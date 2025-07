Mua vé số, người đàn ông 2 lần trở thành triệu phú trong một đêm

Tây Ninh: In số 4 và Hoàng Lê Kha trúng gói in vé xổ số hơn 34 tỷ Liên danh Công ty CP in số 4 và Công ty CP in Hoàng Lê Kha Tây Ninh thực hiện gói thầu Công in vé số truyền thống và vé số tự chọn năm 2025 cho Xổ số Tây Ninh với giá hơn 34,132 tỷ đồng.

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Tây Ninh và Công ty CP in số 4 và Công ty CP in Hoàng Lê Kha Tây Ninh đã ký Hợp đồng in gia công vé xổ số kiến thiết Tây Ninh (truyền thống + vé số tự chọn) số 11/2024/HĐVS-XS.KH ngày 12/11/2024.