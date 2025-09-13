Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Mỡ trong máu, nguy cơ không thể xem thường

Mỡ trong máu cao thường không có triệu chứng rõ ràng nhưng lại gây nhiều nguy hiểm cho tim mạch. Hãy chủ động kiểm soát để bảo vệ sức khỏe.

Trương Hiền

Khi mức mỡ trong máu vượt quá giới hạn cho phép, nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch mà còn có thể gây ra rất nhiều căn bệnh nguy hiểm khác.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa nhận thức được sự nguy hiểm này bởi mỡ trong máu thường không có triệu chứng rõ ràng, chỉ khi bệnh đã tiến triển nặng mới phát hiện ra. Vì vậy, hiểu rõ về mỡ trong máu và biết cách kiểm soát nó là điều vô cùng quan trọng để bảo vệ sức khỏe.

z7000002843084-da1f4d1f501cdfbd8080fc5177dce155.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Mỡ trong máu là gì?

Mỡ trong máu là các chất béo có trong máu, bao gồm hai loại chính là cholesterol và triglyceride. Cholesterol được chia làm hai loại: LDL (cholesterol xấu) và HDL (cholesterol tốt).

Cholesterol LDL (xấu): Khi mức LDL tăng cao, nó sẽ bám vào thành mạch máu tạo thành các mảng bám, làm hẹp và cứng động mạch, gây khó khăn cho máu lưu thông.

Cholesterol HDL (tốt): Ngược lại, HDL giúp loại bỏ cholesterol xấu khỏi máu, bảo vệ tim mạch.

Triglyceride: Là một loại mỡ khác trong máu, khi tăng cao cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và các vấn đề khác như gan nhiễm mỡ.

Mỡ trong máu là cần thiết cho cơ thể nhưng khi vượt mức an toàn sẽ trở thành nguy hiểm.

Tại sao mỡ trong máu lại nguy hiểm?

Khi mỡ trong máu tăng cao, đặc biệt là cholesterol LDL và triglyceride, nó có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như:

Xơ vữa động mạch: Mỡ bám vào thành mạch máu làm hẹp lòng mạch, giảm lưu thông máu đến các cơ quan.

Bệnh tim mạch: Nguy cơ đau tim, nhồi máu cơ tim, đột quỵ tăng lên rất nhiều.

Gan nhiễm mỡ: Mỡ tích tụ trong gan có thể gây viêm gan, xơ gan.

Tăng huyết áp: Do mạch máu bị hẹp lại, tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu.

Tiểu đường: Mỡ máu cao thường đi kèm với rối loạn chuyển hóa đường trong máu.

Điều nguy hiểm là mỡ trong máu cao thường không có dấu hiệu rõ ràng, nên nhiều người không biết mình mắc bệnh cho đến khi có biến chứng nghiêm trọng.

Nguyên nhân khiến mỡ trong máu tăng cao

Chế độ ăn uống không hợp lý: Ăn nhiều đồ chiên rán, thức ăn nhanh, nhiều mỡ động vật, đồ ngọt và ít rau xanh làm tăng cholesterol xấu.

Ít vận động: Lối sống ít vận động khiến cơ thể không đốt cháy được lượng mỡ thừa, làm tăng mỡ máu.

Thừa cân, béo phì: Cân nặng vượt chuẩn khiến mức cholesterol xấu tăng cao.

Hút thuốc và uống rượu: Những thói quen này làm tổn thương mạch máu và tăng mỡ trong máu.

Yếu tố di truyền: Nếu trong gia đình có người bị mỡ máu cao, bạn cũng có nguy cơ cao hơn.

Tuổi tác và giới tính: Người lớn tuổi và nam giới thường dễ bị mỡ máu cao hơn.

Dấu hiệu cảnh báo bạn cần chú ý

Mỡ trong máu cao thường không có dấu hiệu cụ thể, nhưng bạn có thể để ý một số dấu hiệu gián tiếp như:

Mệt mỏi, đau tức ngực khi gắng sức.

Đau đầu, chóng mặt, tê bì tay chân.

Xuất hiện mảng vàng dưới da quanh mắt, khuỷu tay (dấu hiệu cholesterol cao).

Thường xuyên bị đau nhức hoặc khó chịu vùng tim.

Nếu gặp các dấu hiệu này hoặc có yếu tố nguy cơ, bạn nên đi khám và kiểm tra mỡ máu định kỳ.

