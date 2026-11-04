Mưa lũ gây thiệt hại diện rộng tại nước Mỹ

Giới chức địa phương cho biết công tác dọn dẹp và khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại nhiều khu vực ở nước Mỹ có thể kéo dài hàng tuần.

Bầu trời đã bắt đầu quang đãng trở lại, nhưng nguy cơ lũ lụt vẫn còn ở nhiều khu vực thuộc vùng Tây Nam nước Mỹ sau những trận mưa lớn khiến lượng nước lớn tràn qua các vùng đất vốn khô hạn, buộc nhiều người dân phải sơ tán và các đội cứu hộ phải hoạt động liên tục.

Công tác dọn dẹp có thể kéo dài hàng tuần

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết công tác dọn dẹp và sửa chữa, khắc phục hậu quả sau mưa lũ có thể kéo dài hàng tuần. Một người đã thiệt mạng do lũ cuốn và cảnh sát nghi ngờ một trường hợp tử vong khác cũng liên quan đến thời tiết.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) ngày 2/11 cho biết các trận mưa lớn cục bộ vẫn có thể xảy ra tại khu vực Four Corners, nơi giao thoa giữa các bang New Mexico, Arizona, Colorado và Utah, khi hiện tượng El Niño tiếp tục gây xáo trộn các mô hình thời tiết.

Thiệt hại lan rộng tại thị trấn Pagosa Springs, bang Colorado, nơi có khoảng 2.000 dân. Giới chức lo ngại sông San Juan chảy qua thị trấn này sẽ vượt mức từng suýt "xóa sổ" thị trấn vào năm 1911. Theo NWS, mực nước sông đã đạt 5,1 mét vào ngày 1/11, khiến các tuyến phố trung tâm bị ngập trước khi nước rút vào hôm sau.

Finnley Ewing dọn bùn trên đường phố khu nhà mình sau khi những cơn bão đi qua, tại Durango, Colorado, Mỹ, ngày 2/11/2026. Ảnh AP/Gregory Bull.

Một ngôi nhà đã bị nước lũ cuốn trôi và trôi dọc theo dòng sông trước khi va vào một cây cầu dành cho người đi bộ. Một đoạn cầu đường phía Tây thị trấn cũng bị sập do nước lũ, theo người phát ngôn Văn phòng cảnh sát trưởng Archuleta Vicki Shaffer.

Hàng chục người đã được giải cứu trên khắp khu vực, trong đó có một số trường hợp bằng trực thăng. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt.

“Công tác này sẽ tiếp tục, giống như tuần trước, cho đến khi chúng tôi chắc chắn rằng tất cả những người bị mắc kẹt do lũ đã được giải cứu”, phát ngôn viên Vicki Shaffer nói.

Sở Giao thông vận tải Colorado đã mở lại một số cầu và tuyến đường bị đóng vào cuối ngày 2/11. Vicki Shaffer cho biết lệnh sơ tán vẫn còn hiệu lực, dù bà không rõ có bao nhiêu người bị ảnh hưởng.

Pagosa Springs vừa mới dỡ bỏ lệnh sơ tán do một cơn bão trước đó, nhưng lại phải tái áp đặt vào ngày 31/10.

Mưa lớn đã trút xuống khu vực Four Corners và Nevada trong 2 tuần qua. Giới chức Colorado và Utah đã sắp xếp các phương án bỏ phiếu thay thế cho những cư dân phải sơ tán hoặc bị mắc kẹt trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11.

Utah thông báo hôm 2/11 rằng cư dân khu vực San Juan bị ảnh hưởng nặng nề sẽ được phép bỏ phiếu điện tử vì một số người có thể không thể đến các điểm bỏ phiếu.

Mực nước ở sông San Juan tiếp tục dâng cao

Lệnh sơ tán đã được ban hành trong khu vực dọc theo sông San Juan ở New Mexico, nơi giới chức cảnh báo mực nước vẫn tiếp tục dâng và có thể đạt đỉnh từ ngày 3 đến 4/11. Làng Chama, New Mexico, cũng đã được sơ tán.

Cư dân sống dọc sông Animas ở Tây Nam Colorado cũng phải rời khỏi nhà, nơi cảnh sát trưởng Durango, ông Brice Current, cho biết giới chức đang kiểm tra tình hình những người ở lại nhà trong đợt lũ.

“Vẫn còn rất nhiều người bị mắc kẹt”, ông Current nói.

Cư dân Willow Bradner và gia đình đã phải ở khách sạn kể từ khi ngôi nhà ở Durango của họ bị ngập vào cuối tuần qua.

