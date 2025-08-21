Mỹ mở rộng lệnh trừng phạt đối với Tòa án Hình sự Quốc tế

Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào các thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), bao gồm hai thẩm phán và hai công tố viên.

Theo Al Jazeera, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 20/8 cho biết hai thẩm phán và hai công tố viên đã được thêm vào danh sách các thành viên ICC bị chính quyền Tổng thống Donald Trump trừng phạt.

"ICC là mối đe dọa an ninh quốc gia và là công cụ cho cuộc chiến pháp lý chống lại Mỹ và đồng minh thân cận của chúng tôi là Israel", Ngoại trưởng Rubio nói.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: MEGA.

Các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào thẩm phán Kimberly Prost của Canada, thẩm phán Nicolas Guillou của Pháp, công tố viên Nazhat Shameem Khan của Fiji và công tố viên Mame Mandiaye Niang của Senegal.

Được biết, Guillou là thẩm phán Tòa án Hình sự Quốc tế, người đã giám sát hội đồng tiền xét xử ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Netanyahu, trong khi Khan và Niang là hai công tố viên của tòa án.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, thẩm phán Prost đang bị trừng phạt vì “phán quyết cho phép Tòa án Hình sự Quốc tế điều tra nhân sự Mỹ tại Afghanistan”.

Sau thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, ICC đã lên án lệnh trừng phạt mở rộng của Mỹ là một cuộc tấn công trắng trợn vào tính độc lập của một cơ quan tư pháp công bằng và các nạn nhân của tội ác chiến tranh trên toàn thế giới. ICC tuyên bố, tòa sẽ tiếp tục công việc của mình mà không quan tâm đến bất kỳ hạn chế, áp lực hoặc đe dọa nào.

