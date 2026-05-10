Mộ cổ hơn 2.000 năm khiến trộm mộ 'bó tay' vì bẫy quá tinh vi

Đây là lăng mộ cổ được xây dựng với hệ thống chống trộm thành công nhất từ ​​trước đến nay, một cơn ác mộng đối với những kẻ trộm mộ.

Ở Trung Quốc cổ đại, tục mai táng rất phổ biến, nhiều gia đình quý tộc đặc biệt coi trọng thế giới bên kia. Họ thường đặt nhiều đồ dùng cá nhân trong mộ, với ý định để người chết tiếp tục hưởng thụ cuộc sống xa hoa trước đây ở thế giới bên kia. Những đồ vật này bao gồm các vật dụng tế lễ, nhạc cụ, bình rượu, vũ khí và phụ kiện xe ngựa, chúng không chỉ là biểu tượng của địa vị mà còn thể hiện sự tôn kính sâu sắc và niềm hy vọng dành cho người đã khuất.

Tục mai táng này đặc biệt phổ biến từ thời Xuân Thu và Chiến Quốc đến thời nhà Hán, khi quy mô các lăng mộ và sự phong phú của đồ tùy táng đạt đến đỉnh cao, mang lại cho các nhà khảo cổ học một lượng lớn hiện vật quý giá. Việc phát hiện ra những hiện vật này không chỉ giúp chúng ta hiểu được bối cảnh văn hóa của xã hội cổ đại, mà còn cung cấp những manh mối vô giá cho nghiên cứu lịch sử.

Tuy nhiên, đằng sau những lăng mộ xa hoa thường ẩn chứa bóng dáng của nạn trộm mộ. Những kẻ vô lương tâm nhắm đến những lăng mộ giàu có này, tìm cách cướp đoạt những đồ tùy táng quý giá. Trộm mộ, một nghề có lịch sử lâu đời, đã được truyền lại và cải tiến qua nhiều thế hệ, phát triển những kỹ năng và phương pháp độc đáo.

Để chống lại những vị khách không mời mà đến này, nhiều chủ nhân lăng mộ không chỉ xem xét kỹ lưỡng vị trí lăng mộ của mình mà còn đầu tư rất nhiều công sức vào việc thiết kế các cơ chế và bẫy chống trộm mộ, như thể đang tham gia vào một cuộc chiến trí tuệ không hồi kết với những kẻ trộm mộ.

Một số thiết kế chống trộm mộ này đã nhiều lần ngăn chặn được những kẻ trộm mộ, trong khi những thiết kế khác thậm chí còn khiến những kẻ trộm mộ dày dạn kinh nghiệm cũng bất lực.

Khi dân làng ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) vẫn đang đắm chìm trong không khí vui tươi của Tết Nguyên đán, một loạt tiếng nổ nhỏ bất ngờ vang lên. Vài ngày sau, dân làng phát hiện một số hang động kỳ lạ trong ruộng của mình. Nghi ngờ có kẻ trộm mộ, họ lập tức gọi cảnh sát. Loạt tiếng nổ và việc phát hiện các hang động đã báo hiệu một cuộc khai quật khẩn cấp để cứu ngôi mộ nhà Chu có niên đại từ thời Xuân Thu.

Nằm ở phía Tây thành cổ Shangcai, ngôi mộ nhà Chu này được cho là thuộc về một quý tộc cấp cao, tương đương với chức tể tướng. Khi cuộc khai quật tiến triển, các nhà khảo cổ càng thêm phấn khích, bởi vì ngôi mộ này thực sự phi thường. Đó là một cơn ác mộng đối với những kẻ trộm mộ.

Hàng loạt cơ chế ở lối vào đường hầm mộ đã khiến các nhà khảo cổ học kinh ngạc. Sau khi quan sát kỹ, các chuyên gia phát hiện ra rằng chủ nhân ngôi mộ đã thiết kế nhiều lớp bảo vệ chống lại những kẻ trộm mộ tiềm năng. Lối vào đường hầm được lát bằng cát và sỏi mịn, bên dưới là một lớp ván gỗ. Chỉ cần một bước sai trên những tấm ván này, người ta sẽ rơi xuống một hố cát chứa đầy chông. Có thể nói rằng sự khéo léo và chính xác của thiết kế chống trộm này đã khiến cho hầu như không có kẻ trộm mộ nào có thể dễ dàng vượt qua được.

Bên trong lăng mộ khiến các nhà khảo cổ học kinh ngạc. Toàn bộ lăng mộ gồm hai buồng, trong đó buồng phụ ở phía Nam là một kiệt tác về thiết kế chống trộm. Buồng chính nằm bên dưới một lớp đất nén dày bảy mét. Sau khi lớp đất nén được mở ra, một lớp cát mịn dày lộ ra. Đào sâu hơn nữa, người ta tìm thấy những viên đá lớn nhỏ trong cát, viên nặng nhất nặng hàng trăm kg và viên nhẹ nhất nặng hàng chục kg. Toàn bộ lớp cát và đá được chất chồng lên nhau cao hơn mười mét, khiến nó cực kỳ vững chắc.

Ngay cả sau khi vượt qua những lớp chướng ngại vật này, các nhà khảo cổ học cuối cùng cũng đến được bên trong lăng mộ. Thiết kế chống trộm của chủ nhân lăng mộ đã khiến những kẻ cướp mộ bất lực. Ngay cả khi ai đó tìm cách phá vỡ các lớp bảo vệ, cũng khó có thể lấy được bất kỳ chiến lợi phẩm nào đáng kể.

Điều đáng kinh ngạc là ngôi mộ này đã hơn 2000 năm tuổi, vẫn còn lưu giữ được rất nhiều đồ tùy táng – một kỳ tích thực sự. Nếu không có hệ thống chống trộm tinh vi như vậy, những đồ vật này có lẽ đã biến mất từ ​​lâu. Sau quá trình khai quật tỉ mỉ của các nhà khảo cổ, hình dạng thực sự của ngôi mộ cuối cùng đã được hé lộ.

Mặc dù đồ tùy táng trong mộ đã bị những kẻ trộm mộ nhắm đến nhiều lần, các nhà khảo cổ vẫn phát hiện ra một số lượng lớn hiện vật quý giá trong phòng chôn cất chính, bao gồm một loạt đồ đồng và ngọc như chuông đồng, đá chuông, chân đế đồng, gương tròn bốn tai và bình vuông có đáy hình hổ tai rồng. Việc phát hiện ra những hiện vật này không chỉ cung cấp bằng chứng vật chất vô giá cho việc nghiên cứu các nền văn minh cổ đại, mà còn chứng minh hoàn hảo giá trị lịch sử của ngôi mộ cổ này.