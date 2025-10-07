Hà Nội

Xã hội

Hà Nội cập nhật các 'điểm nóng' ngập lụt

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu cơ quan chức năng liên tục thông tin về tình hình, diễn biến chung, kết quả xử lý, giải quyết các điểm “nóng” ngập lụt.

Thiên Tuấn

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Trần Sỹ Thanh tại cuộc họp trực tuyến về công tác ứng phó với cơn bão số 11 trên địa bàn.

Theo đó, sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 04/10/2025 của Chủ tịch UBND TP về việc khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão số 11 Matmo.

image.jpg
Nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập lụt trong sáng 7/10.

Lãnh đạo Hà Nội đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (cơ quan Thường trực của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP), Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm phối hợp, tổ chức thông tin thông suốt, liên tục về tình hình, diễn biến chung, kết quả xử lý, giải quyết các điểm “nóng” cụ thể (kể cả gặp tình huống bất lợi do ngập úng, mưa lũ, ách tắc giao thông nghiêm trọng và các tình huống bất lợi khác gây ra) đến các Sở, ban, ngành, các xã, phường, các cơ quan truyền thông của TP, Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn TP.

Theo cập nhật thời tiết sáng nay (7/10), khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đợt mưa này sẽ gây ngập úng cục bộ cho một số tuyến phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 0,20-0,40m, có nơi ngập sâu hơn; thời gian ngập khoảng 01-03 giờ, có nơi ngập lâu hơn.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lượng mưa 6h qua phổ biến từ 50-100mm, có nơi cao hơn như trạm Sóc Sơn 157.2mm, trạm Mễ Trì 100.2mm,…

Dự báo trong 3-6h tới, trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm; từ chiều tối và đêm mưa giảm nhanh.

Danh sách các điểm có nguy cơ ngập úng tại thành phố Hà Nội:

Đợt mưa này sẽ gây ngập úng cục bộ cho một số tuyến phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 0,20-0,40m, có nơi ngập sâu hơn; thời gian ngập khoảng 01-03 giờ, có nơi ngập lâu hơn.

Cụ thể các điểm có khả năng ngập như: Trần Vũ, Cao Bá Quát, Liễu Giai, phố Đội Cấn, Ngọc Khánh, Đào Tấn, Phùng Hưng, Bát Đàn, Đường Thành, ngã tư Tràng Tiền -Hàng Bài, Nguyễn Hữu Huân, Tông Đản, Đinh Liệt, Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyền, Nguyễn Siêu – ngõ Gạch, Ngã tư Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Thợ Nhuộm, Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, ngã 5 Bà Triệu, Lò Đúc, Liên Trì – Nguyễn Gia Thiều, Minh Khai, Mạc Thị Bưởi, Thanh Đàm, Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc, Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Phan Văn Trường, Phạm Hùng, Phạm Văn Bạch, Tôn Thất Thuyết, Duy Tân, Trần Quốc Hoàn, Yên Hòa, Nguyễn Khang, Dương Đình Nghệ, Lê Văn Lương, Nam Trung Yên, Tô Hiệu, Nguyễn Phong Sắc, Tô Hiệu, Nguyễn Khánh Toàn, Trích Sài, Âu Cơ, Thụy Khuê, Võ Chí Công, Phú Xá, Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Ga Nhổn, Trần Bình, Hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Cự Lộc, Lương Thế Vinh, Nguyễn Huy Tưởng, Vương Thừa Vũ, Bùi Xương Trạch, Triều Khúc, Giải Phóng, Tân Mai, Nguyễn Chính, Lĩnh Nam, Định Công, Nguyễn Xiển, Linh Đàm, Lê Trọng Tấn, Vạn Phúc, Nguyễn Văn Trỗi, Mỗ Lao, Phan Đình Giót, Ngô Thì Nhậm, Tố Hữu, Chiến Thắng, Khu đô Thi Văn Phú, Tô Hiệu, Yên Nghĩa, Hoa Lâm, gầm Cầu Chui, Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp, Đàm Quang Trung, Cổ Linh…

>>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội nhiều nơi ngập sâu do ảnh hưởng của bão số 11:

(Nguồn: Nhân Dân)
