Một buổi tập luyện của người lính cận vệ bên Lăng Bác

Thông tin mới về trận lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc
Các đội cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm hàng nghìn người vẫn còn mất tích sau trận lũ quét "tử thần" tại khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc.
Phía sau sự chuẩn xác, đồng đều trong từng động tác là những tháng ngày khổ luyện cùng niềm tự hào của người lính khi được thực hiện nhiệm vụ...
Các đội cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm hàng nghìn người vẫn còn mất tích sau trận lũ quét "tử thần" tại khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc.
Ngày 1/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thông điệp chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh.
Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết, Iran sẵn sàng quay lại thỏa thuận ngừng bắn đạt được với Mỹ hồi tháng 6/2026 nếu Washington cũng làm như vậy.
Anh ghi nhận mùa hè nóng nhất trong lịch sử nước này với những đợt nắng nóng liên tiếp.
Cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ 34 nghi phạm sau một vụ nổ súng gây chết người tại Overasselt, phía Đông Nam Amsterdam.
Anh ghi nhận mùa hè nóng nhất trong lịch sử nước này với những đợt nắng nóng liên tiếp.
Cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ 34 nghi phạm sau một vụ nổ súng gây chết người tại Overasselt, phía Đông Nam Amsterdam.
Ngày 1/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thông điệp chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh.
Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết, Iran sẵn sàng quay lại thỏa thuận ngừng bắn đạt được với Mỹ hồi tháng 6/2026 nếu Washington cũng làm như vậy.
Các đội cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm hàng nghìn người vẫn còn mất tích sau trận lũ quét "tử thần" tại khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc.
Cảnh sát cho biết một phụ nữ đã bất ngờ dùng dao tấn công 2 người tại Quảng trường Thời đại ở thành phố New York, Mỹ. Đối tượng sau đó bị cảnh sát bắn hạ.
Tòa án Tối cao Mỹ mới đây ra phán quyết cho phép Nhà Trắng tiếp tục xây dựng phòng khiêu vũ trị giá 400 triệu USD.
Những người sống sót đã kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi họ cố gắng thoát ra khỏi con phà đang chìm dần ngoài khơi đảo Síp.
Hiệu trưởng một trường học tại Nepal kịp thời sơ tán 900 học sinh trước khi lũ quét ập đến, cuốn phăng nhiều công trình tại thị trấn biên giới.
Vụ tấn công bằng dao xảy ra tại nhà ga ở Đức, khiến một phụ nữ Anh tử vong.
Lực lượng Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào các bệ phóng tên lửa rải thủy lôi của Iran.
Trung Quốc chuyển 50 tấn hàng cứu trợ và cử 9 chuyên gia cứu hộ đường hầm tới Nepal hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ quét ngày 26/8.
Giới chức Nepal cảnh báo về khả năng xảy ra lũ lụt mới sau khi mực nước sông Bhotekoshi dâng cao.
Cảnh sát Thụy Sĩ cho biết, vụ xả súng tại một lễ hội âm nhạc ở bang Aargau, miền bắc Thụy Sĩ, đã khiến 1 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.
Hạn hán hoành hành khắp Châu Âu trong mùa hè này gây thiệt hại nặng nề cho mùa màng của người dân.
Giữa cao điểm đá Vị Xuyên, những người lính thuộc đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang vẫn ngày ngày bốc từng tấc đất, lật từng phiến đá để có thể đưa đồng đội trở về.
Trong những năm qua, Thái Lan đã ghi nhận một số vụ xả súng nghiêm trọng, khiến nhiều người thương vong.
Nhóm đối tượng có vũ trang gần đây tấn công một cộng đồng dân cư ở Haiti, khiến ít nhất 47 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị bắt cóc.
Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã khiến 8 thường dân thiệt mạng và hàng chục người bị thương ở vùng Kordofan của Sudan.
Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ đã đạt được một thỏa thuận dầu mỏ "lớn nhất trong lịch sử thế giới" với Venezuela.