Cách kiểm soát và phòng tránh mỡ trong máu cao

Mỡ trong máu cao có thể kiểm soát được nếu bạn áp dụng các biện pháp sau:

Chế độ ăn uống hợp lý: Hạn chế ăn thực phẩm nhiều chất béo bão hòa như mỡ động vật, da gà, đồ chiên rán. Tăng cường ăn rau củ, hoa quả, các loại hạt, cá giàu omega-3 như cá hồi, cá thu, dầu ô liu.

Tập thể dục đều đặn: Mỗi ngày dành ít nhất 30 phút đi bộ nhanh, chạy bộ, bơi lội hoặc đạp xe để giúp cơ thể đốt cháy mỡ thừa.

Kiểm soát cân nặng: Giảm cân nếu bạn bị thừa cân hoặc béo phì để giảm áp lực lên tim và mạch máu.

Ngừng hút thuốc và hạn chế rượu bia: Đây là những thói quen rất có hại cho sức khỏe tim mạch.

Khám sức khỏe định kỳ: Kiểm tra mỡ máu ít nhất 1-2 lần mỗi năm, đặc biệt nếu bạn có yếu tố nguy cơ.

Tuân thủ điều trị: Nếu bác sĩ kê đơn thuốc, hãy dùng thuốc đều đặn theo chỉ dẫn, không tự ý ngưng hoặc thay đổi liều.

#mỡ trong máu #nguy cơ tim mạch #cholesterol xấu #xơ vữa động mạch #kiểm soát mỡ máu #chế độ ăn giảm mỡ

Bài liên quan

Sống Khỏe

[INFOGRAPHIC] 3 thực phẩm tốt cho người huyết áp cao, mỡ máu cao

thuc-pham-cho-nguoi-huyet-ap.jpg
Xem chi tiết

Đời sống

Biến chứng nguy hiểm gây viêm tụy cấp do mỡ máu ở phụ nữ mang thai

Phát hiện sớm, kiểm soát mỡ máu trước, trong thai kỳ không chỉ theo dõi sự phát triển của em bé, mà còn phát hiện, xử trí kịp thời những nguy cơ tiềm ẩn cho mẹ.

Sản phụ nhập viện trong tình trạng chuyển dạ kèm nôn nhiều đã được các bác sĩ khoa Sản, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí phẫu thuật thành công. Điều đáng nói là sau khi làm xét nghiệm cho thấy sản phụ bị viêm tụy cấp, nếu không được xử trí nhanh chóng có thể gây nguy hiểm tính mạng.

Cụ thể, sản phụ N.T. T. 35 tuổi, mang thai 34 tuần 6 ngày, nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị, buồn nôn và nôn nhiều. Tiến hành xét nghiệm cho thấy mỡ máu (Triglycerid) tăng cao trên 56,5mmol/l; men tụy tăng cao bất thường gấp nhiều lần so với ngưỡng chỉ số bình thường.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Hạt mè hỗ trợ kiểm soát đường huyết, mỡ máu

Hạt mè (hạt vừng) rất nhỏ nhưng giàu dinh dưỡng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, trong đó hỗ trợ giảm cholesterol, hạ đường huyết.

Hạt mè (hạt vừng) có kích thước rất nhỏ nhưng lại giàu protein, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa... mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Đặc biệt, trong hạt mè có chứa lignan và phytosterol. Đây là hai hợp chất thực vật có thể giúp giảm cholesterol trong máu. Ăn hạt mè thường xuyên cũng có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu.

Vừng có tên khoa học là Sesamum indicium, là một phần của họ Pedaliaceae và lần đầu tiên được phát hiện ở Pakistan. Đây là một trong những loại cây lấy dầu đầu tiên mà con người sử dụng, hiện nay nó được trồng rộng rãi và ưa dùng trên khắp thế giới nhờ giá trị dinh dưỡng cao và hương vị độc đáo.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Thảo dược bảo vệ gan

Thảo dược bảo vệ gan

Gan dễ tổn thương trước rượu bia, độc tố và stress. Thảo dược tự nhiên là lựa chọn an toàn giúp thanh lọc và bảo vệ gan hiệu quả.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Thảo dược bảo vệ gan

Thảo dược bảo vệ gan

Gan dễ tổn thương trước rượu bia, độc tố và stress. Thảo dược tự nhiên là lựa chọn an toàn giúp thanh lọc và bảo vệ gan hiệu quả.

Áp xe cổ phức tạp do sâu răng

Áp xe cổ phức tạp do sâu răng

Nếu không được phẫu thuật tháo mủ, áp xe cổ có thể tự phá vỡ ra da gây dò mủ kéo dài hoặc vỡ mủ vào trong, dẫn đến nhiễm trùng lan rộng, nhiễm trùng huyết...