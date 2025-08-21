Máy tính Chromebook dưới 10 triệu… có “ngon - bổ - rẻ”?

Trên thị trường, không thiếu các mẫu Chromebook có giá dưới 10 triệu đồng được đánh giá “ngon bổ rẻ”. Liệu chất lượng có đúng như lời đồn?

Với thị trường laptop phổ thông ngày càng đắt đỏ, việc tìm kiếm một chiếc máy tính xách tay giá rẻ, nhưng vẫn mượt mà, đủ mạnh cho nhu cầu học tập đang trở thành bài toán khó. Chromebook, với nền tảng ChromeOS của Google đang được giới công nghệ đánh giá như một giải pháp hiệu quả với khả năng hoạt động mượt mà, ổn định ngay cả trên cấu hình thấp.

Giá cả hấp dẫn

Tại Việt Nam, một chiếc laptop Windows phổ thông cần có giá từ 12 - 15 triệu đồng để sở hữu cấu hình ổn, màn hình Full HD, pin khá và chạy mượt trong 2-3 năm. Trong khi đó, Chromebook phổ biến trong mức 6-9 triệu đồng, thậm chí có mẫu chỉ khoảng 5 triệu, nhưng năng lực xử lý mượt mà không hề kém cạnh các mẫu máy Windows giá gấp đôi.

Kỹ sư Nguyễn Hữu Duy, chuyên gia tư vấn công nghệ tại Thế giới di động, cho biết: “Chromebook rẻ hơn laptop Windows vì Google hướng đến giáo dục và người dùng phổ thông, đồng thời trợ giá cho các sản phẩm này. Họ tối ưu ChromeOS để chạy mượt trên cấu hình thấp, nên các hãng sản xuất không cần đầu tư CPU hay GPU đắt đỏ. Chính triết lý này giúp giá thành giảm đáng kể.”

Chomebook thường có thiết kế đẹp, gọn nhẹ và có giá rẻ.

Thị trường hiện có nhiều mẫu Chromebook phù hợp cho học sinh, sinh viên với mức giá phải chăng. Ngoài các mẫu Google Chromebook Pixel đắt đỏ, các nhà sản xuất lớn như Samsung, HP, Acer, Dell đều có danh mục Chromebook ở cả phân khúc giá rẻ và cao cấp, nhờ sự hỗ trợ từ Google.

Trong đó, HP Chromebook x360 14 có mức giá khoảng 9,6 triệu đồng, sở hữu chip Intel Core i thế hệ 8, màn hình 14 inch Full HD cảm ứng, gập 360°. Máy có RAM 8GB, bộ nhớ eMMC 128GB và pin 8,5 giờ.

Samsung Galaxy Chromebook Go được bán chính hãng tại Việt Nam với giá khoảng 7,8 triệu đồng, trang bị CPU Intel Celeron N4500, màn hình HD 14 inch, RAM 4GB và bộ nhớ eMMC 32GB. Pin đáp ứng 10 tiếng sử dụng.

Acer Chromebook 516 GE - 1H nổi bật trong tầm giá 9 triệu, máy sở hữu chip Intel Core i5 1240P, màn hình 16 inch WQXGA 120Hz, RAM 8GB và SSD 256GB.

Lenovo Chromebook Duet Gen 9 có mức giá gần 10 triệu, là mẫu laptop lai với bàn phím có thể tháo rời, sử dụng CPU MediaTek Kompanio 838. Máy có màn hình cảm ứng 11 inch WUXGA, RAM 4GB, bộ nhớ eMMC 128GB và thời lượng pin lên đến 15 tiếng.

Chất lượng có thực sự “ngon”?

Khi nói tới chất lượng “ngon - bổ - rẻ”, người dùng thường quan tâm tới hiệu năng, tính ổn định, pin, và trải nghiệm tổng thể. Nhiều chuyên gia cho rằng, trong phân khúc dưới 10 triệu, Chromebook đem lại trải nghiệm tốt hơn so với nhiều laptop Windows giá rẻ.

Thạc sĩ Trần Minh Khôi, giảng viên Công nghệ thông tin tại Hà Nội, chia sẻ: “Chromebook tuy cấu hình không mạnh nhưng mang lại trải nghiệm mượt trong các tác vụ cơ bản: lướt web, soạn thảo, học online. Máy khởi động nhanh chỉ vài giây, pin thường từ 8–12 tiếng. So với laptop Windows giá rẻ thường lag sau 2 đến 3 năm, Chromebook vẫn duy trì ổn định hơn.”

Những ưu điểm của chromebook thường được nhắc tới đó là thời lượng pin dài: Nhiều mẫu duy trì 10–15 giờ, phù hợp cho cả ngày học; Khởi động cực nhanh, chỉ với 5–10 giây; Bảo mật cao: tự động cập nhật ChromeOS, gần như không lo virus; Trọng lượng chromebook thường chỉ từ 1,1 đến 1,3 kg rất thuận tiện cho việc mang đến trường.

Nền tảng ChromeOS hoạt động chính trên môi trường internet và lưu trữ đám mây nên không cần nhiều sức mạnh phần cứng.

