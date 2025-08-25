Mua vé số cào "cho đỡ buồn" lúc trú mưa, người phụ nữ trúng gần 4 tỷ

Trong lúc chờ tạnh mưa, người phụ nữ quyết định mua vài tấm vé số cào "cho đỡ buồn", không ngờ trúng giải thưởng lớn gần 4 tỷ đồng.

Một phụ nữ Trung Quốc tìm chỗ trú mưa trong một cửa hàng xổ số và mua nhầm một tấm thẻ cào đã trúng được một triệu nhân dân tệ (140.000 đô la Mỹ), khiến nhiều người trực tuyến kinh ngạc và thích thú.

Theo SCMP, đầu giờ chiều 8/8, cơn mưa rào bất chợt đổ xuống thành phố Vân Dị (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). Do đang ở ngoài đường và không mang theo ô, một người phụ nữ ghé vào cửa hàng bán vé số ở quận Hongta để trú.

Trong lúc chờ tạnh mưa, người phụ nữ mua vài tấm vé số cào “cho đỡ buồn”. Trùng hợp lúc đó, cửa hàng đang triển khai chương trình khuyến mãi.

Không giống như xổ số hàng tuần hoặc hàng ngày, thẻ cào có thể mang lại chiến thắng tức thì và trả thưởng ngay tại chỗ.

Người phụ nữ mua khoảng 30 thẻ cào và trúng thưởng ở tấm vé thứ sáu. Ảnh: Baidu

Người phụ nữ này được cho là đã mua khoảng 30 tấm vé có giá 30 nhân dân tệ (110.000 đồng) mỗi tấm, tổng cộng là 900 nhân dân tệ (3,3 triệu đồng)).

Điều bất ngờ là cô phát hiện mình trúng giải thưởng trị giá 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,6 tỷ đồng) khi cào đến tấm vé thứ 6.

Người phụ nữ cho biết: "Lúc đó, tôi không tin nổi vào mắt mình, tay chân bủn rủn. Đến trong mơ tôi cũng không nghĩ sẽ may mắn đến vậy. Có lẽ cơn mưa đã mang đến tài lộc".

Chủ cửa hàng xác nhận, tiền trúng thưởng của người phụ nữ đã được chi trả theo thủ tục.

Sau khi nhận tiền trúng thưởng, người phụ nữ tặng chủ cửa hàng xổ số một phong bì đỏ đựng tiền mặt như một cử chỉ cảm ơn. Ảnh: Getty Images

Sau khi trúng thưởng, người phụ nữ tiết lộ đã “lì xì” cho chủ cửa hàng một khoản nhỏ để cảm ơn, đồng thời cho hay bản thân không chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội.

Người phụ nữ chia sẻ: "Tôi từng thấy người ta chia sẻ về chuyện trúng xổ số 5 triệu, 10 triệu NDT (18-36 tỷ đồng) trên trang cá nhân nên giải thưởng của tôi không có gì là quá to tát. Tôi sẽ tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình, chăm chỉ đi làm, không dám ỷ vào số tiền đó để nằm dài hay lười biếng”.