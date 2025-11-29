Trải nghiệm làng du lịch văn hóa Quỳnh Sơn điểm đến hấp dẫn xứ Lạng

Hà Nội

Du lịch

Ghé Quỳnh Sơn, du khách được hòa mình vào thung lũng lúa chín, khám phá kiến trúc độc đáo và trải nghiệm đời sống văn hóa Tày gần gũi.

Vân Giang (Tổng hợp)
Nép mình dưới chân núi Nà Lay, làng Quỳnh Sơn, Lạng Sơn níu chân du khách bằng cảnh đồng quê bình yên, mái ngói âm dương và đời sống văn hóa Tày đặc sắc. Ảnh Le Thanh Hien
Hơn 90% dân cư nơi đây mang họ Dương, các ngôi nhà đều quay về hướng Nam theo truyền thống “thong long”, tạo nên bản sắc riêng khó nhầm lẫn. Ảnh Le Thanh Hien
Thời điểm đẹp nhất ghé thăm là từ tháng 7 đến tháng 10, khi thung lũng nhuộm vàng lúa chín. Ngay cả ngoài mùa lúa, Quỳnh Sơn vẫn giữ trọn vẻ yên bình. Du khách có thể đến bằng xe máy, ôtô riêng hoặc limousine từ Hà Nội, với các hãng như Quỳnh Thanh, Hà My, Vân Hà. Ảnh Le Thanh Hien
Khác với những làng du lịch đông đúc, chỉ một số hộ làm homestay. Nhà Dương Công Chích nổi bật với dịch vụ bài bản, các nhà Dương Công Trọng, Dương Công Cồ, Dương Đình Hanh mang đến không gian gần gũi, thân thiện. Ảnh Le Thanh Hien
Du khách còn có thể tham gia nấu ăn cùng gia chủ, học làm bánh ngải hay khám phá đời sống bản địa. Ảnh Le Thanh Hien
Các hoạt động trải nghiệm nhẹ nhàng nhưng đáng nhớ gồm hiking quanh bản, khám phá nghề làm ngói âm dương, leo núi Nà Lay ngắm thung lũng từ trên cao, tham quan bảo tàng Bắc Sơn. Ảnh Le Thanh Hien
Với những ai muốn kết hợp thêm Hữu Lũng, khoảng 40 km từ Quỳnh Sơn là các khu cắm trại, chèo sup và đập Bắc Mỏ – điểm trải nghiệm thiên nhiên trọn vẹn. Ảnh Minh Đức
Ẩm thực địa phương là một điểm nhấn: khâu nhục, vịt quay, gà đồi kho gừng, cá suối nướng, bánh chưng cẩm, bánh ngải… mỗi món đều đậm vị núi rừng, gắn liền đời sống bản địa.Ảnh Minh Đức
Một lịch trình 2 ngày dành cho du khách bận rộn có thể bắt đầu từ Hà Nội, đến Quỳnh Sơn để hiking quanh bản, tham quan bảo tàng Bắc Sơn, leo núi Nà Lay sáng sớm và trở về. Nếu có thêm một ngày, du khách có thể kết hợp khám phá Hữu Lũng, tận hưởng các hoạt động cắm trại và trải nghiệm thiên nhiên trọn vẹn hơn. Quỳnh Sơn không phù hợp với những người chỉ tìm địa điểm check-in nhanh, mà dành cho ai muốn tận hưởng nhịp sống chậm, cảm nhận sự hòa quyện giữa con người, văn hóa và thiên nhiên. Ảnh Le Thanh Hien
#Du lịch làng Quỳnh Sơn #Văn hóa Tày và kiến trúc độc đáo #Trải nghiệm đời sống bản địa #Khám phá thiên nhiên Bắc Sơn #Ẩm thực địa phương đặc sắc #Hoạt động trải nghiệm nhẹ nhàng

