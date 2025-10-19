Hà Nội

Mỹ điều chuyển loạt binh sĩ thừa cân cải thiện hình ảnh quân đội

Quân sự

Những binh sĩ thuộc vệ binh quốc gia có vấn đề về cân nặng đang làm nhiệm vụ tại Chicago đã bị điều chuyển sau khi vấp phải sự chỉ trích nặng nề của dư luận.

Tuệ Minh
Lầu Năm Góc vừa có động thái điều chuyển những binh sĩ Vệ binh Quốc gia thừa cân đang làm nhiệm vụ tại Chicago, sau khi lực lượng này vấp phải nhiều chỉ trích từ dư luận.
"Lầu Năm Góc đã tái áp dụng các tiêu chuẩn," Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết ngày 13/10, sau khi giới chức bang Texas thông báo một nhóm nhỏ lính Vệ binh Quốc gia của bang này đã bị thay thế do "không đáp ứng một số tiêu chuẩn nhất định".
Trước đó, khoảng 200 lính Vệ binh Quốc gia bang Texas được điều động tới bang Illinois để "trấn áp tội phạm" tại thành phố Chicago theo lệnh của Tổng thống Donald Trump.
Hình ảnh một số binh sĩ thừa cân làm nhiệm vụ ở Chicago lan truyền trên mạng xã hội, trở thành đề tài chế giễu.
Nhiều người mỉa mai nhóm quân nhân này là "những bữa buffet màu xanh" hay "Đội Bữa ăn Số 6". Những ám chỉ lực lượng đặc nhiệm SEAL Team 6 của Hải quân Mỹ. Ngoài ra, nhiều trang còn ghép những hình ảnh chế giễu hài hước.
Thậm chí, một bức ảnh chụp năm 2014, giữa Thống đốc bang New Jersey Chris Christie (bên trái) cùng Chuẩn tướng Michael Cunniff - phụ tá của bang New Jersey, khi họ duyệt binh trong buổi lễ thường niên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia New Jersey... cũng được "đào bới" lên để chế giễu.
Nhiều ý kiến đặt câu hỏi liệu ngoại hình của các binh sĩ, chỉ huy thừa cân này có phù hợp với những tiêu chuẩn mới mà Bộ trưởng Hegseth vừa ban hành hay không.
Ông Hegseth yêu cầu toàn bộ quân nhân phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về ngoại hình và thể lực, cũng như phải kiểm tra cân nặng hai lần mỗi năm.
Cuối tháng trước, Bộ trưởng Hegseth đã triệu tập hàng trăm tướng lĩnh cấp cao của quân đội Mỹ, bày tỏ sự không hài lòng khi "liên tục phải chứng kiến những binh sĩ béo phì". Lãnh đạo Lầu Năm Góc cũng cảnh báo những người không đồng thuận với các tiêu chuẩn mới nên tự nguyện từ chức.
Quân nhân Vệ binh quốc gia Mỹ thừa nhận không thể chạy vì quá béo.
Tuệ Minh
Telegraph
