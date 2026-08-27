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Nga điều chỉnh sản xuất vũ khí theo yêu cầu chiến trường

Quân sự - Thế giới

Nga điều chỉnh sản xuất vũ khí theo yêu cầu chiến trường

Theo yêu cầu của chiến trường, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang tăng - giảm sản xuất một số vũ khí tiến công tầm xa.

Tiến Minh
Tờ Kyiv Independent của Ukraine, dẫn lời Thiếu tướng Vadym Skibitsky, Phó Cục trưởng Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR), cho biết Nga đã ngừng sản xuất tên lửa siêu thanh Kinzhal và tên lửa hành trình siêu thanh Kh-32 từ tháng 4. Thay vào đó, Nga đã tăng cường sản xuất tên lửa đạn đạo Iskander-M và Tsirkon.
Tờ Kyiv Independent của Ukraine, dẫn lời Thiếu tướng Vadym Skibitsky, Phó Cục trưởng Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR), cho biết Nga đã ngừng sản xuất tên lửa siêu thanh Kinzhal và tên lửa hành trình siêu thanh Kh-32 từ tháng 4. Thay vào đó, Nga đã tăng cường sản xuất tên lửa đạn đạo Iskander-M và Tsirkon.
Tướng Skibitsky cho biết thêm rằng, lần cuối cùng quân đội Nga sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal được ghi nhận là vào tháng 5, trong khi tên lửa Kh-32 đã được sử dụng từ tháng 7, nhưng khá hãn hữu. Tuy nhiên, tướng Skibitsky không cung cấp thêm bằng chứng nào cho thấy Nga đã ngừng hoàn toàn việc sản xuất tên lửa Kinzhal và Kh-32.
Tướng Skibitsky cho biết thêm rằng, lần cuối cùng quân đội Nga sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal được ghi nhận là vào tháng 5, trong khi tên lửa Kh-32 đã được sử dụng từ tháng 7, nhưng khá hãn hữu. Tuy nhiên, tướng Skibitsky không cung cấp thêm bằng chứng nào cho thấy Nga đã ngừng hoàn toàn việc sản xuất tên lửa Kinzhal và Kh-32.
Có thể kết luận mà cơ quan tình báo quân sự Ukraine đưa ra dựa trên phân tích số sê-ri tìm thấy trên mảnh vỡ tên lửa. Nhưng từ thực tế chiến trường cho thấy, Lực lượng vũ trang Nga (RFAF), thường sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander-M và tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon, để tấn công các mục tiêu quan trọng nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine.
Có thể kết luận mà cơ quan tình báo quân sự Ukraine đưa ra dựa trên phân tích số sê-ri tìm thấy trên mảnh vỡ tên lửa. Nhưng từ thực tế chiến trường cho thấy, Lực lượng vũ trang Nga (RFAF), thường sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander-M và tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon, để tấn công các mục tiêu quan trọng nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine.
Các chuyên gia quân sự cho rằng, điều này có thể được giải thích một phần bởi thực tế là hệ thống phòng không của Ukraine đang hết đạn tên lửa đánh chặn Patriot. Mà ngay cả khi họ còn, thì cũng không phải lúc nào cũng có thể bắn hạ tên lửa đạn đạo của Nga.
Các chuyên gia quân sự cho rằng, điều này có thể được giải thích một phần bởi thực tế là hệ thống phòng không của Ukraine đang hết đạn tên lửa đánh chặn Patriot. Mà ngay cả khi họ còn, thì cũng không phải lúc nào cũng có thể bắn hạ tên lửa đạn đạo của Nga.
Tên lửa đạn đạo là một trong những mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với Ukraine. Hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, hiện là vũ khí duy nhất của nước này có khả năng đánh chặn chúng, nhưng Ukraine lại đang thiếu hụt nghiêm trọng đạn tên lửa loại này.
