Mưa lớn gây sạt lở ở Đà Lạt, 2 du khách thiệt mạng

Mưa lớn nhiều giờ tại Lâm Đồng gây sạt lở taluy quán cà phê, khiến 2 du khách tử vong; nhiều khu vực trũng ngập sâu, rau hoa bị hư hại.

Chiều tối 12/8, cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ đã gây ngập nặng tại phường Lâm Viên và một số khu vực ở TP Đà Lạt cũ (tỉnh Lâm Đồng). Mưa lớn cũng gây ra vụ sạt lở nghiêm trọng tại một quán cà phê, khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ sạt lở taluy tại quán cà phê ở Đà Lạt khiến 2 du khách tử vong.

Khoảng 18h cùng ngày, bờ taluy dài khoảng 20m của quán cà phê Tây Hồ, nằm trong hẻm 108 đường Hùng Vương, phường Xuân Trường – Đà Lạt bất ngờ sạt lở sau mưa lớn. Thời điểm này, trong quán có 2 du khách đang ngồi uống cà phê, cả hai bị đất đá vùi lấp và tử vong tại chỗ. Hiện danh tính nạn nhân chưa được xác định.

Ngay khi sự việc xảy ra, chính quyền phường Xuân Trường đã huy động lực lượng đến hiện trường triển khai cứu hộ, khắc phục hậu quả và đảm bảo an toàn cho khu vực xung quanh.

Cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ đã gây ngập nặng tại các phường trên địa bàn TP Đà Lạt cũ.

Cùng thời điểm, tại phường Xuân Hương và nhiều địa bàn thuộc TP Đà Lạt cũ, mưa lớn gây ngập cục bộ, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai, hỗ trợ người dân di chuyển an toàn.

Lực lượng PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn.

Tại khu vực hạ lưu suối Cam Ly, nước lớn tràn vào nhiều vị trí, gây ngập sâu. Người dân ở các khu vực trũng thấp đã chủ động di chuyển tài sản lên nơi cao hơn, song nhiều diện tích hoa màu, đặc biệt là rau và hoa, đã bị ngập, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và chất lượng thu hoạch.

Ngập nước ven hồ Xuân Hương do ảnh hưởng mưa lớn chiều 12/8.

Theo dự báo, trong những ngày tới, Lâm Đồng tiếp tục có mưa lớn. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân sinh sống ở khu vực trũng thấp, gần sông suối cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng tránh nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.