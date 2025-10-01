Mô hình đô thị ESG++: Hướng phát triển tất yếu của Cần Giờ

Vị trí và lợi thế địa lý hiếm có giúp Cần Giờ được chọn để phát triển mô hình đô thị ESG++ “xanh - thông minh - sinh thái” và tái tạo với sự hiện diện của Vinhomes Green Paradise.

Nâng cao vị thế của vùng đất “rừng vàng biển bạc”

Cách trung tâm TP HCM khoảng 50km về phía Đông Nam, Cần Giờ có diện tích hơn 704 km², trong đó chiếm gần một nửa là rừng ngập mặn, đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển của thế giới vào năm 2001. Sở hữu lợi thế giáp biển, Cần Giờ giàu tiềm năng để phát triển kinh tế biển và logistic, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp.

Là điểm hội tụ của rừng, sông và biển, Cần Giờ đóng vai trò “lá phổi xanh” của TP HCM, bảo vệ thành phố trước sóng gió, xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu. Chính vai trò này quyết định hướng phát triển khác biệt của Cần Giờ so với các khu vực khác của thành phố: ưu tiên bảo tồn sinh thái, phát triển kinh tế bền vững, khai thác song hành bảo vệ nguồn tài nguyên sẵn có, gắn kết chặt chẽ với lợi ích cộng đồng.

Song, hiện nay, kinh tế Cần Giờ vẫn chủ yếu dựa vào khai thủy sản và du lịch sinh thái quy mô nhỏ, trong khi dân số và số lượng doanh nghiệp còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có. Vì thế, một mô hình phát triển xanh, sinh thái, bền vững được đánh giá là hướng phát triển tất yếu giúp Cần Giờ hiện thực hóa đồng thời mục tiêu kép: vừa phát triển kinh tế, vừa bảo tồn khu dự trữ sinh quyển thế giới.

“Lá phổi xanh” vươn tầm biểu tượng ESG++

Sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM mở rộng thành một Mega City có diện tích hơn 6.772 km² và dân số trên 14 triệu người. Thành phố được kỳ vọng vươn lên vị thế trung tâm kinh tế, tài chính, logistics thông minh hàng đầu Đông Nam Á, dựa trên 2 trụ cột kinh tế xanh và kinh tế số.

Trong bức tranh đó, Cần Giờ được định vị là trục đô thị sinh thái phía Đông Nam, đối trọng với các trục công nghiệp phía Bắc và Tây, đóng vai trò vùng đệm ứng phó biến đổi khí hậu, đồng thời là cửa ngõ ra biển, trung tâm kinh tế - du lịch - dịch vụ ven biển, kết nối trực tiếp với cảng quốc tế và thị trường toàn cầu. Với sứ mệnh ấy, Cần Giờ cần một mô hình phát triển tiên phong, toàn diện và thông minh. ESG++ chính là lời giải phù hợp nhất.

Vinhomes Green Paradise thể hiện rõ triết lý phát triển bền vững: Xử lý rác thải công nghệ cao, tái chế & tuần hoàn nước, giảm phát thải, theo dõi carbon và hướng tới 100% năng lượng tái tạo. (Ảnh minh họa)

Trên thế giới, ESG - với ba trụ cột Môi trường (Environmental), Xã hội (Social) và Quản trị (Governance) - đã trở thành “thước đo vàng” cho sự phát triển bền vững của các siêu đô thị. Nhiều thành phố chỉ cần đáp ứng một phần các tiêu chí này đã đủ để bứt phá.

Trong khi đó, Cần Giờ lại hội tụ trọn vẹn cả ba tiêu chí, thậm chí tiến xa hơn khi nâng chuẩn ESG lên một cấp độ mới: ESG++. Không chỉ dừng lại ở việc giảm thiểu tác động tiêu cực của phát triển kinh tế xã hội, ESG++ hướng đến việc chủ động kiến tạo giá trị tích cực, tạo ra lợi ích lan tỏa lâu dài và bền vững cho cả thế hệ hôm nay và mai sau.

Vinhomes Green Paradise được phát triển tại Cần Giờ chính là dự án tiên phong hiện thực hóa tầm nhìn ESG++ tại Việt Nam. Tựa mình vào khu dự trữ sinh quyển thế giới, là một phần của Mega City, mọi hạng mục trong dự án 2.870 héc-ta này đều thể hiện rõ triết lý phát triển bền vững.

Vinhomes Green Paradise được phát triển tại Cần Giờ chính là dự án tiên phong hiện thực hóa tầm nhìn ESG++ tại Việt Nam (Ảnh phối cảnh)

Về môi trường, toàn bộ siêu đô thị vận hành bằng năng lượng tái tạo, nổi bật là hệ thống điện gió ngoài khơi cách bờ 20 km, sử dụng pin dự phòng thay thế cho toàn bộ máy phát điện sử dụng nhiên liệu xăng dầu. Hạ tầng giao thông được chủ đầu tư Vingroup hướng tới sử dụng 100% phương tiện xanh trong toàn phạm vi dự án, từ xe tải, xe cứu hỏa, cano điện… Đi cùng là các mô hình xử lý rác thải công nghệ cao, tái chế và tuần hoàn nước.

Vingroup sẽ đầu tư hệ thống điện gió trên biển Cần Giờ, cung cấp năng lượng tái tạo cho toàn dự án. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, ESG++ còn thể hiện ở tác động xã hội mạnh mẽ. Hàng chục nghìn việc làm mới sẽ được tạo ra trong các ngành du lịch, logistics đến công nghệ xanh. Người dân địa phương được đào tạo, chuyển đổi nghề để tham gia trực tiếp vào nền kinh tế biển hiện đại. Khi cộng đồng cư dân quốc tế tinh hoa dần hình thành, Vinhomes Green Paradise sẽ trở thành trung tâm lan tỏa lối sống văn minh và xanh bền vững.

Về quản trị, dự án được vận hành như một Smart City nhờ hệ thống quản lý đô thị ứng dụng IoT, AI, Big Data, giám sát và tối ưu mọi hoạt động từ giao thông, năng lượng đến dịch vụ cộng đồng. Hệ thống quản trị minh bạch, hướng tới đạt chuẩn quốc tế BREEAM Communities và ISO 37122, khẳng định vị thế tiên phong của Cần Giờ trên bản đồ đô thị toàn cầu.

Cả thế giới đang phát triển theo xu hướng ESG vì một hành tinh xanh, thân thiện và trách nhiệm với cộng đồng. Với những lợi thế đặc biệt của Cần Giờ, nỗ lực ghi dấu ấn Việt Nam trên bản đồ đô thị toàn cầu của Vingroup, Vinhomes Green Paradise đang hội tụ nguồn lực tài chính hùng hậu, sức mạnh công nghệ và tri thức của các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước, nhằm kiến tạo một siêu đô thị ESG++ chuẩn mực thế giới - nơi con người phát triển song hành, bền vững cùng thiên nhiên.