Bên cạnh các ứng dụng văn phòng, đám mây, một thế mạnh của Chromebook đó là có thể chạy được tất cả các ứng dụng Android. Thông qua đó, những tác vụ mà smartphone hay máy tính bảng Android làm được thì cũng có thể thực hiện với Chromebook. Các trình chỉnh sửa ảnh, video phổ biến như KineMaster, Davinci, Capcut… Hiện Adobe cũng đã hỗ trợ phiên bản đầy đủ của Photoshop dành cho máy Chromebook.

Chromebook góp phần thay đổi tư duy chọn mua máy tính truyền thống khi không còn cần phụ thuộc quá nhiều vào sức mạnh phần cứng. Tất cả tác vụ chuyển lên môi trường Internet nên máy tính chỉ là thiết bị giao tiếp thuần túy, soạn thảo văn bản hay làm bài tập đều trên các ứng dụng tích hợp sẵn.

Đây cũng là xu hướng làm việc hiện đại khi mang đến trải nghiệm liền mạch trên nền tảng Internet. Điểm mạnh của điều này là chỉ cần thao tác, chỉnh sửa trên một link tài liệu, thầy cô có thể nắm rõ quá trình triển khai của học sinh. Với người dùng là dân văn phòng có nhu cầu sử dụng ứng dụng trên nhiều thiết bị khác nhau, làm việc qua file trực tuyến giúp các đơn vị có cái nhìn tổng quan, cập nhật các điều chỉnh dự án trong thời gian thực, đảm bảo tiến độ công việc.

“Nếu để ý, mọi người có thể thấy Chromebook thường có dung lượng bộ nhớ không cao. Bởi ChromeOS chủ yếu xoay quanh trình duyệt Chrome, ứng dụng web và Android, dữ liệu được lưu trữ trên đám mây, không đòi hỏi phần cứng mạnh. Máy hỗ trợ tốt cho cả iCloud của Apple và cả Drive của Google và các dịch vụ đám mây phổ biến”, Thạc sĩ Trần Minh Khôi nói thêm.

Ngoài ra, Chromebook được xem là môi trường học tập lý tưởng bởi đây là chủ đích của Google. Chromebook được tích hợp tích hợp Google Classroom, Meet, Docs, Sheets Slides, Assigments, Groups, Drive – vốn là công cụ quen thuộc với học sinh, sinh viên và làm việc nhóm ở văn phòng. Tại Việt Nam, Google còn hỗ trợ miễn phí Google workspace for education thiết kế riêng cho giáo dục.

Hạn chế đáng tiếc

Tuy nhiên, Chromebook không phải là thiết bị hoàn hảo cho tất cả. Kỹ sư Đặng Hoàng Tuấn, chuyên gia tư vấn giải pháp CNTT thuộc Hội Tin học Việt Nam, nhận định: “Chromebook phù hợp cho học sinh, sinh viên khối xã hội, học online, văn phòng nhẹ. Nhưng nếu bạn học kỹ thuật, kiến trúc, cần AutoCAD, SolidWorks hay dựng video, Chromebook sẽ bất lực. Đó là hạn chế lớn nhất.”

Đầu tiên là Chromebook không cài được ứng dụng Windows (.exe), bởi chromebook được thiết kế để chỉ chạy tốt khi có mạng, dù hiện đã có một số bản offline.

Pin lâu, hoạt động mượt mà sau nhiều năm là ưu điểm khiến Chromebook phù hợp cho học tập.

Việc chơi game trên Chromebook là cực kỳ hạn chế, máy chỉ phù hợp với game Android tải từ CH Play, còn game PC là không khả thi. Kỹ sư Đặng Hoàng Tuấn cho biết: “Đương nhiên, một dòng thiết bị chuyên phục vụ cho học tập thì hạn chế về khả năng chơi game thì không có gì thái quá”.

Bạn Lê Quỳnh Anh, sinh viên năm 2 ngành Ngôn ngữ học tại TP.HCM, chia sẻ: “Mình mua Chromebook Spin 311 hàng xách tay, giá chỉ 8,5 triệu. Dùng để học online, ghi chú bằng bút cảm ứng và làm bài tập thì quá đủ. Soạn thảo, dịch văn bản hay học ngoại ngữ trên Google Docs rất tiện. Nhược điểm là khi cần phần mềm chuyên ngành đặc thù thì chịu, mình phải dùng máy tính bàn.”

Mặc dù ở Mỹ, Chromebook chiếm tới hơn 50% thị phần laptop giáo dục, nhưng tại Việt Nam, dòng máy này vẫn khá khiêm tốn. Nguyên nhân nằm ở thói quen người dùng quen với Windows, cùng hạn chế về hệ sinh thái dịch vụ. Tuy vậy, với xu hướng học trực tuyến, cùng nhu cầu tìm laptop giá rẻ, Chromebook dần được nhiều phụ huynh, sinh viên quan tâm hơn.

Theo Kỹ sư Đặng Hoàng Tuấn, Chromebook là chiếc laptop thứ hai lý tưởng, hoặc là chiếc laptop đầu tiên cho học sinh, sinh viên khối xã hội. Nhưng nó chưa thể thay thế laptop Windows ở những ngành nghề chuyên môn.”

Với vai trò một thiết bị giá rẻ, Chromebook khẳng định rằng không phải lúc nào “rẻ” cũng đồng nghĩa với “kém”. Đúng nhu cầu, đúng người dùng, nó hoàn toàn xứng đáng là chiếc máy tính “rẻ mà ngon”, đặc biệt phù hợp làm hành trang cho sinh viên, học sinh khi bước vào năm học mới.