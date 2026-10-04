Dự đoán ngày mới 5/10/2026 cho 12 con giáp: Sửu thuận lợi, Ngọ thận trọng

Dự đoán ngày mới 2/10/2026 cho 12 con giáp: Tuổi Sửu, Tỵ có nhiều thuận lợi
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Dự đoán ngày mới 30/09/2026 cho 12 con giáp: Sửu thận trọng trong tiền bạc
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Sửu nên thận trọng giao dịch tiền bạc rõ ràng, đặc biệt khi liên quan đến người quen.
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