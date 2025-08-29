Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Đời sống

Biến chứng nguy hiểm gây viêm tụy cấp do mỡ máu ở phụ nữ mang thai

Phát hiện sớm, kiểm soát mỡ máu trước, trong thai kỳ không chỉ theo dõi sự phát triển của em bé, mà còn phát hiện, xử trí kịp thời những nguy cơ tiềm ẩn cho mẹ.

Thúy Nga

Sản phụ nhập viện trong tình trạng chuyển dạ kèm nôn nhiều đã được các bác sĩ khoa Sản, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí phẫu thuật thành công. Điều đáng nói là sau khi làm xét nghiệm cho thấy sản phụ bị viêm tụy cấp, nếu không được xử trí nhanh chóng có thể gây nguy hiểm tính mạng.

Cụ thể, sản phụ N.T. T. 35 tuổi, mang thai 34 tuần 6 ngày, nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị, buồn nôn và nôn nhiều. Tiến hành xét nghiệm cho thấy mỡ máu (Triglycerid) tăng cao trên 56,5mmol/l; men tụy tăng cao bất thường gấp nhiều lần so với ngưỡng chỉ số bình thường.

Sau khi thăm khám và hội chẩn các chuyên khoa, sản phụ được chẩn đoán: Viêm tụy cấp do tăng Triglycerid máu trên thai 34 tuần 6 ngày chuyển dạ đẻ.

Nhận thấy, viêm tụy cấp do triglycerid tăng quá cao như vậy có thể dẫn đến sốc, suy đa tạng, tắc mạch.., ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh và thai nhi.

viem-tuy-thai-1.jpg
Các bác sĩ phẫu thuật cho sản phụ - Ảnh BVCC

Các phương án điều trị được đưa ra, các bác sĩ đã thống nhất tiến hành truyền dịch, mổ lấy thai cho sản phụ trước khi lọc máu thay huyết tương. Bé trai chào đời an toàn với cân nặng 3.260 gram và được chuyển về khoa Sơ Sinh để theo dõi sức khỏe.

Sản phụ sau mổ được chuyển về đơn vị Hồi sức tích cực ngoại theo dõi và điều trị: lọc máu thay huyết tương, bù dịch, điều trị các chỉ số. Hiện tại sau 5 ngày, sức khỏe của sản phụ và bé đều ổn định.

BSCKII. Nguyễn Thị Thúy Hà, Phó trưởng khoa Sản cho biết: Phụ nữ mang thai cần chủ động theo dõi sức khỏe của bản thân, tuân thủ việc thăm khám và quản lý thai nghén tại các cơ sở y tế uy tín. Siêu âm thai thông thường không thể phát hiện bệnh lý liên quan đến thai sản mà cần làm các xét nghiệm khác như xét nghiệm máu, nước tiểu…

viem-tuy-thai-2.jpg
Sau phẫu thuật, sản phụ được chăm sóc, điều trị tích cực - Ảnh BVCC

Thai phụ cần đến bệnh viện ngay khi có các dấu hiệu:

Đau bụng vùng thượng vị, lan ra sau lưng.

Buồn nôn, nôn liên tục.

Sốt, bụng chướng.

Mệt lả, khó thở.

Các yếu tố nguy cơ sản phụ cần lưu ý:

Tiền sử tăng triglyceride máu, viêm tụy cấp

Béo phì, đái tháo đường thai kỳ

Phụ nữ mang thai ăn nhiều đồ chiên rán, mỡ động vật, đồ ngọt.

Tiền sử gia đình rối loạn Lipit, máu.

Phát hiện sớm, kiểm soát mỡ máu trước, trong thai kỳ sẽ bảo vệ sức khỏe của cả mẹ và bé. Khám thai định kỳ không chỉ để theo dõi sự phát triển của em bé, mà còn giúp phát hiện và xử trí kịp thời những nguy cơ tiềm ẩn cho người mẹ.

#viêm tụy cấp thai kỳ #tăng triglyceride máu #sản phụ chuyển dạ nguy kịch #điều trị viêm tụy cấp #phẫu thuật lấy thai an toàn #bệnh lý thai kỳ nguy hiểm

Bài liên quan

Sống Khỏe

Lạm dụng rượu bia, người đàn ông 47 tuổi viêm tụy cấp

Việc sử dụng rượu, bia lâu dài là yếu tố nguy cơ lớn gây viêm tụy cấp, nếu chậm trễ có thể dẫn tới suy đa tạng, nguy cơ tử vong cao.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đưa ra cảnh báo nguy cơ viêm tụy cấp do lạm dụng rượu bia từ một ca cấp cứu.

Theo đó, Khoa Cấp cứu tiếp nhận người bệnh N.V.C (47 tuổi, trú tại tỉnh Phú Thọ), nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị, buồn nôn, bụng chướng nhiều… và được chẩn đoán viêm tụy cấp. Đáng chú ý, từ năm 2020 đến nay, người bệnh có thói quen uống rượu mỗi ngày từ 300-500ml.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu sống người phụ nữ có mỡ máu cao gấp 37 lần

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa cứu sống một phụ nữ 37 tuổi bị viêm tụy cấp, mỡ máu tăng cao gấp 37 lần mức bình thường.

Trước khi nhập viện một ngày, người bệnh xuất hiện các triệu chứng đau bụng dữ dội quanh rốn, kèm theo buồn nôn và nôn nhiều. Gia đình đã đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế tuyến dưới thăm khám, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều trị do tình trạng nghiêm trọng.

Tại Khoa Hồi sức tích cực, Chống độc, các bác sĩ tiến hành thăm khám lâm sàng, xét nghiệm cận lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh. Kết quả cho thấy chỉ số triglycerid (mỡ máu) của bệnh nhân cao gấp 37 lần giới hạn bình thường, men tụy tăng gấp 2,5 lần. Hình ảnh CT Scanner xác nhận bệnh nhân bị viêm tụy cấp.

Xem chi tiết

Đời sống

Mỡ máu cao gấp gần trăm lần do không điều trị đái tháo đường

Đây không chỉ là một trường hợp đơn lẻ, mà là tình trạng đáng báo động, đặc biệt trong cộng đồng người bệnh đái tháo đường và rối loạn mỡ máu.

Vừa qua, Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận một ca bệnh điển hình phản ánh hậu quả nghiêm trọng của việc không tuân thủ điều trị bệnh mạn tính.

Bệnh nhân T.T.T.H (nữ, 54 tuổi), Hà Nội, nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị lan ra sau lưng, kèm sốt nhẹ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới