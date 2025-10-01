Món ngon từ củ sen giúp bổ phổi mùa thu

Trong y học cổ truyền, củ sen được xem là một vị thuốc quý, có vị ngọt, tính mát, thường dùng trong các bài thuốc thanh nhiệt, giải độc, nhuận phế và cầm máu. Nhờ đặc tính an thần nhẹ, củ sen còn giúp cải thiện giấc ngủ, hỗ trợ người hay mất ngủ hoặc căng thẳng tinh thần. Không chỉ được ghi nhận trong Đông y, y học hiện đại cũng đã chứng minh củ sen chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như vitamin C, kali, magie, chất xơ cùng các hợp chất chống oxy hóa mạnh.

Những thành phần này giúp củ sen trở thành thực phẩm đa lợi ích, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch, đồng thời tăng cường miễn dịch và phòng ngừa viêm nhiễm. Đặc biệt, vào mùa thu đông hanh khô, củ sen được coi là “thần dược tự nhiên” cho đường hô hấp, giúp nhuận phổi, giảm ho, long đờm và làm dịu cổ họng.

Với ưu điểm dễ chế biến và hợp khẩu vị nhiều lứa tuổi, củ sen không chỉ là nguyên liệu dân dã quen thuộc mà còn là lựa chọn tuyệt vời để làm phong phú thực đơn gia đình.

Dưới đây là hai món ngon từ củ sen vừa đơn giản, vừa bổ dưỡng mà bất kỳ ai cũng có thể thực hiện ngay tại nhà.

Canh củ sen nấu sườn

Nguyên liệu: Củ sen, sườn, gừng, hành lá, gia vị.

Cách làm:

Sườn rửa sạch, chặt miếng vừa ăn, chần qua với gừng và rượu để loại bỏ tạp chất. Sau đó rửa lại, để ráo và có thể ướp gia vị trước 15 phút.

Củ sen gọt vỏ, rửa sạch, thái miếng vừa ăn và ngâm trong nước pha muối loãng để không bị thâm.

Cho sườn cùng vài lát gừng vào nồi, đổ nước vừa đủ, đun sôi rồi hạ lửa nhỏ, ninh khoảng 30 phút. Tiếp đó cho củ sen vào, hầm đến khi mềm. Nêm gia vị vừa ăn, rắc hành lá trước khi tắt bếp.

Món canh đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng này có vị ngọt thanh của nước dùng, hương thơm củ sen, thích hợp để bồi bổ và làm ấm cơ thể trong tiết trời se lạnh.

Củ sen nhồi thịt chiên giòn

Nguyên liệu: Củ sen, thịt xay, gừng, hành baro, trứng, muối, hạt tiêu, nước tương, dầu hào, hạt nêm, bột ngũ vị hương, bột năng.

Cách làm:

Trộn thịt xay với gừng băm, hành baro, 1 quả trứng cùng gia vị.

Củ sen rửa sạch, thái lát mỏng đều tay. Kẹp nhân thịt giữa hai lát củ sen.

Chuẩn bị hỗn hợp bột chiên gồm bột năng, bột mì (tỉ lệ 1:1), lòng đỏ trứng và chút bột nở, trộn sánh mịn.

Nhúng củ sen kẹp thịt vào bột, chiên lần 1 cho chín vàng. Vớt ra, để ráo, sau đó chiên lần 2 để lớp vỏ giòn hơn.

Món ăn này hấp dẫn trẻ nhỏ lẫn người lớn bởi lớp vỏ giòn tan, phần nhân mềm ngọt, hòa quyện cùng độ bùi giòn của củ sen.

Củ sen vừa là vị thuốc dân gian, vừa là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn bổ dưỡng. Việc khéo léo chế biến sẽ giúp bữa cơm gia đình thêm ngon miệng, đồng thời tăng cường sức khỏe hô hấp trong những ngày giao mùa.