“Chúng tôi chỉ mất 45 phút chuyển từ cảm giác ‘chúng ta sẽ an toàn’ cho đến quyết định ‘chuẩn bị túi đồ sơ tán", Willow Bradner nhớ lại. Tầng hầm nhà Willow Bradner giờ đã ngập nước, xung quanh nhà là lớp bùn đất dày.

Hôm 2/11, ông Greg Ewing là một trong khoảng 200 thành viên cộng đồng dùng xẻng và máy xúc nhỏ để dọn bùn trong khu phố của Bradner. “Điều tuyệt vời ở Durango là cộng đồng rất đoàn kết. Ai cũng chung tay giúp đỡ”, ông Ewing chia sẻ.

Lượng mưa kỷ lục đã được ghi nhận trên khắp Arizona, trong đó lượng mưa 18,5 cm được ghi nhận trong hai ngày tại Workman Creek, một khu vực hoang dã gần Phoenix.

Thành phố Flagstaff ghi nhận tổng cộng lượng mưa 13 cm trong hai ngày. Theo nhà khí tượng Jennifer Tate thuộc NWS, thành phố này thường chỉ có vài ngày trong năm có lượng mưa vượt quá 2,5 cm.

“Điều khiến tôi chú ý là đây không phải hiện tượng cục bộ. Hệ thống thời tiết này rất rộng, mang mưa lớn đến nhiều nơi”, Jennifer Tate nói.

Một người đàn ông đã bị cuốn vào dòng nước lũ chảy vào đường cống ở Flagstaff, nơi mưa gần như không ngớt vào ngày 1/11. Cảnh sát cho biết thi thể ông Williams Singavarapu, 73 tuổi, đến từ New York, đã được tìm thấy hôm 2/11, cách nơi ông mất tích khoảng 15 dãy nhà.

Người đàn ông thứ hai cũng được phát hiện tử vong hôm 2/11 tại khu vực thoát nước, cảnh sát Flagstaff cho biết, đồng thời nhận định tai nạn có thể liên quan đến thời tiết.

Trong ảnh, một ngôi nhà bị nước lũ bao vây ở Indianapolis, bang Indiana, Mỹ, hồi tháng 8/2026. Ảnh: AP/Obed Lamy.

Thống đốc bang Arizona ban bố tình trạng khẩn cấp

Tại Sedona, Arizona, nước lũ đã khiến nhiều người mắc kẹt trong nhà, và mưa lớn làm sạt lở một phần đường cao tốc.

Gần đó, tại Camp Verde, ông Doug Michaels đang nấu ăn tại khu cắm trại RV thì thấy mọi người sơ tán khi nước dâng cao. Ông đã kịp đưa vợ, mèo và tài sản quý giá đến nơi an toàn. Tuy nhiên, ông cho biết nhiều người khác không may mắn như vậy.

“Thật tàn khốc. Nhiều người mất nhà cửa. Có một phụ nữ thậm chí không biết xe cắm trại của mình ở đâu. Nó đã bị nước cuốn trôi theo dòng sông”, ông Doug nói.

Thống đốc bang Arizona, bà Katie Hobbs, đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bang vào ngày 2/11, sau khi vừa ban bố tình trạng khẩn cấp cho các quận Navajo và Coconino.

Nhiều khu vực ở miền Nam Utah ngập lụt

Ryan Benally đã dành cuối tuần để đắp bờ đất ngăn nước lũ tràn vào nhà cha mẹ ông tại khu vực Navajo Nation gần Montezuma Creek, bang Utah. Đến nay, các bờ chắn vẫn trụ vững, dù một phần trang trại nuôi bò nhỏ của gia đình đã bị ngập nước.

Ông Benally, đến từ Đại học Bang Utah, đã phối hợp cùng lực lượng cứu hộ chuyển nước đóng chai, ủng chống nước, đồ dùng cá nhân và các nhu yếu phẩm khác đến các nơi trú ẩn tạm thời cho người dân. Ông cho biết các gia đình ở lại đây ngày càng khó tiếp cận do nhiều tuyến đường vào các khu vực xa xôi đã bị nước lũ cuốn.

Ông Benally cho biết cha mẹ ông, đều ngoài 60 tuổi, đã sống ở đây cả đời và chưa từng chứng kiến trận lũ nào nghiêm trọng như vậy.

“Những cơn bão cứ nối tiếp nhau. Tình hình ngày càng nghiêm trọng theo cách mà người dân ở đây không thể lường trước”, ông Benally nói.