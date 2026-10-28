Mua khâu nhục Thất Khê Lạng Sơn nhận cục xương Z Fooddeli: Biết gì về khâu nhục Lạng Sơn?

Vụ ồn ào mua khâu nhục Thất Khê Lạng Sơn nhận cục xương Z Fooddeli gây xôn xao dư luận, nhiều người quan tâm đến món ăn truyền thống và cách nhận biết đặc sản Lạng Sơn chính gốc.

Vụ việc Z Fooddeli gần đây gây chú ý khi khách hàng đặt mua sản phẩm “Khâu nhục Thất Khê Lạng Sơn” nhưng bên trong có xương chân giò, bì lợn, không đúng như quảng cáo. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ông Lê Đức Tùng, Giám đốc Công ty TNHH thực phẩm Z Fooddeli, bị xác định có liên quan đến việc đổi nhãn sản phẩm chân giò đóng hộp “Khâu nhục vị Tứ Xuyên” thành “Khâu nhục Thất Khê Lạng Sơn” để tiêu thụ sản phẩm. Cơ quan chức năng đã lập hồ sơ, tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định.

Khâu nhục Thất Khê Lạng Sơn có gì đặc biệt?

Khâu nhục là một trong những món ăn truyền thống nổi tiếng của tỉnh Lạng Sơn, gắn liền với đời sống văn hóa và ẩm thực của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng ở vùng núi phía Bắc. Trong đó, khâu nhục Thất Khê được biết đến như một món ăn đặc trưng của khu vực Thất Khê, thuộc huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn trước đây.

Khâu nhục là một trong những món ăn truyền thống nổi tiếng ở Lạng Sơn. Ảnh: Bách hoá XANH

Khâu nhục có nguồn gốc từ văn hóa ẩm thực người Hoa, sau đó được người dân địa phương tiếp nhận, biến tấu để phù hợp với khẩu vị và nguyên liệu bản địa. Qua thời gian, khâu nhục dần trở thành món ăn quen thuộc trong những dịp lễ Tết, đám cưới, cỗ bàn và các sự kiện quan trọng.

Không chỉ đơn thuần là một món ăn ngon, khâu nhục còn thể hiện sự khéo léo, tỉ mỉ trong cách chế biến của người dân vùng cao. Món ăn thường xuất hiện trong những mâm cỗ truyền thống, góp phần tạo nên nét riêng của văn hóa ẩm thực xứ Lạng.

Nguyên liệu chính để làm khâu nhục thường là thịt ba chỉ lợn, với sự kết hợp hài hòa giữa phần nạc, mỡ và lớp bì. Để có được thành phẩm đạt yêu cầu, người chế biến phải thực hiện nhiều công đoạn từ sơ chế, luộc thịt, làm vàng lớp bì đến tẩm ướp gia vị và hấp cách thủy.

Điểm đặc biệt của món ăn nằm ở hỗn hợp gia vị được phối trộn công phu. Tùy theo công thức của từng gia đình và cơ sở chế biến, thịt có thể được ướp cùng gừng, tỏi, ngũ vị hương, húng lìu, rượu trắng và tàu xì – loại đậu lên men tạo nên mùi thơm, vị mặn đặc trưng.

Sau khi sơ chế và tẩm ướp, thịt được thái thành từng miếng, xếp vào bát theo cách truyền thống rồi đem hấp trong thời gian dài. Công đoạn hấp có thể kéo dài khoảng 3-4 giờ, tùy kích thước miếng thịt và phương pháp chế biến, giúp thịt chín mềm, ngấm gia vị và có kết cấu gần như tan trong miệng.

Quy trình chế biến khâu nhục khá cầu kỳ nhưng mang lại hương vị đặc trưng. Ảnh: Điện máy XANH

Khi hoàn thành, khâu nhục có lớp bì mềm, phần thịt béo ngậy nhưng đậm đà, thơm mùi gia vị. Món ăn thường được dùng nóng cùng cơm, xôi nếp hoặc rau xanh để cân bằng vị béo, tạo nên trải nghiệm ẩm thực hấp dẫn.

Chính sự cầu kỳ trong khâu lựa chọn nguyên liệu, tẩm ướp và hấp thịt đã góp phần làm nên danh tiếng của khâu nhục trong nền ẩm thực Lạng Sơn. Đây cũng là lý do món ăn thường được lựa chọn làm quà biếu hoặc phục vụ trong những bữa tiệc đặc biệt.

Mua khâu nhục đóng hộp cần lưu ý thông tin gì?

Cùng với nhu cầu thưởng thức đặc sản vùng miền, khâu nhục đóng hộp ngày càng thuận tiện cho việc vận chuyển và mua làm quà. Tuy nhiên, khi sản phẩm được bán qua mạng xã hội, người mua khó trực tiếp kiểm tra cơ sở sản xuất và quy trình chế biến. Vì vậy, thông tin trên nhãn hàng hóa và uy tín của đơn vị bán hàng trở thành những yếu tố cần được quan tâm.

Người tiêu dùng nên kiểm tra tên sản phẩm, tên và địa chỉ đơn vị chịu trách nhiệm, nguồn gốc xuất xứ, thành phần, khối lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng và hướng dẫn bảo quản theo quy định áp dụng đối với sản phẩm. Với thực phẩm chế biến sẵn, cần chú ý điều kiện bảo quản, tình trạng bao bì và các dấu hiệu bất thường khi nhận hàng.

Đặc biệt, tên địa danh trên nhãn hoặc lời quảng cáo như “đặc sản chính gốc” không tự thân chứng minh sản phẩm được sản xuất tại địa phương đó. Người mua nên tìm hiểu thông tin về cơ sở sản xuất, đối chiếu nhãn hàng hóa với nội dung quảng cáo và ưu tiên những đơn vị có địa chỉ, thông tin liên hệ rõ ràng.

Nếu sản phẩm nhận được không đúng mô tả, người mua nên lưu lại hình ảnh bao bì, nội dung quảng cáo, hóa đơn hoặc thông tin giao dịch để phản ánh với đơn vị bán hàng và cơ quan chức năng khi cần thiết. Không nên chỉ dựa vào hình thức bao bì hoặc tên gọi để đánh giá chất lượng và nguồn gốc thực phẩm.

Với các cơ sở sản xuất chân chính, việc công khai thông tin, bảo đảm chất lượng và tuân thủ quy định về nhãn hàng hóa cũng là cách giữ gìn uy tín sản phẩm. Đặc biệt đối với đặc sản địa phương, thương hiệu không chỉ được tạo nên bởi hương vị mà còn từ sự tin cậy của người tiêu dùng.

Vụ việc liên quan đến sản phẩm gắn nhãn “Khâu nhục Thất Khê Lạng Sơn” cho thấy người mua cần thận trọng khi lựa chọn thực phẩm qua mạng. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ gìn giá trị đặc sản truyền thống cần bắt đầu từ thông tin minh bạch, nguồn gốc rõ ràng và trách nhiệm của các bên tham gia sản xuất, kinh doanh.