Tên lửa đạn đạo là một trong những mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với Ukraine. Hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, hiện là vũ khí duy nhất của nước này có khả năng đánh chặn chúng, nhưng Ukraine lại đang thiếu hụt nghiêm trọng đạn tên lửa loại này.
Tướng Skibitskyi cho biết Moscow đã tăng đáng kể sản lượng tên lửa đạn đạo, một phần do các nhà máy quốc phòng Nga hiện hoạt động theo "hệ thống kiểm soát kỹ thuật được đơn giản hóa", đối với quy trình sản xuất tên lửa.
Tướng Skibitskyi cho biết Moscow đã tăng đáng kể sản lượng tên lửa đạn đạo, một phần do các nhà máy quốc phòng Nga hiện hoạt động theo "hệ thống kiểm soát kỹ thuật được đơn giản hóa", đối với quy trình sản xuất tên lửa.
"Tuy nhiên, còn có một lý do khác - Nga có thể tăng sản lượng tên lửa đạn đạo vì họ đã ngừng sản xuất tên lửa Kinzhal. Theo đó, nhiên liệu tên lửa không còn được dùng cho Kinzhal nữa, mà chuyển sang sản xuất các loại tên lửa đạn đạo khác", ông Skibitskyi giải thích.
"Tuy nhiên, còn có một lý do khác - Nga có thể tăng sản lượng tên lửa đạn đạo vì họ đã ngừng sản xuất tên lửa Kinzhal. Theo đó, nhiên liệu tên lửa không còn được dùng cho Kinzhal nữa, mà chuyển sang sản xuất các loại tên lửa đạn đạo khác", ông Skibitskyi giải thích.
"Ngoài ra, họ cũng tạm dừng sản xuất và sử dụng tên lửa Kh-32, do vậy nguồn kinh phí và linh kiện dành cho loại tên lửa này, đã được chuyển hướng sang sản xuất các loại tên lửa khác, được đánh giá là hiệu quả hơn", Phó giám đốc GUR nói thêm.
"Ngoài ra, họ cũng tạm dừng sản xuất và sử dụng tên lửa Kh-32, do vậy nguồn kinh phí và linh kiện dành cho loại tên lửa này, đã được chuyển hướng sang sản xuất các loại tên lửa khác, được đánh giá là hiệu quả hơn", Phó giám đốc GUR nói thêm.
Tướng tình báo Ukraine cũng làm rõ rằng, việc Nga đã ngừng sản xuất Kinzhal - loại tên lửa đạn đạo phóng từ trên không, thường được trang bị trên máy bay MiG-31, có thể do "độ chính xác thấp" của loại vũ khí này, khiến việc sản xuất bị đình chỉ.
Tướng tình báo Ukraine cũng làm rõ rằng, việc Nga đã ngừng sản xuất Kinzhal - loại tên lửa đạn đạo phóng từ trên không, thường được trang bị trên máy bay MiG-31, có thể do "độ chính xác thấp" của loại vũ khí này, khiến việc sản xuất bị đình chỉ.
"Đối với một tên lửa hiệu quả, độ lệch so với mục tiêu không được vượt quá 5-7m, trong khi tên lửa của họ (Kinzhal) lại có sai số tới 30m hoặc hơn", ông Skibitskyi cho biết. Ngoài ra, khi máy bay MiG-31K mang loại tên lửa này cất cánh, lực lượng phòng không Ukraine đã phát lệnh báo động và họ có thời gian để sơ tán các mục tiêu trọng yếu, làm mất đi yếu tố bất ngờ.
"Đối với một tên lửa hiệu quả, độ lệch so với mục tiêu không được vượt quá 5-7m, trong khi tên lửa của họ (Kinzhal) lại có sai số tới 30m hoặc hơn", ông Skibitskyi cho biết. Ngoài ra, khi máy bay MiG-31K mang loại tên lửa này cất cánh, lực lượng phòng không Ukraine đã phát lệnh báo động và họ có thời gian để sơ tán các mục tiêu trọng yếu, làm mất đi yếu tố bất ngờ.
Mặc dù việc sản xuất một số loại tên lửa đã bị tạm dừng, xu hướng chung cho thấy tần suất sử dụng chúng trong các cuộc tấn công của Nga lại gia tăng. Theo Tình báo Quốc phòng Ukraine, tháng 7 ghi nhận số lượng tên lửa hành trình Kh-101, Kalibr và Kh-32 được phóng vào Ukraine cao thứ hai kể từ đầu năm. Nga đã phóng 157 quả vào tháng 2 và 153 quả khác vào tháng 7.
