Trải nghiệm làng du lịch văn hóa Quỳnh Sơn điểm đến hấp dẫn xứ Lạng

Ghé Quỳnh Sơn, du khách được hòa mình vào thung lũng lúa chín, khám phá kiến trúc độc đáo và trải nghiệm đời sống văn hóa Tày gần gũi.
Honda CR-V 2026 vừa được ra mắt tại Thái Lan. Điểm đặc biệt, toàn bộ cấu hình sử dụng động cơ hybrid e:HEV, động cơ xăng 1.5 Turbo và tùy chọn 7 chỗ bị loại bỏ.
Huyền 2k4 mới đây khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' khi tung ra loạt ảnh khoe trọn vóc dáng quyến rũ, săn chắc trong trang phục 'nửa kín nửa hở' đầy táo bạo.
Lê Phương Anh mới đây đã khiến fan xao xuyến khi chia sẻ bộ ảnh mới dịu dàng và đằm thắm với tà áo dài truyền thống giữa khung cảnh lãng mạn của Phố cổ Hà Nội.
Thông tin nữ streamer Nắng vừa tổ chức lễ dạm ngõ khiến nhiều người hâm mộ vỡ òa, liên tục gửi lời chúc mừng đến cô nàng.
Thảo Nhi Lê khoe trọn thần thái cuốn hút cùng vóc dáng gợi cảm trong thiết kế váy hai dây mỏng manh giữa màn đêm.
Ít nhất 174 người thiệt mạng trong lũ lụt và sạt lở đất tại Sumatra, Indonesia, gây ra thảm cảnh nghiêm trọng.
Những sợi bún to mềm, nước dùng ngọt dịu hòa cùng riêu cua nồng nàn khiến bún đũa Nam Định (nay Ninh Bình) trở thành ký ức khó quên của du khách.
Bộ ảnh lần này tập trung vào sự tối giản nhưng vẫn cực kỳ thời thượng, đúng với phong cách 'bạn gái nhà bên' đã làm nên thương hiệu của Meichan.
Hai tuyến đường giao thông “cửa ngõ” kết nối vào sân bay Long Thành đã bước vào giai đoạn hoàn thiện những hạng mục cuối, chuẩn bị cho ngày thông xe.
Tộc người Cherokee là một trong những cộng đồng bản địa lớn và có ảnh hưởng nhất Bắc Mỹ, với văn hóa phong phú và lịch sử nhiều biến động.
Giống sầu riêng mới được giới thiệu ở Vĩnh Long, giá bán 700.000 đồng/kg có nhiều đặc điểm nổi bật như cơm vàng óng, dẻo như sáp, vị ngọt đậm đà.
Trong không khí Giáng sinh rộn ràng, “hot girl ảnh thẻ” Lê Lý Lan Hương khiến netizen xôn xao khi tung bộ ảnh Giáng sinh sớm với concept độc đáo.
Inna Moll - mỹ nhân Chile nhận lời cầu hôn của bạn trai sau 3 năm hẹn hò. Ít ngày trước, cô dừng chân ở top 12 Miss Universe 2025.
Theo kế hoạch, cuối năm nay Geely EX2 chạy điện sẽ bán tại Thái Lan. Sau đó, xe sẽ cập bến Việt Nam vào năm 2026 như đối thủ mới dành cho BYD Dolphin.
Mặc dù lực lượng chức năng vừa ra quân quyết liệt, tình trạng kê bàn ghế sát đường ray phục vụ khách du lịch lại tái diễn công khai như chưa từng có lệnh cấm.
Hot girl Bảo Hân Helia tiếp tục khiến người hâm mộ “đổ rạp” khi xuất hiện trong tạo hình cổ trang đầy mê hoặc tại một cổ trấn nổi tiếng của Trung Quốc.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tuất làm việc nhanh nhẹn, hiệu quả ổn định và có thể tiết kiệm được khoản tiền lớn.
Vẫn là mái ngói truyền thống nhưng ngôi nhà phản ảnh được hơi thở của thời đại, có không gian làm vườn thư giãn, có không gian học tập, làm việc cho con.
Các loại rau quả như bông cải xanh, rau bina, cam, táo tàu, cà chua không chỉ ngon mà còn giúp nâng cao hệ miễn dịch tự nhiên trong mùa lạnh.
Hot Tiktoker Việt Phương Thoa vừa chứng minh sức hút hình ảnh khi xuất hiện trong loạt ảnh mới tại Thái Lan với phong cách cao bồi hiện đại cực chất.