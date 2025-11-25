Hà Nội

Video

Mưa lớn, nước chảy mạnh trôi cả người và xe máy trên quốc lộ 1 ở Đồng Nai

Nhiều clip, hình ảnh ghi lại trận mưa lớn tối 24/11 ở Đồng Nai nhanh chóng được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Trường Hân t/h

Tối 24/11, cơn mưa lớn cục bộ đổ xuống khu vực TP Biên Hoà (cũ), tỉnh Đồng Nai đã khiến một số tuyến đường bị ngập, đặc biệt là ở khu vực quốc lộ 1. Theo đó, vào khoảng 18h50' tối 24/11, ở Biên Hòa và các khu vực lân cận xuất hiện mưa nhỏ.

Video: MXH

Đến khoảng 19h20' cùng ngày, mưa lớn hơn và 30 phút sau thì tạnh. Mưa chỉ diễn ra trong khoảng 1 tiếng nhưng gây ngập cục bộ một số tuyến đường như Nguyễn Thành Phương, Đồng Khởi, Nguyễn Ái Quốc…Đặc biệt, quốc lộ 1 đoạn trước Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai (phường Long Bình) ngập sâu hơn nửa bánh xe. Nước ngập sâu chừng 40 cm, nhưng do mặt đường dốc khu vực chợ Thái Bình đổ dồn về khiến nước chảy mạnh đã làm trôi người và xe máy của một người đang tham gia giao thông.

Một số người thì dừng chờ nước rút hết thì mới tiếp tục di chuyển. Đoạn clip ghi lại tình huống người dân và xe máy bị nước trôi theo dòng nước chảy mạnh đang nhận được sự chú ý.

Mưa lớn trong thời gian ngắn, nước lên nhanh gây ngập nhưng chỉ khoảng 20 phút sau khi mưa tạnh, nước đã rút, giao thông dần ổn định.

