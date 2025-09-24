Hà Nội

Sống Khỏe

4 thực phẩm trắng giúp cơ thể khỏe mạnh giữa mùa thu hanh khô

Mùa thu hanh khô dễ làm tổn thương phế khí, việc bổ sung thực phẩm màu trắng giúp dưỡng phế, bổ âm, giảm khô họng và da.

Vân Giang (Tổng hợp)

Mùa thu là thời điểm phế khí thịnh nhưng dễ bị táo khí làm tổn thương. Trong Đông y, các thực phẩm màu trắng ứng với hành kim giúp dưỡng phế, nhuận táo, bổ âm và phòng ngừa một số chứng bệnh thường gặp như da khô, nứt nẻ hay táo bón. Một số thực phẩm bình dị nhưng lại rất hữu ích cho sức khỏe mùa thu gồm củ cải trắng, ngó sen, quả lê và củ mài.

Củ cải trắng – “tiểu nhân sâm” của mùa thu

Củ cải trắng được coi là thực phẩm dưỡng sinh đặc trưng của mùa thu. Theo y học hiện đại, củ cải trắng giàu vitamin C, B2, PP, phốt pho, sắt và có tác dụng hỗ trợ chức năng gan, giảm cholesterol, phòng ngừa bệnh tim mạch.

cu-cai-trang.jpg
Ảnh minh họa.

Trong Đông y, củ cải trắng có vị cay, ngọt, tính mát, quy kinh phế, vị. Có khả năng kiện tỳ, tiêu thực, hóa đàm, giảm ho, sinh tân chỉ khát. Nhờ tính năng vừa bổ phế, vừa sinh tân dịch, củ cải trắng trở thành “tiểu nhân sâm” dân gian, rất thích hợp bảo vệ phế khí trong tiết thu hanh táo.

Ngó sen – bổ huyết, dưỡng âm, an thần

Ngó sen là thực phẩm giàu chất xơ, canxi, sắt, kali, magie và vitamin nhóm B, C, E, K. Trong Đông y, ngó sen có vị ngọt, hơi chát, tính mát, tác dụng thanh nhiệt, lương huyết, giải độc, cầm máu, bổ huyết và an thần.

ngo-sen.jpg
Ảnh minh họa

Thường được dùng trong các chứng ho ra máu, chảy máu cam, suy nhược thần kinh. Ngoài ra, ngó sen giúp sinh tân, bổ âm, dưỡng huyết, phù hợp với tiết thu hanh táo, hỗ trợ cơ thể duy trì cân bằng dinh dưỡng.

Quả lê – làm dịu niêm mạc hô hấp

Lê không chỉ thanh nhiệt, lợi tiểu, tốt cho tiêu hóa mà còn bảo vệ đường hô hấp. Nước ép lê có tác dụng làm dịu niêm mạc họng, giảm ho và long đờm nhẹ.

397b2b3c4618cc469509.jpg
Ảnh minh họa

Theo Đông y, lê vị ngọt, hơi chua, tính lạnh, quy kinh phế, vị; giúp nhuận phế, sinh tân, thanh nhiệt, giải độc tiêu đàm, hỗ trợ giảm khô họng, ho khan, bổ sung tân dịch và làm mát cơ thể khi tiết khí hanh khô.

Củ mài – thực phẩm dưỡng sinh, “thực – dưỡng lưỡng dụng”

Củ mài hay hoài sơn có vị ngọt, tính bình, quy kinh tỳ, phế, thận, có tác dụng bổ tỳ, ích khí, dưỡng âm, ích thận, bổ phế, sinh tân và cố tinh. Đây là thực phẩm lý tưởng cho mùa thu, vừa cải thiện tiêu hóa, vừa hỗ trợ phế khí, giảm ho khan, khô họng, bổ sung tân dịch bị hao tổn.

cu-mai.jpg
Ảnh minh hoạ

Ngoài ra, củ mài còn giúp cơ thể chuẩn bị cho mùa đông, tránh hao tổn nguyên khí, giữ sức khỏe tổng thể ổn định.

Những thực phẩm màu trắng như củ cải trắng, ngó sen, lê và củ mài không chỉ dễ chế biến, bổ dưỡng mà còn phù hợp với nhu cầu dưỡng sinh của cơ thể trong mùa thu. Việc thường xuyên bổ sung chúng trong thực đơn hằng ngày giúp duy trì sức khỏe, làm dịu các triệu chứng khô hanh và phòng ngừa các bệnh liên quan đến phế khí.

Sống Khỏe

Loại rau dân dã mùa thu giúp thải độc gan, tăng sức đề kháng, dưỡng nhan

Bông hẹ mùa thu không chỉ ngon miệng mà còn giúp thải độc gan, tăng sức đề kháng, cải thiện tiêu hóa và dưỡng da khỏe đẹp tự nhiên.

Mùa thu vốn là giai đoạn cơ thể dễ “trục trặc”, khí trời se lạnh khiến đường hô hấp nhạy cảm hơn, hệ tiêu hóa hoạt động chậm lại và gan phải gánh thêm nhiều áp lực trong việc đào thải độc tố.

bong-he.jpg
Ảnh minh họa
Sống Khỏe

5 loại nước tự nhiên mùa thu giúp thải độc gan, tăng sức đề kháng

Khi thu về, cơ thể dễ uể oải do thay đổi thời tiết, gan cần thải độc. Nước từ củ, quả là cách đơn giản giúp cơ thể sảng khoái và khỏe mạnh.

Mùa thu là thời điểm cơ thể dễ mệt mỏi, uể oải do thay đổi thời tiết, nhiệt độ và độ ẩm. Gan cơ quan chính giúp thải độc cho cơ thể phải làm việc nhiều hơn để xử lý các chất độc hại tích tụ. Nếu không chăm sóc đúng cách, bạn có thể cảm thấy mệt mỏi, chán ăn và giảm năng lượng sinh hoạt hằng ngày.

3ff1257a0bf980a7d9e8.jpg
Ảnh minh hoạ
Sống Khỏe

Mùa thu ấm áp với món khoai sọ xào thịt bò bổ dưỡng, dễ làm

Món khoai sọ xào thịt bò đơn giản, dễ làm nhưng giàu dinh dưỡng. Khoai sọ mềm dẻo kết hợp thịt bò thơm ngon, tạo nên món ăn hoàn hảo cho bữa cơm mùa thu.

Mùa thu, với khí trời mát mẻ và dịu nhẹ, là thời điểm lý tưởng để thưởng thức những món ăn bổ dưỡng, không chỉ giúp cơ thể hồi phục mà còn mang lại sức khỏe dồi dào. Trong số các món ăn mùa thu, khoai sọ được mệnh danh là "vua của thực phẩm tính kiềm" không chỉ thơm ngon mà còn cực kỳ tốt cho sức khỏe.

khoai-so.jpg
Ảnh minh họa
