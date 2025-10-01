Hà Nội

Sống Khỏe

Món ngon từ củ sen giúp bổ phổi mùa thu

Củ sen giàu dinh dưỡng, giúp bổ phổi, an thần. Canh củ sen nấu sườn và củ sen nhồi thịt là gợi ý lý tưởng cho bữa cơm mùa thu.

Vân Giang (Tổng hợp)

Trong y học cổ truyền, củ sen được xem là một vị thuốc quý, có vị ngọt, tính mát, thường dùng trong các bài thuốc thanh nhiệt, giải độc, nhuận phế và cầm máu. Nhờ đặc tính an thần nhẹ, củ sen còn giúp cải thiện giấc ngủ, hỗ trợ người hay mất ngủ hoặc căng thẳng tinh thần. Không chỉ được ghi nhận trong Đông y, y học hiện đại cũng đã chứng minh củ sen chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như vitamin C, kali, magie, chất xơ cùng các hợp chất chống oxy hóa mạnh.

cu-sen.jpg
Ảnh minh họa

Những thành phần này giúp củ sen trở thành thực phẩm đa lợi ích, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch, đồng thời tăng cường miễn dịch và phòng ngừa viêm nhiễm. Đặc biệt, vào mùa thu đông hanh khô, củ sen được coi là “thần dược tự nhiên” cho đường hô hấp, giúp nhuận phổi, giảm ho, long đờm và làm dịu cổ họng.

Với ưu điểm dễ chế biến và hợp khẩu vị nhiều lứa tuổi, củ sen không chỉ là nguyên liệu dân dã quen thuộc mà còn là lựa chọn tuyệt vời để làm phong phú thực đơn gia đình.

Dưới đây là hai món ngon từ củ sen vừa đơn giản, vừa bổ dưỡng mà bất kỳ ai cũng có thể thực hiện ngay tại nhà.

Canh củ sen nấu sườn

Nguyên liệu: Củ sen, sườn, gừng, hành lá, gia vị.

ngo-sen.jpg
Ảnh minh họa

Cách làm:

Sườn rửa sạch, chặt miếng vừa ăn, chần qua với gừng và rượu để loại bỏ tạp chất. Sau đó rửa lại, để ráo và có thể ướp gia vị trước 15 phút.

Củ sen gọt vỏ, rửa sạch, thái miếng vừa ăn và ngâm trong nước pha muối loãng để không bị thâm.

Cho sườn cùng vài lát gừng vào nồi, đổ nước vừa đủ, đun sôi rồi hạ lửa nhỏ, ninh khoảng 30 phút. Tiếp đó cho củ sen vào, hầm đến khi mềm. Nêm gia vị vừa ăn, rắc hành lá trước khi tắt bếp.

Món canh đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng này có vị ngọt thanh của nước dùng, hương thơm củ sen, thích hợp để bồi bổ và làm ấm cơ thể trong tiết trời se lạnh.

Củ sen nhồi thịt chiên giòn

Nguyên liệu: Củ sen, thịt xay, gừng, hành baro, trứng, muối, hạt tiêu, nước tương, dầu hào, hạt nêm, bột ngũ vị hương, bột năng.

cu-sen-nhoi-thit-chien-gion.jpg
Ảnh minh họa

Cách làm:

Trộn thịt xay với gừng băm, hành baro, 1 quả trứng cùng gia vị.

Củ sen rửa sạch, thái lát mỏng đều tay. Kẹp nhân thịt giữa hai lát củ sen.

Chuẩn bị hỗn hợp bột chiên gồm bột năng, bột mì (tỉ lệ 1:1), lòng đỏ trứng và chút bột nở, trộn sánh mịn.

Nhúng củ sen kẹp thịt vào bột, chiên lần 1 cho chín vàng. Vớt ra, để ráo, sau đó chiên lần 2 để lớp vỏ giòn hơn.

Món ăn này hấp dẫn trẻ nhỏ lẫn người lớn bởi lớp vỏ giòn tan, phần nhân mềm ngọt, hòa quyện cùng độ bùi giòn của củ sen.

Củ sen vừa là vị thuốc dân gian, vừa là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn bổ dưỡng. Việc khéo léo chế biến sẽ giúp bữa cơm gia đình thêm ngon miệng, đồng thời tăng cường sức khỏe hô hấp trong những ngày giao mùa.

Bài liên quan

Sống Khỏe

5 loại thịt không thể thiếu trong thực đơn mùa se lạnh

Mùa thu se lạnh, cơ thể cần được bồi bổ. Lựa chọn các loại thịt giàu dinh dưỡng không chỉ giữ ấm mà còn tăng sức đề kháng.

Khi tiết trời bắt đầu se lạnh, cơ thể dễ cảm thấy mệt mỏi, sức đề kháng giảm và nhu cầu dinh dưỡng tăng lên. Đây là thời điểm lý tưởng để điều chỉnh chế độ ăn, đặc biệt là lựa chọn các loại thịt giàu protein và khoáng chất, giúp cơ thể vừa giữ ấm vừa bồi bổ năng lượng.

Dưới đây là gợi ý những loại thịt nên xuất hiện trong thực đơn mùa thu cùng các món ăn hấp dẫn.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

4 thực phẩm trắng giúp cơ thể khỏe mạnh giữa mùa thu hanh khô

Mùa thu hanh khô dễ làm tổn thương phế khí, việc bổ sung thực phẩm màu trắng giúp dưỡng phế, bổ âm, giảm khô họng và da.

Mùa thu là thời điểm phế khí thịnh nhưng dễ bị táo khí làm tổn thương. Trong Đông y, các thực phẩm màu trắng ứng với hành kim giúp dưỡng phế, nhuận táo, bổ âm và phòng ngừa một số chứng bệnh thường gặp như da khô, nứt nẻ hay táo bón. Một số thực phẩm bình dị nhưng lại rất hữu ích cho sức khỏe mùa thu gồm củ cải trắng, ngó sen, quả lê và củ mài.

Củ cải trắng – “tiểu nhân sâm” của mùa thu

Xem chi tiết

Sống Khỏe

3 món ăn dân dã từ ngải cứu tốt cho sức khỏe phụ nữ

Ngải cứu không chỉ là rau quen thuộc mà còn là “vị thuốc” tự nhiên. Ba món ăn từ ngải cứu giúp giảm đau đầu, hỗ trợ xương khớp và đặc biệt tốt cho phụ nữ.

Trong ẩm thực dân gian, ngải cứu không chỉ là loại rau quen thuộc mà còn được xem như một vị thuốc hỗ trợ điều trị nhiều chứng bệnh. Đặc biệt, với phụ nữ, ngải cứu giúp điều hòa khí huyết, giảm đau bụng kinh, an thần và hỗ trợ lưu thông máu. Khi được chế biến cùng các nguyên liệu quen thuộc, loại rau này còn trở thành những món ăn vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng.

Trứng rán ngải cứu – món dân dã dễ làm

Xem chi tiết

