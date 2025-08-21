Hà Nội

GPT-5 tiêu tốn điện bằng cả lò phản ứng hạt nhân

Số hóa

GPT-5 tiêu tốn điện bằng cả lò phản ứng hạt nhân

Nghiên cứu mới cho thấy GPT-5 dùng điện gấp 8,6 lần GPT-4, với mức tiêu thụ khủng khiếp đủ để vận hành cả một quốc gia nhỏ.

Thiên Trang (TH)
Một nghiên cứu từ Đại học Rhode Island tiết lộ GPT-5 tiêu thụ điện năng cao bất thường.
Mỗi phản hồi dài 1.000 token của GPT-5 cần tới 40Wh điện, trung bình 18,35Wh.
Trong khi đó, GPT-4 chỉ cần khoảng 2,12Wh, tức là thấp hơn tới 8,6 lần.
Với hơn 2,5 tỷ yêu cầu mỗi ngày, GPT-5 có thể tiêu thụ 45GWh điện, ngang sản lượng từ 2-3 lò phản ứng hạt nhân.
Các máy chủ của Microsoft Azure được cho là hạ tầng chính vận hành GPT-5.
Nhóm nghiên cứu ước tính GPT-5 chạy trên hệ thống Nvidia DGX H100 hoặc H200.
Dù GPT-5 dùng kiến trúc mixture-of-experts tiết kiệm điện hơn, chế độ suy luận nâng cao lại có thể tăng mức tiêu thụ gấp 5-10 lần.
So với DeepSeek R1 hay OpenAI o3, GPT-5 vẫn “ngốn điện” hơn cả, làm dấy lên lo ngại lớn về tác động môi trường từ AI.
Thiên Trang (TH)
