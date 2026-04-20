Mưa lớn trong đêm, nhiều tuyến đường ở phố núi Quảng Ngãi ngập nặng

Trận mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi ngập sâu, gây tắc đường, hư hỏng phương tiện và ảnh hưởng đời sống người dân.

Tối 20/4, một trận mưa lớn kéo dài gần 2 giờ đã khiến nhiều tuyến đường tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi bị ngập sâu, gây ách tắc giao thông và làm hư hỏng nhiều phương tiện của người dân.

Theo ghi nhận, lượng mưa lớn đổ xuống trong thời gian ngắn khiến hệ thống thoát nước không kịp tiêu, dẫn đến tình trạng ngập cục bộ trên nhiều tuyến đường.

Trong đó, khu vực đường Trần Hưng Đạo giao với Phan Đình Phùng bị ngập sâu, nhiều phương tiện lưu thông qua đây bị chết máy, buộc người dân phải dắt bộ hoặc quay đầu tìm hướng di chuyển khác.

Anh Nguyễn Văn Hải, người dân sinh sống trên đường Trần Hưng Đạo cho biết, tình trạng ngập úng tại khu vực này diễn ra thường xuyên mỗi khi mưa lớn. Điều này không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán và sinh hoạt của người dân.

“Do hệ thống thoát nước chưa được đầu tư đồng bộ nên tuyến đường thường xuyên bị ngập sâu. Nhiều phương tiện đi qua bị hư hỏng. Có hôm nước tràn vào nhà, cuốn trôi đồ đạc khiến người dân rất vất vả”, anh Hải chia sẻ.

Hệ thống thoát nước không đảm bảo trong tình huống mưa lớn, khiến giao thông tê liệt.

Không chỉ tại khu vực Trần Hưng Đạo, tuyến đường Phan Chu Trinh cũng rơi vào tình trạng ngập sâu. Nhiều đoạn nước dâng cao khiến người dân không thể lưu thông.

Chị Nguyễn Thị Liên, trú tại đường Phan Chu Trinh cho biết, khi mưa lớn, nước từ nhiều khu vực đổ dồn về khiến tuyến đường nhanh chóng chìm trong nước. “Mưa lớn là đường bị ngập sâu, người dân không thể đi lại. Chúng tôi mong chính quyền địa phương sớm quan tâm đầu tư hệ thống thoát nước đồng bộ để hạn chế tình trạng ngập úng kéo dài”, chị Liên nói.

Tình trạng ngập sâu kéo dài sau mưa không chỉ gây cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và gây thiệt hại về tài sản.

Người dân phường Kon Tum mong muốn các cơ quan chức năng sớm có giải pháp đầu tư, nâng cấp hệ thống thoát nước nhằm khắc phục tình trạng ngập úng, đảm bảo cuộc sống ổn định trong mùa mưa.

