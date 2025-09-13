Mỡ trong máu, nguy cơ không thể xem thường

Mỡ trong máu cao thường không có triệu chứng rõ ràng nhưng lại gây nhiều nguy hiểm cho tim mạch. Hãy chủ động kiểm soát để bảo vệ sức khỏe.

Khi mức mỡ trong máu vượt quá giới hạn cho phép, nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch mà còn có thể gây ra rất nhiều căn bệnh nguy hiểm khác.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa nhận thức được sự nguy hiểm này bởi mỡ trong máu thường không có triệu chứng rõ ràng, chỉ khi bệnh đã tiến triển nặng mới phát hiện ra. Vì vậy, hiểu rõ về mỡ trong máu và biết cách kiểm soát nó là điều vô cùng quan trọng để bảo vệ sức khỏe.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Mỡ trong máu là gì?

Mỡ trong máu là các chất béo có trong máu, bao gồm hai loại chính là cholesterol và triglyceride. Cholesterol được chia làm hai loại: LDL (cholesterol xấu) và HDL (cholesterol tốt).

Cholesterol LDL (xấu): Khi mức LDL tăng cao, nó sẽ bám vào thành mạch máu tạo thành các mảng bám, làm hẹp và cứng động mạch, gây khó khăn cho máu lưu thông.

Cholesterol HDL (tốt): Ngược lại, HDL giúp loại bỏ cholesterol xấu khỏi máu, bảo vệ tim mạch.

Triglyceride: Là một loại mỡ khác trong máu, khi tăng cao cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và các vấn đề khác như gan nhiễm mỡ.

Mỡ trong máu là cần thiết cho cơ thể nhưng khi vượt mức an toàn sẽ trở thành nguy hiểm.

Tại sao mỡ trong máu lại nguy hiểm?

Khi mỡ trong máu tăng cao, đặc biệt là cholesterol LDL và triglyceride, nó có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như:

Xơ vữa động mạch: Mỡ bám vào thành mạch máu làm hẹp lòng mạch, giảm lưu thông máu đến các cơ quan.

Bệnh tim mạch: Nguy cơ đau tim, nhồi máu cơ tim, đột quỵ tăng lên rất nhiều.

Gan nhiễm mỡ: Mỡ tích tụ trong gan có thể gây viêm gan, xơ gan.

Tăng huyết áp: Do mạch máu bị hẹp lại, tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu.

Tiểu đường: Mỡ máu cao thường đi kèm với rối loạn chuyển hóa đường trong máu.

Điều nguy hiểm là mỡ trong máu cao thường không có dấu hiệu rõ ràng, nên nhiều người không biết mình mắc bệnh cho đến khi có biến chứng nghiêm trọng.

Nguyên nhân khiến mỡ trong máu tăng cao

Chế độ ăn uống không hợp lý: Ăn nhiều đồ chiên rán, thức ăn nhanh, nhiều mỡ động vật, đồ ngọt và ít rau xanh làm tăng cholesterol xấu.

Ít vận động: Lối sống ít vận động khiến cơ thể không đốt cháy được lượng mỡ thừa, làm tăng mỡ máu.

Thừa cân, béo phì: Cân nặng vượt chuẩn khiến mức cholesterol xấu tăng cao.

Hút thuốc và uống rượu: Những thói quen này làm tổn thương mạch máu và tăng mỡ trong máu.

Yếu tố di truyền: Nếu trong gia đình có người bị mỡ máu cao, bạn cũng có nguy cơ cao hơn.

Tuổi tác và giới tính: Người lớn tuổi và nam giới thường dễ bị mỡ máu cao hơn.

Dấu hiệu cảnh báo bạn cần chú ý

Mỡ trong máu cao thường không có dấu hiệu cụ thể, nhưng bạn có thể để ý một số dấu hiệu gián tiếp như:

Mệt mỏi, đau tức ngực khi gắng sức.

Đau đầu, chóng mặt, tê bì tay chân.

Xuất hiện mảng vàng dưới da quanh mắt, khuỷu tay (dấu hiệu cholesterol cao).

Thường xuyên bị đau nhức hoặc khó chịu vùng tim.

Nếu gặp các dấu hiệu này hoặc có yếu tố nguy cơ, bạn nên đi khám và kiểm tra mỡ máu định kỳ.

Cách kiểm soát và phòng tránh mỡ trong máu cao

Mỡ trong máu cao có thể kiểm soát được nếu bạn áp dụng các biện pháp sau:

Chế độ ăn uống hợp lý: Hạn chế ăn thực phẩm nhiều chất béo bão hòa như mỡ động vật, da gà, đồ chiên rán. Tăng cường ăn rau củ, hoa quả, các loại hạt, cá giàu omega-3 như cá hồi, cá thu, dầu ô liu.

Tập thể dục đều đặn: Mỗi ngày dành ít nhất 30 phút đi bộ nhanh, chạy bộ, bơi lội hoặc đạp xe để giúp cơ thể đốt cháy mỡ thừa.

Kiểm soát cân nặng: Giảm cân nếu bạn bị thừa cân hoặc béo phì để giảm áp lực lên tim và mạch máu.

Ngừng hút thuốc và hạn chế rượu bia: Đây là những thói quen rất có hại cho sức khỏe tim mạch.

Khám sức khỏe định kỳ: Kiểm tra mỡ máu ít nhất 1-2 lần mỗi năm, đặc biệt nếu bạn có yếu tố nguy cơ.

Tuân thủ điều trị: Nếu bác sĩ kê đơn thuốc, hãy dùng thuốc đều đặn theo chỉ dẫn, không tự ý ngưng hoặc thay đổi liều.