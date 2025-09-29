Hà Nội

Sống Khỏe

5 loại thịt không thể thiếu trong thực đơn mùa se lạnh

Mùa thu se lạnh, cơ thể cần được bồi bổ. Lựa chọn các loại thịt giàu dinh dưỡng không chỉ giữ ấm mà còn tăng sức đề kháng.

Vân Giang (Tổng hợp)

Khi tiết trời bắt đầu se lạnh, cơ thể dễ cảm thấy mệt mỏi, sức đề kháng giảm và nhu cầu dinh dưỡng tăng lên. Đây là thời điểm lý tưởng để điều chỉnh chế độ ăn, đặc biệt là lựa chọn các loại thịt giàu protein và khoáng chất, giúp cơ thể vừa giữ ấm vừa bồi bổ năng lượng.

Dưới đây là gợi ý những loại thịt nên xuất hiện trong thực đơn mùa thu cùng các món ăn hấp dẫn.

Bò – nguồn năng lượng dồi dào, tăng sức khỏe

Thịt bò không chỉ nổi tiếng với hương vị thơm ngon mà còn là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, sắt heme dễ hấp thu, kẽm và vitamin nhóm B. Những dưỡng chất này hỗ trợ sản xuất hồng cầu, giảm mệt mỏi và tăng cường năng lượng – điều quan trọng khi thời tiết chuyển lạnh. Protein từ thịt bò còn giúp cơ bắp phục hồi sau một ngày hoạt động.

thit-bo.jpg
Ảnh minh hoạ

Món gợi ý: Phở bò nóng hổi, bò hầm khoai tây, lẩu bò hoặc bò xào lăn đều là những lựa chọn tuyệt vời. Khi thêm gừng, sả, hoa hồi hay quế, các món ăn không chỉ thơm ngon mà còn giúp cơ thể ấm áp hơn.

Dê và cừu – giữ nhiệt, bồi bổ sức khỏe

Trong quan niệm Đông y, thịt dê có tính ấm, vị ngọt, giúp bổ máu, tăng sinh lực và cải thiện tuần hoàn. Thịt cừu cũng giàu protein, sắt, kẽm và có hương vị đặc trưng, thích hợp cho những ngày thu se lạnh. Đây là loại thịt thường được ưu tiên trong các bữa ăn bồi bổ.

thit-de.jpg
Ảnh minh hoạ

Món gợi ý: Lẩu dê, dê nướng chao, cà ri dê hay sườn cừu nướng. Những món này thường chế biến đậm đà, sử dụng gia vị cay nóng như ớt, quế, hồi để tăng hiệu quả giữ nhiệt cho cơ thể.

Gà ta và gà ác – dễ tiêu, nâng cao miễn dịch

Thịt gà, đặc biệt là gà ác, ít mỡ nhưng giàu protein, selen và các vitamin nhóm B, giúp bồi bổ cơ thể và tăng sức đề kháng. Gà ác còn chứa nhiều axit amin thiết yếu, hỗ trợ phục hồi sức khỏe, đặc biệt phù hợp với người mới ốm hoặc đang trong giai đoạn giao mùa.

680576f8fc2676782f37.jpg
Ảnh minh hoạ

Món gợi ý: Gà hầm thuốc bắc, gà tần lá ngải hay cháo gà không chỉ bổ dưỡng mà còn mang đến cảm giác ấm áp, dễ chịu cho cơ thể trong những ngày trời se lạnh.

Vịt – linh hoạt và giàu dinh dưỡng

Mặc dù thịt vịt theo Đông y được xem là có tính hàn, nhưng khi kết hợp cùng gia vị ấm như gừng, sả, hạt tiêu hay ớt, món vịt trở nên bổ dưỡng và hỗ trợ giữ nhiệt. Thịt vịt cung cấp protein, sắt, phốt pho và các vitamin nhóm B, đồng thời dễ chế biến thành nhiều món ngon, phù hợp thực đơn mùa thu.

thit-vit.jpg
Ảnh minh hoạ

Món gợi ý: Vịt om sấu (không quá chua), vịt nấu chao, vịt kho gừng hay cháo vịt gừng. Những món ăn này vừa giàu dinh dưỡng, vừa giúp cơ thể ấm lên, thích hợp cho bữa cơm gia đình.

Thịt lợn – quen thuộc nhưng cần chế biến thông minh

Thịt lợn là loại thịt phổ biến, cung cấp protein, vitamin nhóm B và nhiều khoáng chất cần thiết. Để phù hợp với mùa thu, nên chọn phần nạc, ít mỡ để tránh cảm giác ngấy, đồng thời dễ tiêu hóa. Thêm gia vị như gừng, hành, tỏi hay tiêu khi chế biến sẽ giúp món ăn trở nên ấm áp và ngon miệng hơn.

thit-kho-trung.jpg
Ảnh minh hoạ

Món gợi ý: Thịt kho trứng, sườn xào chua ngọt hay thịt rang cháy cạnh. Những món ăn này vừa quen thuộc, vừa mang lại cảm giác ấm áp, phù hợp với bữa cơm mùa thu.

Lời khuyên khi chọn thịt cho mùa thu

Ưu tiên các loại thịt nạc, tươi và chế biến với gia vị ấm để giữ nhiệt.

Kết hợp đa dạng các loại thịt trong tuần để cung cấp đầy đủ protein, sắt, kẽm và vitamin.

Tránh dùng quá nhiều mỡ, các món chiên rán nhiều dầu vì dễ gây ngán và khó tiêu.

Mùa thu không chỉ là thời điểm lý tưởng để thưởng thức những món ăn đậm đà, mà còn là cơ hội để cơ thể được bồi bổ, giữ ấm và tăng cường sức đề kháng. Việc lựa chọn đúng loại thịt, chế biến khéo léo sẽ giúp mỗi bữa ăn trở nên bổ dưỡng và đầy hấp dẫn.

