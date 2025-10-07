Thời cơ chín muồi, Nga bắt đầu tấn công thành phố Siversk

Siversk được dự đoán là sẽ bị Nga tấn công từ năm 2022, nhưng vẫn bị đóng băng; nhưng sau nhiều lần bị trì hoãn, Nga bắt đầu tạo thế bao vây thành phố này.