Nga mở toang cửa thép tới Lyman, Siversk, đe dọa phía bắc Slavyansk

Quân sự

Nga mở toang cửa thép tới Lyman, Siversk, đe dọa phía bắc Slavyansk

Tại mặt trận Bắc Donetsk, quân đội Nga đang tiến đến Lyman và Siversk, các phương án tấn công của họ bao phủ cả Slavyansk-Kramatorsk.

Quân đội Nga (RFAF) đã chiếm được ngôi làng Zarichne (Nga gọi là Kirovsk) và khu vực xung quanh; như vậy trên thực tế, RFAF đã tiến đến Lyman từ hướng đông bắc, vì từ Lyman tới Zarichne mặc dù tới 7 km, nhưng khu vực giữa hai vị trí này hoàn toàn trống trải.
Bộ Quốc phòng Nga hôm nay xác nhận, Cụm quân phía Tây của họ đã hoàn toàn kiểm soát được Zarichne, bất chấp những nỗ lực của quân đội Ukraine (AFU), nhằm thiết lập một tuyến phòng thủ dọc theo sông Zherebets, ngăn cách làng Zarichne với làng Torskoye.
Mặc dù trên thực tế quân Nga đã tiếp cận trực tiếp Lyman, nhưng họ có thể sẽ không tiến công trực tiếp ngay vào Lyman. Vấn đề là khu vực giữa Zarichne và Lyman rất trống trải, chỉ có một con đường và rất ít thảm thực vật, khiến quân tiến công không còn nơi nào để ẩn náu trước hỏa lực và UAV của AFU.
Bây giờ thời tiết ở Ukraine đang là cuối mùa thu, cây đã bắt đầu rụng lá, do vậy tán lá cây không che giấu được lực lượng dưới mặt đất nữa. Tuy nhiên, RFAF có những lựa chọn tấn công khác, ví dụ, từ phía tây bắc qua Shandrigolovo, Derilovo và Drobyshevo. Hướng tấn công của RFAF ở đây cũng đang tiến triển tốt.
Kênh Military Summary đưa tin, RFAF tiếp tục tấn công trên trục Seversk - Lyman. Mặc dù quân Nga chưa chiếm được Drobyshevo, nhưng họ đã kiểm soát được Derilovo. Hướng Yampol cũng là một lựa chọn, nhưng AFU ở đây kiên quyết giữ vững vị trí và ngôi làng đã đổi chủ liên tục.
Các video định vị địa lý cũng cho thấy sự hiện diện của quân Nga ngay bên ngoài Dronivka theo hướng Seversk. Áp lực lên hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía Bắc Donetsk đang gia tăng từng ngày. Kênh Readovka cũng xác nhận rằng, RFAF đã kiểm soát một khu vực nông thôn rộng lớn ở phía tây bắc Lyman.
Các đơn vị thuộc Tập đoàn quân Cận vệ 20 RFAF, đã đạt được bước tiến đáng kể trong trận đánh giành một khu vực kiên cố rộng lớn tại Shandrigolovo. Sau khi chiếm ngôi làng này, quân Nga cũng giành quyền kiểm soát làng Derilovo lân cận. Lính xung kích Nga sau đó tiếp tục tiêu diệt các tuyến phòng thủ còn lại của đối phương ở Drobyshevo và Novosyolka.
Do AFU không thể giữ được mặt trận Shandrigolovo, nên giờ đây họ khó có thể ngăn chặn được bước tiến của quân Nga ở hướng bắc Lyman. Mục tiêu của RFAF là tiến đến sông Seversky Donets gần làng Yarovaya, nơi sẽ cho tạo cho họ cơ hội bao vây Lyman từ phía bắc.
Trong khi đó, AFU đang cố gắng phản công ở khu vực Yampol và Zarichny; đồng thời họ cũng đang tìm cách duy trì các tuyến giao thông giữa Siversk và Lyman. Điều này giải thích tại sao họ vẫn kiên trì bám trụ ở phía đông và đông bắc Lyman.
Hiện công tác bảo đảm hậu cần chiến dịch cho Lyman vẫn chưa bị phong tỏa hoàn toàn, do cửa khẩu Brusivka và tuyến đường T0514 vẫn hoạt động, nhưng đang bị đe dọa liên tục bởi UAV FPV Nga. AFU hiện không thể làm gì để cải thiện tình hình ở bắc Lyman do thiếu hụt lực lượng. Đối với họ, việc duy trì tuyến đường tiếp tế đến Seversk giờ đây quan trọng hơn.
Tuy nhiên, lựa chọn này có một nhược điểm nghiêm trọng: các tuyến đường tiếp cận phía bắc đến khu vực hậu cần Lyman có thể bị RFAF cắt đứt. Địa hình cây cối rậm rạp gần sông Seversky Donets, có thể sẽ là nơi thuận tiện để quân Nga có thể ẩn nấp.
Theo kênh AMK Mapping, ở sườn phía bắc Siversk, RFAF tiếp tục đạt được những bước tiến đáng kể và đã phá vỡ một phần tuyến phòng thủ của quân Ukraine bên ngoài thành phố. Ở phía bắc Siversk, RFAF tiếp tục xâm nhập qua các cánh đồng hướng về Dronivka và đã củng cố được vị trí trong khu mỏ.
Kết quả là quân Ukraine sau khi buộc phải rút khỏi làng Serebryanka, đã tổ chức tuyến phòng thủ mới trên ba hướng tại Dronivka. Quân Nga cũng chiếm nốt phần còn lại của Serebryanka, cũng như các vị trí xung quanh, và cố gắng thiết lập vị trí cố định tại mỏ.
RFAF cũng hoàn toàn kiểm soát được bờ bắc sông Siverskyi Donets, sắp xếp mặt trận dọc theo ranh giới hai tỉnh Donetsk - Lugansk, chính thức chấm dứt các trận chiến giành quận Severodonetsk thuộc tỉnh Lugansk, vốn đã diễn ra từ những ngày đầu cuộc chiến (2/2022).
Kênh Military Summary cho biết, RFAF tiếp tục tấn công Yampil. Họ đã củng cố được quyền kiểm soát các vị trí bổ sung ở phía đông làng, bao gồm cả nhà ga xe lửa, và đang tiếp tục các cuộc tấn công vượt ra ngoài trung tâm làng (hiện nằm trong vùng xám). Quân Nga cũng tiến xa hơn về phía tây qua các khu rừng, giành quyền kiểm soát đường ngang đường sắt và các khu vực xung quanh.
Nếu Nga tái chiếm được Lyman, sẽ mở đường cho họ tiến vào hai thành phố “song sinh” Slavyansk-Kramatorsk, vốn là tuyến phòng thủ chính và cuối cùng của Ukraine tại Donetsk. Hiện tại, cuộc tấn công vào hai thành phố này, đang được tiến hành từ Konstantinovka và Seversk bởi các đơn vị thuộc Cụm quân phương Nam và Cụm quân phía Tây từ hướng Lyman. (nguồn ảnh Topwar, TASS, Ukrinform).
Tiến Minh
Topwar
#Lyman #Siversk #Bắc Donetsk #Nga bao vây Ukraine #Quân đội Nga #xung đột Ukraine

