Video

Xe tải lớn mất kiểm soát gập làm đôi, quật nát xe con khiến 2 người tử vong

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một chiếc xe tải lật nghiêng trên con đường ngập nước, đè bẹp ô tô con khiến hai người đàn ông bị kẹt bên trong.

Trường Hân t/h

Tài xế xe, 42 tuổi, và hành khách, 39 tuổi, đã tử vong thương tâm trong vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường DN2/E85 giữa hai xã Cristești và Drăgușeni thuộc hạt Iași, đông bắc Romania, vào chiều ngày 24/10, theo tờ báo Monitorul de Suceava.

Rơ-moóc của xe tải trượt bánh, xoay ngang và chắn cả hai làn đường. Mặc dù tài xế xe tải đã cố gắng phanh gấp nhưng rơ-moóc vẫn bị lật và đè bẹp chiếc ô tô con.

Chiếc xe tải mất kiểm soát, va chạm với ô tô con. Nguồn: X

13 lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường, triển khai hai xe chuyên dụng có thiết bị cứu hộ, một xe cứu thương SMURD và các đội từ Dịch vụ xe cứu thương Suceava và Quận Iași cũng được điều động, kênh truyền hình Digi24 của Romania đưa tin.

Có 4 người được cho là liên quan đến vụ tai nạn. Cảnh sát cho biết tài xế xe tải 54 tuổi đã được đo nồng độ cồn và kết quả không có cồn trong máu. Sau khi được các nhân viên y tế kiểm tra, tài xế này từ chối nhập viện, theo kênh truyền hình đưa tin.

Thanh tra cảnh sát quận Iași cho biết trong một thông cáo báo chí: "Vào khoảng 2h55 chiều ngày 24/10, các sĩ quan cảnh sát từ Cục Đường bộ Pașcani đã được thông báo qua 112 rằng một vụ tai nạn giao thông đường bộ có thương vong đã xảy ra trên đường DN2/E85, tại Cristești.

Sau quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện một người đàn ông 54 tuổi đến từ Quận Bistrița-Năsăud, khi đang lái xe tải kéo theo rơ-moóc từ Drăgușeni đến Cristești, đã mất lái. Chiếc xe tải lật trên đường và đè trúng chiếc ô tô con do một người đàn ông 42 tuổi đến từ Quận Suceava điều khiển".

Một vụ án hình sự về tội ngộ sát đã được mở và các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục để xác định đầy đủ nguyên nhân và hoàn cảnh của vụ tai nạn.

