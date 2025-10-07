Hà Nội

Thời cơ chín muồi, Nga bắt đầu tấn công thành phố Siversk

Quân sự

Thời cơ chín muồi, Nga bắt đầu tấn công thành phố Siversk

Siversk được dự đoán là sẽ bị Nga tấn công từ năm 2022, nhưng vẫn bị đóng băng; nhưng sau nhiều lần bị trì hoãn, Nga bắt đầu tạo thế bao vây thành phố này.

Tiến Minh
Hãng tin TASS của Nga, ngày 3/10, dẫn lời ông Igor Kimakovsky, cố vấn của người đứng đầu nhà nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR), cho biết quân đội Nga (RFAF) đã tiến vào làng Zvanivka, nằm ở phía nam thành phố Siversk, gây sức ép trực tiếp lên quân đội Ukraine (AFU) phòng thủ thành phố này từ phía nam.
Các đơn vị tấn công của Cụm quân phương Nam RFAF, đã tiến vào Zvanivka, bắt đầu trận chiến giành ngôi làng quan trọng này. Như vậy, RFAF đang bao vây thành phố tiền tiêu nhỏ này từ ba hướng, trong khi phía tây cũng chưa phải là khu vực an toàn, khi cứ điểm Yampil đang bị RFAF tấn công từ hơn một tháng nay.
“Các đơn vị xung kích của chúng tôi đã tiến vào làng Zvanivka; khoảng cách đang nhanh chóng thu hẹp, vòng bán nguyệt đang siết chặt. Việc giải phóng Zvanivka sẽ cho phép lực lượng của chúng tôi thực tế tiếp cận vùng ngoại ô Seversk, với khoảng cách chỉ hơn hai km”. TASS trích lời ông Kimakovsky cho biết.
Còn theo ông Denis Pushilin, cũng là cố vấn của người đứng đầu DPR, cho biết quân Ukraine đồn trú ở Seversk đang có nguy cơ bị bao vây. Việc rút lui của các đơn vị AFU khỏi thành phố, cũng như việc tiếp tế và luân chuyển quân… đã bị quân Nga tấn công liên tục bằng hỏa lực.
Các đơn vị xung kích của RFAF, trước đó đã tiến vào thành phố từ phía bắc, đang tiếp cận tuyến đường tiếp tế duy nhất là trục đường T0513, nối Siversk với Lyman. Hiện các trận đánh ở làng Yampil, nằm ở phía tây bắc Siversk diễn ra quyết liệt, nếu RFAF kiểm soát được ngôi làng này, họ sẽ khống chế được trục đường quan trọng này.
Kênh Rybar của Nga cho biết, quân Nga đã tiến vào thành phố Seversk và giành được quyền kiểm soát ở vùng ngoại ô phía bắc gần đường Donetskaya và Partizanskaya. Giao tranh hiện đang diễn ra tại khu vực này, và quân Ukraine đang nỗ lực đánh bật quân Nga ra khỏi thành phố.
Theo chuyên gia quân sự Nga, ông Andrei Marochko, trích dẫn nguồn tin riêng của ông cho biết, các mũi nhọn xung kích của Cụm quân phương Nam RFAF đã tiến vào Seversk từ phía bắc, tiếp cận các khu dân cư đầu tiên dọc theo đường Donetska và Partizanskaya.
Xét theo bản đồ, đây là khu vực cực bắc của thành phố Siversk, về cơ bản là một khu dân cư nhỏ, tách biệt với khu vực chính của thành phố. Tuy nhiên, đây là đầu cầu quan trọng của RFAF; hiện quân Nga đã bắt đầu củng cố vị trí tại khu vực này của thành phố, để chuẩn bị đưa lực lượng chính vào chiến đấu.
“Nói về tình hình gần thành phố Seversk, quân Nga đã đánh bật quân Ukraine ra khỏi những tòa nhà đầu tiên dọc theo đường Donetsk và Partizanskaya. Đây là những con đường nằm ngoài rìa ở phía bắc thành phố, giao tranh đanh diễn ra; quân Nga hiện đang củng cố các vị trí vừa chiếm được trong khu vực này”, TASS trích lời Marochko cho biết.
