Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Một buổi tập luyện của người lính cận vệ bên Lăng Bác

Phía sau sự chuẩn xác, đồng đều trong từng động tác là những tháng ngày khổ luyện cùng niềm tự hào của người lính khi được thực hiện nhiệm vụ...

Trà Khánh
Một buổi tập luyện của người lính cận vệ bên Lăng Bác
kto-tr_btl-lang-ho-chi-minh-16.jpg
Một buổi sáng cuối tháng 8, ánh nắng vàng nhưng không gắt, không khí chưa phải hứng cái oi bức của mùa hè, chúng tôi được tận mắt theo dõi một buổi tập của những chiến sĩ trong Đội Tiêu binh danh dự, Đoàn 275, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
kto-tr_btl-lang-ho-chi-minh-25.jpg
Buổi tập luyện hôm ấy, các chiến sĩ tập luyện dưới sự chỉ huy của Đại úy Nguyễn Văn Tùng, Phó Đội trưởng Đội tiêu binh danh dự, Đoàn 275, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những chiến sĩ đội hình luyện tập còn rất trẻ, có chiều cao tương đương như nhau và tất cả đều nghiêm túc trong từng động tác theo tiếng hô của người chỉ huy.
kto-tr_btl-lang-ho-chi-minh-6.jpg
Đoàn 275 là đơn vị nhiệm vụ chính trị đặc biệt, bảo vệ an ninh nghi lễ. Các chiến sĩ tiêu binh được chọn lựa vào đoàn đều là những người có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt, sức khỏe dẻo dai, quân dung, hình thể cân đối, đủ chiều cao theo quy định.
kto-tr_265a0790.jpg
Để có thể thực hiện động tác đứng nghiêm, không nhúc nhích trong khi làm nhiệm vụ, các chiến sĩ Đoàn 275 đã phải trải qua quá trình rèn luyện thể lực trong nhiều giờ mỗi ngày.
kto-tr_265a0804.jpg
Những ngày đầu luyện tập là thử thách khá lớn đối với các chiến sĩ vì phải đứng nghiêm trong 30 phút, rồi nâng lên 1 giờ, 2 giờ, cuối cùng là 3 giờ.
kto-tr_btl-lang-ho-chi-minh-17.jpg
Sau 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới, chưa đến 20% chiến sĩ có thể được đứng trong đội tiêu binh thực thụ. Những người ưu tú nhất tiếp tục được đào tạo nâng cao nghiệp vụ với cùng khoảng thời gian trên.
kto-tr_btl-lang-ho-chi-minh-21.jpg
Các nội dung huấn luyện gồm đứng nghiêm, ke chân đi nghiêm, nâng súng đi nghiêm cùng nhiều động tác khác, được thực hiện lặp đi lặp lại để tạo thành phản xạ, bảo đảm sự chính xác, thống nhất. Với Dũng, ke chân đi nghiêm là một trong những nội dung khó.
kto-tr_btl-lang-ho-chi-minh-37.jpg
Động tác tưởng đơn giản nhưng để cả đội hình thực hiện đều, đẹp, mỗi chiến sĩ phải tập luyện trong thời gian dài. Khi ke chân, chiến sĩ đứng vững bằng một chân, chân còn lại đưa lên cách mặt đất khoảng 30cm; từ mũi bàn chân đến ống chân phải tạo thành đường thẳng, bàn chân giữ song song với mặt đất.
kto-tr_265a0759.jpg
Trong một số bài tập bổ trợ, các chiến sĩ còn đeo chì nặng 1,4kg ở mỗi chân để tăng sức mạnh, độ dứt khoát của động tác.
kto-tr_btl-lang-ho-chi-minh-38.jpg
Theo Đại úy Nguyễn Văn Tùng, phía sau những ca gác như của chiến sĩ của Đoàn 275 là quá trình tuyển chọn, huấn luyện với những yêu cầu khắt khe.
kto-tr_btl-lang-ho-chi-minh-8.jpg
Việc tuyển chọn trước hết phải tuân thủ Luật Nghĩa vụ quân sự và các quy định của Bộ Quốc phòng. Sau khi chiến sĩ được tuyển về Bộ Tư lệnh, đơn vị tiếp tục lựa chọn những người có chiều cao, cân nặng, hình thể, khuôn dung đẹp, sức khỏe tốt và khả năng thực hiện động tác điều lệnh đội ngũ phù hợp để về Đội Tiêu binh danh dự.
kto-tr_btl-lang-ho-chi-minh-10.jpg
“Yêu cầu quan trọng nhất là chiến sĩ phải có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ đặc biệt của đơn vị”, Đại úy Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh.
kto-tr_btl-lang-ho-chi-minh-26.jpg
Mỗi năm, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyển chọn khoảng 230-240 chiến sĩ mới. Trong số này, khoảng 90 người được lựa chọn để đào tạo, huấn luyện làm tiêu binh. Các chiến sĩ trải qua ba tháng huấn luyện tân binh tại Khu di tích K9 trước khi được đưa về Đoàn 275 tiếp tục huấn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ.
kto-tr_btl-lang-ho-chi-minh-27.jpg
“Trong quá trình huấn luyện, rèn luyện, đơn vị tiếp tục sàng lọc. Những đồng chí thực sự không bảo đảm yêu cầu cũng không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại Đội Tiêu binh danh dự”, Đại úy Nguyễn Văn Tùng cho biết.
kto-tr_btl-lang-ho-chi-minh-40.jpg
Những người được lựa chọn tiếp tục trải qua quá trình huấn luyện cả ban ngày lẫn ban đêm, trong nhiều điều kiện thời tiết để sát với thực tế làm nhiệm vụ. Bên cạnh các nội dung chuyên môn, chiến sĩ còn rèn luyện thể lực để tăng sức bền.
kto-tr_btl-lang-ho-chi-minh-41.jpg
Việc luyện tập thực địa được thực hiện sau khi chiến sĩ thành thạo các động tác cơ bản, nhằm rèn khả năng hiệp đồng để đội hình đạt yêu cầu đúng, đều, mạnh và trang nghiêm. Yêu cầu trên sân tập vì thế cao hơn nhiều so với thời gian một ca gác thực tế.
kto-tr_btl-lang-ho-chi-minh-46.jpg
“Mỗi chiến sĩ phải hiểu rõ niềm vinh dự, tự hào khi được thực hiện nhiệm vụ bên cạnh Bác. Ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bên cạnh Bác là niềm vinh dự, tự hào rất lớn đối với mỗi người chiến sĩ. Do vậy, từng cá nhân phải xác định rõ tinh thần trách nhiệm, có ý chí, quyết tâm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Đại úy Nguyễn Văn Tùng nói.
#Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh #Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh #Đoàn 275 #Đội tiêu binh danh dự #Quân đội

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới