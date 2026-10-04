Tử vi 12 cung hoàng đạo 5/10/2026: Sư Tử tỏa sáng, Bọ Cạp nhìn lại tình cảm

Tử vi 12 cung hoàng đạo 1/10/2026: Bọ Cạp chuyển biến tốt về tài chính
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 1/10/2026, Song Tử có cơ hội ghi dấu ấn trong công việc, Bọ Cạp dễ đón nhận chuyển biến tích cực về tình cảm và tài chính.
Tử vi 12 cung hoàng đạo 30/9/2026: Song Tử có cơ hội mở rộng mối quan hệ
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Tử vi 12 cung hoàng đạo 29/9: Song Tử đón ý tưởng mới, nên tránh cảm tính
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 29/9, Song Tử có thể đón một ý tưởng bất ngờ, mở ra hướng đi mới trong công việc nhưng cần bình tĩnh, tránh để cảm xúc chi phối.
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