Cuộc tiến công của Cụm quân phương Nam RFAF về phía Siversk từ phía bắc trở nên khả thi sau khi các đơn vị xung kích của họ chiếm được Seversk Maly, một khu vực gần làng Dronivka. Trên thực tế, cuộc tiến công của RFAF về phía Siversk gần đây khá thuận lợi, điều này không chỉ nhờ lực lượng Nga được tăng cường, mà còn nhờ sự suy yếu của AFU, do không có nhiều quân tiếp viện.
Phối hợp với mặt trận Siversk, theo kênh AMK Mapping, trên hướng Lyman, RFAF tiếp tục đạt được những bước tiến đáng kể, chiếm được nhiều vị trí then chốt mới trên một mặt trận rộng lớn. Theo các chuyên gia, không thể tách rời mặt trận Lyman và Siversk, vì hai thành phố này nằm gần nhau, và đều là lá chắn bảo vệ cho 2 “thành phố song sinh” quan trọng nhất, mà Kiev còn kiểm soát ở tỉnh Donetsk, đó là Slavyansk và Kramatorsk.
Ở phía bắc Lyman, sau khi đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương vào Shandryholove, quân Nga vượt sông Nitrius và chiếm được các khu vực có cây cối rậm rạp dưới chân một khe núi, rồi bắt đầu đột phá vào các khu rừng ở phía nam. Họ cũng đã kiểm soát được hàng cây chạy về phía bắc khe núi, nối liền đầu cầu này với mặt trận rộng lớn hơn ở phía bắc.
Về phía nam Shandryholove, sau khi củng cố lực lượng trong khu trang trại, quân Nga đã tiến vào phía bắc làng Novoselivka và bắt đầu phát triển về phía tây, hướng tới khu rừng rộng lớn hơn. Các nhóm xung kích khác của RFAF cũng tiếp tục vượt sông Nitrius và giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực phía bắc Novoselivka.
Hiện các nhóm tấn công này của RFAF bắt đầu tiến về phía bắc đến khu rừng đầu tiên, đẩy quân Ukraine ra khỏi vị trí của họ ở bờ tây của hồ chứa nước lớn. Từ đó, RFAF bắt đầu tiến xa hơn về phía tây, với các cuộc tấn công bằng UAV FPV trên diện rộng nhắm vào các vị trí, tuyến đường tiếp tế và các chốt phòng ngự phía trước của AFU.
Các hoạt động tấn công của RFAF bắt đầu hướng về trung tâm Novoselivka, nơi vùng xám đã mở rộng. Ở phía đông nam Novoselivka, quân Nga tiếp tục tiến dần về phía nam theo đường Shandryholove - Drobysheve, và hiện đã rẽ nhánh vào các con đường tại phía bắc làng Drobysheve.
Ở phía đông làng Drobysheve, sau những trận giao tranh ác liệt kéo dài, quân Nga đột phá qua các vị trí còn lại của quân Ukraine tại đây. Sau những trận giao tranh ác liệt. RFAF đã đẩy lùi quân Ukraine ra khỏi trung tâm, trước khi chiếm giữ các vị trí trong các đồn điền ngay phía nam làng Drobysheve.
Ngoài ra, RFAF đã bắt đầu một chiến dịch để đánh chiếm các lối vào phía đông bắc của làng Drobysheve. Các cuộc đột kích được thực hiện về phía đường rừng tiếp theo từ Derylove. Sau khi chiếm được đường rừng này, họ bắt đầu xâm nhập các cứ điểm của AFU trong các hàng cây ở khe núi từ phía tây, và bàn đạp từ phía đông bắc, nơi các trận chiến ác liệt vẫn đang diễn ra. (nguồn ảnh Topwar, Ukrinform, Kyiv Post, TASS).
Tiến Minh
Topwar
