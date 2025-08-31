Hà Nội

Sống Khỏe

Mỗi năm 1000 người tử vong vì ung thư bàng quang, cách gì phòng tránh?

Để giảm nguy cơ ung thư bàng quang nên tránh hút thuốc. Cẩn thận với các hóa chất công nghiệp và nguồn nước có hàm lượng asen cao...

Thúy Nga

Ung thư bàng quang là loại ung thư ác tính phổ biến. Mỗi năm nước ta phát hiện mới khoảng 2.000 ca, thường xảy ra ở người trên 55 tuổi. U không chỉ khu trú mà còn di căn tới hạch, phổi, gan và xương...

Hai quả thận “chết đuối” vì u bàng quang xâm lấn

Cách đây 2 năm, ông N.H.N (66 tuổi, Tây Ninh) bị tiểu ra máu, đi khám phát hiện u bàng quang. Được chỉ định phẫu thuật, nhưng ông không mổ mà uống thuốc tại nhà.

Hai ngày trước khi nhập viện, ông N. tiểu ra máu đỏ tươi rồi rơi vào tình trạng bí tiểu hoàn toàn. Cảm giác căng tức, đau đớn dữ dội ở vùng bụng dưới, buộc gia đình phải đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP HCM) cấp cứu.

anh-2.jpg
Hình ảnh u bàng quang khổng lồ chèn ép thận gây thận ứ nước trên phim chụp - Ảnh BVCC

Kết quả khối u bàng quang của ông đã xâm lấn, chèn ép hai niệu quản gây thận ứ nước độ III, kèm suy thận. Ông N. được đặt ống sonde tiểu, hút ra một túi nước tiểu màu máu đỏ sậm.

Để cứu hai quả thận đang “chết đuối”, các bác sĩ đã thực hiện dẫn lưu thận qua da. Khi chức năng thận ổn định, ông được cắt bàng quang tận gốc và tái tạo bàng quang bằng ruột non để loại bỏ khối u ác tính.

ThS.BS Lâm Văn Chương, khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, nếu ông N. chịu điều trị bệnh từ hai năm trước, có lẽ chỉ cần một cuộc phẫu thuật nội soi ít xâm lấn, vẫn giữ được bàng quang cũng như chức năng thận hoàn toàn bình thường.

Sự trì hoãn điều trị đã khiến bệnh nguy kịch, dù giữ được tính mạng, nhưng suy thận và phải mang bàng quang nhân tạo.

GS.TS Nguyễn Bá Đức, Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam cho biết, theo thống kê của GLOBOCAN, năm 2020 Việt Nam ghi nhận hơn 1700 ca mắc mới ung thư bàng quang và gần 1000 trường hợp tử vong.

Đây là một trong các loại ung thư có tỷ lệ mắc cao, đứng hàng thứ 4 ở nam giới, sau ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi, ung thư đại trực tràng) và đứng hàng thứ 7 ở nữ giới. Tỷ lệ mắc bệnh ở nam cao gấp 3 lần ở nữ.

Khả năng mắc ung thư bàng quang tăng theo tuổi. Phần lớn các trường hợp xảy ra ở người già. Dữ liệu cho thấy, hơn 90% trường hợp mắc ung thư bàng quang là ở người trên 55 tuổi.

Số ít ung thư khu trú ở bề mặt của bàng quang, còn hầu hết ung thư đã xâm lấn phát triển vào trong hoặc qua thành của bàng quang, vào hạch bạch huyết xung quanh và các cơ quan kế cận, di căn tới phổi, gan và xương...

Đặc biệt, ung thư bàng quang sẽ dẫn tới thiếu máu xơ bàng quang, khiến cho dung lượng bàng quang nhỏ đi. Thậm chí, gây trào ngược ống tiết niệu, dẫn tới viêm thận và phù thận, hỏng thận hoặc nhiễm độc nước tiểu, nhiễm trùng máu, ảnh hưởng tới tính mạng.

anh-1.jpg
Ca phẫu thuật lấy khối u bàng quang cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bệnh khó phát hiện, thường tái phát

Theo GS.TS Nguyễn Bá Đức, hầu hết ung thư bàng quang bắt đầu từ các tế bào đặc biệt ở bề mặt của thành bàng quang (tế bào chuyển tiếp). Những tế bào tương tự cũng gặp ở thận, niệu quản và niệu đạo, nơi chúng có thể phát triển thành u ác tính.

Ung thư bàng quang thường không có những dấu hiệu và triệu chứng khi ở giai đoạn sớm. Dấu hiệu cảnh báo đầu tiên là có máu trong nước tiểu (đái máu). Máu có thể thấy ở xét nghiệm nước tiểu hoặc nước tiểu có thể xuất hiện màu đỏ đậm hơn bình thường. Người bệnh cảm thấy đau khung chậu, đau khi đi tiểu, đi tiểu thường xuyên hoặc cảm thấy cần đi tiểu mà không kiểm soát được, dòng nước tiểu bị chậm lại.

Nội soi là phương pháp chẩn đoán ung thư bàng quang quan trọng nhất, giúp xác định vị trí và bản chất khối u. Đối với các trường hợp u lan rộng hoặc có nguy cơ xâm lấn sâu, cần nội soi ổ bụng để sinh thiết hạch chậu và hạch chủ bụng, từ đó đánh giá giai đoạn bệnh.

Điều trị phẫu thuật là lựa chọn tối ưu, có thể cắt u qua niệu đạo, cắt bán phần bàng quang hoặc cắt toàn bộ bàng quang triệt căn tùy thuộc vào giai đoạn bệnh.

anh-3.jpg
Khối u bàng quang được lấy ra - Ảnh BVCC

Trường hợp cắt triệt căn không chỉ ảnh hưởng đến khả năng đi tiểu mà còn ảnh hưởng đến khả năng tình dục.

Bởi ở nam, khi cắt bàng quang triệt căn cũng như hạch bạch huyết xung quanh, một phần niệu đạo và tiền liệt tuyến, túi tinh, một phần của ống dẫn tinh cũng bị lấy bỏ.

Ở nữ, cắt bàng quang triệt căn thường có nghĩa cắt bỏ buồng trứng, vòi trứng và một phần âm đạo. Sau phẫu thuật thường điều trị xạ trị, hóa chất, điều trị sinh học để ngăn ngừa tái phát.

Ung thư bàng quang có tỷ lệ tái phát cao, có thể tái phát tại cùng vị trí hoặc các vị trí khác trong cơ thể. Người bệnh cần được theo dõi định kỳ bằng cách nội soi bàng quang 3-6 tháng/lần trong 4 năm đầu tiên sau điều trị, sau đó giảm tần suất tùy tình hình bệnh.

Để giảm nguy cơ ung thư bàng quang nên tránh hút thuốc. Cẩn thận với các hóa chất công nghiệp và nguồn nước có hàm lượng asen cao.

Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày giúp cơ thể bài tiết, đào thải các độc tố ra khỏi bàng quang. Ăn các loại rau củ chứa nhiều chất xơ, vitamin, chất chống oxy hóa…

Đặc biệt nên ăn nhiều rau họ cải như súp lơ xanh và bắp cải. Khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần để phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bảo vệ sức khỏe.

