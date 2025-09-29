3 món ăn dân dã từ ngải cứu tốt cho sức khỏe phụ nữ

Ngải cứu không chỉ là rau quen thuộc mà còn là “vị thuốc” tự nhiên. Ba món ăn từ ngải cứu giúp giảm đau đầu, hỗ trợ xương khớp và đặc biệt tốt cho phụ nữ.

Trong ẩm thực dân gian, ngải cứu không chỉ là loại rau quen thuộc mà còn được xem như một vị thuốc hỗ trợ điều trị nhiều chứng bệnh. Đặc biệt, với phụ nữ, ngải cứu giúp điều hòa khí huyết, giảm đau bụng kinh, an thần và hỗ trợ lưu thông máu. Khi được chế biến cùng các nguyên liệu quen thuộc, loại rau này còn trở thành những món ăn vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng.

Trứng rán ngải cứu – món dân dã dễ làm

Ngải cứu tươi thái nhỏ, trộn đều với trứng gà hoặc trứng vịt rồi rán vàng. Có nơi cầu kỳ hơn, người ta lót thêm lá chuối để rán, giúp món ăn dậy hương thơm mộc mạc.

Vị hơi đắng của ngải cứu hòa quyện cùng trứng béo bùi tạo nên món ăn hợp khẩu vị nhiều người. Bên cạnh giá trị dinh dưỡng, trứng rán ngải cứu còn được biết đến với tác dụng hỗ trợ giảm đau đầu, xương khớp và làm dịu cơn đau bụng kinh ở phụ nữ.

Canh ngải cứu nấu thịt nạc – dễ ăn, tốt cho phụ nữ

Một bát canh ngải cứu nấu thịt nạc nóng hổi, vị hơi đắng nhưng dễ ăn, thường được nhiều gia đình ưa chuộng trong ngày lạnh. Sự kết hợp giữa thịt nạc mềm ngọt và ngải cứu giúp bữa cơm thêm ấm bụng.

Không chỉ cung cấp dinh dưỡng, món ăn này còn có tác dụng an thần, giảm căng thẳng và hỗ trợ các chứng bệnh của phụ nữ như kinh nguyệt không đều, đau bụng khi đến chu kỳ.

Trứng vịt lộn hầm ngải cứu – giàu năng lượng nhưng cần ăn đúng cách

Trứng vịt lộn hầm ngải cứu từ lâu đã được coi là món ăn “bổ dưỡng” cho cả trẻ em và người lớn. Khi ăn nóng, món này có vị ngọt bùi của trứng, hương thơm đặc trưng của ngải cứu và chút cay ấm của gừng sợi đi kèm.

Tuy nhiên, do chứa nhiều đạm và cholesterol, trứng vịt lộn dễ gây đầy hơi nếu ăn buổi tối. Các chuyên gia khuyến cáo, thời điểm phù hợp nhất để thưởng thức món ăn này là buổi sáng, với số lượng vừa phải.

Ngoài trứng vịt lộn, có thể thay thế bằng các nguyên liệu khác như chim câu, gà ác, tim lợn hay óc lợn hầm ngải cứu. Những món ăn này cũng mang lại tác dụng tương tự: giảm mệt mỏi, hỗ trợ giấc ngủ và cải thiện tình trạng đau đầu.

Lưu ý khi dùng ngải cứu

Dù tốt cho sức khỏe, ngải cứu cũng không nên lạm dụng. Ăn quá nhiều có thể gây rối loạn tiêu hóa hoặc làm ảnh hưởng đến gan.

Người đang mang thai cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên. Với liều lượng hợp lý, ngải cứu trở thành nguyên liệu tuyệt vời để chế biến những món ăn dân dã, vừa ngon vừa có lợi cho sức khỏe.