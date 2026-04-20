Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Mưa lớn trong đêm, nhiều tuyến đường ở phố núi Quảng Ngãi ngập nặng

Trận mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi ngập sâu, gây tắc đường, hư hỏng phương tiện và ảnh hưởng đời sống người dân.

Tuệ Minh

Tối 20/4, một trận mưa lớn kéo dài gần 2 giờ đã khiến nhiều tuyến đường tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi bị ngập sâu, gây ách tắc giao thông và làm hư hỏng nhiều phương tiện của người dân.

Theo ghi nhận, lượng mưa lớn đổ xuống trong thời gian ngắn khiến hệ thống thoát nước không kịp tiêu, dẫn đến tình trạng ngập cục bộ trên nhiều tuyến đường.

Trận mưa lớn kéo dài 2 giờ gây ngập nhiều tuyến phố tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Trong đó, khu vực đường Trần Hưng Đạo giao với Phan Đình Phùng bị ngập sâu, nhiều phương tiện lưu thông qua đây bị chết máy, buộc người dân phải dắt bộ hoặc quay đầu tìm hướng di chuyển khác.

Anh Nguyễn Văn Hải, người dân sinh sống trên đường Trần Hưng Đạo cho biết, tình trạng ngập úng tại khu vực này diễn ra thường xuyên mỗi khi mưa lớn. Điều này không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán và sinh hoạt của người dân.

“Do hệ thống thoát nước chưa được đầu tư đồng bộ nên tuyến đường thường xuyên bị ngập sâu. Nhiều phương tiện đi qua bị hư hỏng. Có hôm nước tràn vào nhà, cuốn trôi đồ đạc khiến người dân rất vất vả”, anh Hải chia sẻ.

Hệ thống thoát nước không đảm bảo trong tình huống mưa lớn, khiến giao thông tê liệt.

Không chỉ tại khu vực Trần Hưng Đạo, tuyến đường Phan Chu Trinh cũng rơi vào tình trạng ngập sâu. Nhiều đoạn nước dâng cao khiến người dân không thể lưu thông.

Chị Nguyễn Thị Liên, trú tại đường Phan Chu Trinh cho biết, khi mưa lớn, nước từ nhiều khu vực đổ dồn về khiến tuyến đường nhanh chóng chìm trong nước. “Mưa lớn là đường bị ngập sâu, người dân không thể đi lại. Chúng tôi mong chính quyền địa phương sớm quan tâm đầu tư hệ thống thoát nước đồng bộ để hạn chế tình trạng ngập úng kéo dài”, chị Liên nói.

Tình trạng ngập sâu kéo dài sau mưa không chỉ gây cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và gây thiệt hại về tài sản.

Người dân phường Kon Tum mong muốn các cơ quan chức năng sớm có giải pháp đầu tư, nâng cấp hệ thống thoát nước nhằm khắc phục tình trạng ngập úng, đảm bảo cuộc sống ổn định trong mùa mưa.

Bài liên quan

Xã hội

Phường Kon Tum yêu cầu xử lý xe chở vật liệu vi phạm vệ sinh môi trường

Người dân phản ảnh tình trạng xe tải vận chuyển vật liệu xây dựng lưu thông tại trung tâm đô thị vi phạm quy định về an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Ngày 12/12, UBND Phường Kon Tum đã ban hành văn bản 1619/UBND-TH gửi cơ quan chức năng, đề nghị kiểm tra và xử lý tình trạng xe tải chở vật liệu xây dựng vi phạm trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Theo UBND Phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi), thời gian gần đây, nhiều người dân phản ánh tình trạng xe tải chở vật liệu xây dựng lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn để xảy ra hàng loạt vi phạm như chở quá tải, quá khổ, không che chắn, để nước rò rỉ và làm rơi vãi vật liệu xuống mặt đường.

Xem chi tiết

Xã hội

Quảng Ngãi đẩy mạnh truyền thông nhận thức về năng lượng nguyên tử

Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến năm 2035, hơn 80% người dân hiểu đúng về năng lượng nguyên tử, mở đường ứng dụng trong hàng loạt lĩnh vực. 

Ngày 19/4, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành kế hoạch triển khai đề án "Thông tin, tuyên truyền về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn đến năm 2035".

Kế hoạch đặt mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân về vai trò của năng lượng nguyên tử trong đời sống hiện đại.

Xem chi tiết

Xã hội

Quảng Ngãi khoanh vùng an toàn tắm biển trước mùa du lịch

Trước mùa cao điểm du lịch, nhu cầu tắm biển tăng cao, xã Tịnh Khê tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động thả phao, khoanh vùng khu vực tắm an toàn tại bãi biển Mỹ Khê.

1000031703.jpg

Chiều 19/4, UBND xã Tịnh Khê triển khai thả phao, thiết lập ranh giới khu vực tắm biển an toàn – một giải pháp thiết thực trong bối cảnh mùa nắng nóng đang vào cao điểm, lượng người dân và du khách đổ về biển ngày càng đông.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới