4 thực phẩm trắng giúp cơ thể khỏe mạnh giữa mùa thu hanh khô

Mùa thu hanh khô dễ làm tổn thương phế khí, việc bổ sung thực phẩm màu trắng giúp dưỡng phế, bổ âm, giảm khô họng và da.

Mùa thu là thời điểm phế khí thịnh nhưng dễ bị táo khí làm tổn thương. Trong Đông y, các thực phẩm màu trắng ứng với hành kim giúp dưỡng phế, nhuận táo, bổ âm và phòng ngừa một số chứng bệnh thường gặp như da khô, nứt nẻ hay táo bón. Một số thực phẩm bình dị nhưng lại rất hữu ích cho sức khỏe mùa thu gồm củ cải trắng, ngó sen, quả lê và củ mài.

Củ cải trắng – “tiểu nhân sâm” của mùa thu

Củ cải trắng được coi là thực phẩm dưỡng sinh đặc trưng của mùa thu. Theo y học hiện đại, củ cải trắng giàu vitamin C, B2, PP, phốt pho, sắt và có tác dụng hỗ trợ chức năng gan, giảm cholesterol, phòng ngừa bệnh tim mạch.

Trong Đông y, củ cải trắng có vị cay, ngọt, tính mát, quy kinh phế, vị. Có khả năng kiện tỳ, tiêu thực, hóa đàm, giảm ho, sinh tân chỉ khát. Nhờ tính năng vừa bổ phế, vừa sinh tân dịch, củ cải trắng trở thành “tiểu nhân sâm” dân gian, rất thích hợp bảo vệ phế khí trong tiết thu hanh táo.

Ngó sen – bổ huyết, dưỡng âm, an thần

Ngó sen là thực phẩm giàu chất xơ, canxi, sắt, kali, magie và vitamin nhóm B, C, E, K. Trong Đông y, ngó sen có vị ngọt, hơi chát, tính mát, tác dụng thanh nhiệt, lương huyết, giải độc, cầm máu, bổ huyết và an thần.

Thường được dùng trong các chứng ho ra máu, chảy máu cam, suy nhược thần kinh. Ngoài ra, ngó sen giúp sinh tân, bổ âm, dưỡng huyết, phù hợp với tiết thu hanh táo, hỗ trợ cơ thể duy trì cân bằng dinh dưỡng.

Quả lê – làm dịu niêm mạc hô hấp

Lê không chỉ thanh nhiệt, lợi tiểu, tốt cho tiêu hóa mà còn bảo vệ đường hô hấp. Nước ép lê có tác dụng làm dịu niêm mạc họng, giảm ho và long đờm nhẹ.

Theo Đông y, lê vị ngọt, hơi chua, tính lạnh, quy kinh phế, vị; giúp nhuận phế, sinh tân, thanh nhiệt, giải độc tiêu đàm, hỗ trợ giảm khô họng, ho khan, bổ sung tân dịch và làm mát cơ thể khi tiết khí hanh khô.

Củ mài – thực phẩm dưỡng sinh, “thực – dưỡng lưỡng dụng”

Củ mài hay hoài sơn có vị ngọt, tính bình, quy kinh tỳ, phế, thận, có tác dụng bổ tỳ, ích khí, dưỡng âm, ích thận, bổ phế, sinh tân và cố tinh. Đây là thực phẩm lý tưởng cho mùa thu, vừa cải thiện tiêu hóa, vừa hỗ trợ phế khí, giảm ho khan, khô họng, bổ sung tân dịch bị hao tổn.

Ngoài ra, củ mài còn giúp cơ thể chuẩn bị cho mùa đông, tránh hao tổn nguyên khí, giữ sức khỏe tổng thể ổn định.

Những thực phẩm màu trắng như củ cải trắng, ngó sen, lê và củ mài không chỉ dễ chế biến, bổ dưỡng mà còn phù hợp với nhu cầu dưỡng sinh của cơ thể trong mùa thu. Việc thường xuyên bổ sung chúng trong thực đơn hằng ngày giúp duy trì sức khỏe, làm dịu các triệu chứng khô hanh và phòng ngừa các bệnh liên quan đến phế khí.