Mặc dù việc sản xuất một số loại tên lửa đã bị tạm dừng, xu hướng chung cho thấy tần suất sử dụng chúng trong các cuộc tấn công của Nga lại gia tăng. Theo Tình báo Quốc phòng Ukraine, tháng 7 ghi nhận số lượng tên lửa hành trình Kh-101, Kalibr và Kh-32 được phóng vào Ukraine cao thứ hai kể từ đầu năm. Nga đã phóng 157 quả vào tháng 2 và 153 quả khác vào tháng 7.
Tướng Skibitskyi cũng cho biết, tính đến ngày 3/8, Nga đã hoàn thành mục tiêu sản xuất cả năm cho các loại tên lửa Zircon và Oniks, với lần lượt 33 và 60 quả được chế tạo trong 7 tháng đầu năm. Cả hai loại tên lửa này ban đầu được phát triển làm vũ khí chống hạm, nhưng hiện cũng được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên mặt đất.
Tướng Skibitskyi cũng cho biết, tính đến ngày 3/8, Nga đã hoàn thành mục tiêu sản xuất cả năm cho các loại tên lửa Zircon và Oniks, với lần lượt 33 và 60 quả được chế tạo trong 7 tháng đầu năm. Cả hai loại tên lửa này ban đầu được phát triển làm vũ khí chống hạm, nhưng hiện cũng được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên mặt đất.
Liên quan đến việc sản xuất vũ khí tấn công giá rẻ tầm xa, Tướng Skibitskyi cũng cho biết, Nga đã ngừng sản xuất UAV tấn công cảm tử Geran-3, và chuyển hoàn toàn sang sản xuất UAV Geran-4. Những chiếc UAV Geran-3 còn sử dụng, chỉ là hàng tồn kho.
Liên quan đến việc sản xuất vũ khí tấn công giá rẻ tầm xa, Tướng Skibitskyi cũng cho biết, Nga đã ngừng sản xuất UAV tấn công cảm tử Geran-3, và chuyển hoàn toàn sang sản xuất UAV Geran-4. Những chiếc UAV Geran-3 còn sử dụng, chỉ là hàng tồn kho.
UAV Geran-3, là phiên bản chuyển tiếp từ Geran-2 sử dụng động cơ piston sang Geran-4 sử dụng động cơ phản lực. Về cơ bản, nó giống hệt Geran-2, khi được chế tạo dựa trên khung và các bộ phận của UAV Geran-2, nhưng được lắp động cơ phản lực. Khung máy bay chỉ trải qua những sửa đổi tối thiểu.
UAV Geran-3, là phiên bản chuyển tiếp từ Geran-2 sử dụng động cơ piston sang Geran-4 sử dụng động cơ phản lực. Về cơ bản, nó giống hệt Geran-2, khi được chế tạo dựa trên khung và các bộ phận của UAV Geran-2, nhưng được lắp động cơ phản lực. Khung máy bay chỉ trải qua những sửa đổi tối thiểu.
Trong thời gian khai thác sử dụng UAV Geran-3, các chuyên gia Nga đã tinh chỉnh một số thiết kế và tích lũy kinh nghiệm sử dụng UAV phản lực, và áp dụng tất cả những điều này vào phiên bản tiếp theo, Geran-4. Phiên bản mới này có khung máy bay được gia cố, được thiết kế đặc biệt cho động cơ phản lực.
Trong thời gian khai thác sử dụng UAV Geran-3, các chuyên gia Nga đã tinh chỉnh một số thiết kế và tích lũy kinh nghiệm sử dụng UAV phản lực, và áp dụng tất cả những điều này vào phiên bản tiếp theo, Geran-4. Phiên bản mới này có khung máy bay được gia cố, được thiết kế đặc biệt cho động cơ phản lực.
Điều này cho phép UAV Geran-4 bay ở tốc độ cao hơn và thực hiện các thao tác mà các mẫu trước đó không thể làm được, đặc biệt là chịu được lực G lớn hơn. Hơn nữa, Geran-4 có tầm bay và tốc độ được tăng cường, giúp nó thoát khỏi UAV đánh chặn của Ukraine.
Điều này cho phép UAV Geran-4 bay ở tốc độ cao hơn và thực hiện các thao tác mà các mẫu trước đó không thể làm được, đặc biệt là chịu được lực G lớn hơn. Hơn nữa, Geran-4 có tầm bay và tốc độ được tăng cường, giúp nó thoát khỏi UAV đánh chặn của Ukraine.
Tiến Minh
#Kyiv Independent #Kinzhal #tên lửa #Iskander-M #Nga sản xuất vũ khí

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