnh check-in tại bãi biển. (Ảnh: IGNV)
Không còn là hình ảnh khỏe khoắn, năng động trong phòng tập, Mỹ Duyên khoe trọn vẻ đẹp nóng bỏng, cuốn hút trong chuyến nghỉ dưỡng. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh, cô nàng diện thiết kế bikini một mảnh màu kem phối viền đen, tôn lên đường cong "siêu thực" và làn da khỏe khoắn không tì vết. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng xõa tóc tự nhiên, phối cùng các phụ kiện đơn giản như khuyên tai to bản cùng vòng tay đồng điệu, mang lại cảm giác phóng khoáng, tự do. (Ảnh: IGNV)
Những bức ảnh được chụp giữa khung cảnh biển xanh, cát vàng, kết hợp với bức tường đá cổ kính và bầu trời mây trắng lãng đãng, tạo nên một tổng thể vừa quyến rũ vừa đầy chất nghệ thuật. (Ảnh: IGNV)
Đỗ Mỹ Duyên không chỉ gây ấn tượng bởi vóc dáng "đồng hồ cát" mà còn bởi câu chuyện đầy nghị lực khi lột xác từ một cô nàng với thân hình mũm mĩm thành "hot girl phòng gym vạn người mê". (Ảnh: IGNV)
Sau nhiều năm gắn bó với bộ môn gym, từ một cô gái tự ti, Mỹ Duyên đã thay đổi hoàn toàn, không chỉ giảm thành công từ 62kg xuống còn 49kg mà còn sở hữu một hình thể săn chắc, chuẩn mực, đặc biệt là vòng ba ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Từ một người tự mày mò tập luyện, cô đã trở thành một HLV Fitness chuyên nghiệp, truyền cảm hứng cho nhiều cô gái với mong muốn thay đổi bản thân. (Ảnh: IGNV)
Hiện tại ngoài gym, Mỹ Duyên cũng là một tín đồ của nhiều môn thể thao vận động mạnh khác như chạy bộ, pickleball hay tennis. (Ảnh: IGNV)
Với vóc dáng đẹp, Mỹ Duyên có thể cân được nhiều loại trang phục khác nhau, từ năng động trong những bộ đồ tập đến các thiết kế đồ bơi gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Đỗ Mỹ Duyên #hot girl gym #kỳ nghỉ dưỡng #hình thể săn chắc #bikini #fitness Việt

