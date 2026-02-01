Muốn tóc nhuộm chơi Tết lâu phai, đừng bỏ qua những bí quyết này

Tóc nhuộm giúp diện mạo rạng rỡ ngày Tết nhưng rất dễ phai màu nếu chăm sóc sai cách. Áp dụng mẹo đơn giản để giữ màu tóc bền đẹp, óng mượt suốt đầu năm.

Tóc nhuộm giúp diện mạo rạng rỡ và cuốn hút hơn trong những ngày Tết. Tuy nhiên, chỉ cần chăm sóc sai cách, màu tóc rất dễ phai, xỉn và kém tươi. Áp dụng những bí quyết đơn giản dưới đây sẽ giúp mái tóc nhuộm giữ màu lâu hơn, luôn óng mượt và vào nếp.

Ảnh minh họa

Uốn trước – nhuộm sau để màu tóc bền hơn

Không ít người muốn “lột xác” hoàn toàn bằng cách vừa uốn vừa nhuộm tóc trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, các nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp khuyến cáo nên uốn tóc trước khi nhuộm, thay vì làm ngược lại.

Ảnh minh họa

Quá trình uốn sử dụng nhiệt độ cao kết hợp hóa chất mạnh có thể phá vỡ cấu trúc sợi tóc và làm tổn hại các hạt sắc tố màu. Nếu nhuộm tóc trước rồi mới uốn, màu tóc rất dễ bị phai nhanh, loang lổ hoặc xỉn màu chỉ sau thời gian ngắn.

Để đảm bảo màu nhuộm lên chuẩn và bền, tốt nhất nên chờ khoảng một tuần sau khi uốn rồi mới tiến hành nhuộm. Đây là khoảng thời gian cần thiết để tóc phục hồi, giúp màu nhuộm bám chắc và giữ được độ tươi sáng lâu hơn.

Chọn đúng dầu gội – yếu tố quyết định độ bền màu

Một trong những nguyên nhân khiến tóc nhuộm nhanh phai là sử dụng dầu gội không phù hợp. Chị em nên ưu tiên các sản phẩm dành riêng cho tóc nhuộm, thường có nhãn “color-protect” hoặc “color safe”, giúp bảo vệ sắc tố màu trong quá trình làm sạch.

Ảnh minh họa

Những loại dầu gội không chứa sulfate hoặc có khả năng tẩy rửa dịu nhẹ sẽ hạn chế cuốn trôi màu nhuộm sau mỗi lần gội. Đồng thời, sản phẩm giàu thành phần dưỡng ẩm như keratin, dầu argan, vitamin E còn giúp phục hồi tóc hư tổn, giảm khô xơ và chẻ ngọn – tình trạng thường gặp sau khi nhuộm.

Dầu gội tím – “vũ khí” giữ màu cho tóc sáng

Với tóc tẩy, tóc highlight hoặc các gam màu sáng, tông lạnh như vàng, bạch kim, xám khói, pastel, dầu gội tím là sản phẩm không thể thiếu. Loại dầu gội này có tác dụng trung hòa sắc vàng và cam, nguyên nhân khiến tóc nhuộm sáng nhanh xỉn màu.

Ảnh minh họa

Sử dụng dầu gội tím đúng cách giúp màu tóc giữ được độ trong, tông lạnh rõ nét và vẻ tươi mới, đặc biệt cần thiết trong những ngày Tết khi nhu cầu tạo kiểu và gội đầu tăng lên.