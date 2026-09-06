MG mở màn xu hướng “Black Friday” ngành ôtô

Mức giảm giá “kịch sàn” lên tới 150 triệu trên MG ZS biến mẫu SUV đô thị cỡ B này thành tâm điểm, đồng thời mở ra cuộc chơi “Black Friday” trên thị trường Việt.

Video: Trải nghiệm mẫu xe SUV đô thị MG ZS tại Việt Nam.

Giảm giá bán trong các đợt khuyến mại, chương trình kích cầu mua sắm là lẽ thường của thị trường ô tô trong nước. Nhưng giảm giá xe sốc theo kiểu “Black Friday” thì chắc chỉ có ở Việt Nam. Không sốc sao được khi hai mẫu xe bán chạy của MG là SUV cỡ B ZS và MPV đa dụng G50 đang được giảm giá cả trăm triệu đồng.

Tại các đại lý MG Láng Hạ, MG Kinh Dương Vương, MG Cần Thơ, MG Đà Nẵng, MG Nam Định, MG Bắc Ninh…, SUV cỡ B MG ZS đang được áp dụng chương trình giảm giá bán từ 140 – 150 triệu đồng ngay trong tháng 9/2026. Theo đó, mẫu xe MG ZS sản xuất năm 2025 hiện có giá bán thực tế chỉ 378 triệu đồng cho bản STD và 438 triệu đồng cho phiên bản LUX.

Với chương trình ưu đãi đặc biệt được ví như hiện tượng Black Friday trong ngành ôtô Việt Nam đưa MG ZS về mức chiết khấu sâu giảm tới 140 triệu-150 triệu đồng/xe. Ảnh MG Láng Hạ.

Đối với mẫu MPV đa dụng MG G50 cũng đang được hưởng mức chiết khấu sâu. Theo đó, phiên bản G50 MT COM có giá bán sau ưu đãi khoảng 445 triệu đồng, giá bán niêm yết là 559 triệu đồng.

Với một số khách hàng đủ điều kiện hưởng thêm chương trình dành cho khách mua xe thứ hai, mức hỗ trợ có thể thêm 50 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống khoảng 395 triệu đồng.

Với những khách hàng trẻ, gia đình nhỏ hoặc người lần đầu mua ô tô, bài toán tài chính luôn được đặt lên hàng đầu. Giá xe càng thấp, khoản tiền phải chuẩn bị ban đầu càng giảm. Điều quan trọng hơn, khách hàng có thể phân bổ ngân sách cho những nhu cầu khác như chi phí đăng ký, bảo hiểm, phụ kiện hoặc đơn giản là giảm áp lực trả góp nếu mua xe bằng nguồn vốn vay.

MG ZS đang thu hút sự quan tâm lớn của người tiêu dùng với mức giá đặc biệt. Ảnh MG Cần Thơ.

Vì vậy, mức chiết khấu 140-150 triệu đồng không còn đơn thuần là một con số trong chương trình khuyến mại. Nó trực tiếp tác động đến túi tiền của người dùng. Và MG đang tận dụng chính yếu tố này để tạo sức hút trên hai mẫu xe ZS và G50 trong tháng 9 này.

Hiện tượng “Black Friday” mà MG tạo ra đã và đang có những tác động tới tâm lý thị trường và có hiệu ứng lan tỏa.

Khảo sát tại các đại lý, ngay sau khi áp dụng chương trình marketing đặc biệt với mức ưu đãi chiết khấu sâu dành cho hai mẫu xe MG ZS và G50, ượng khách tìm hiểu về MG tăng đột biến, có những đại lý ghi nhận lượng khách tăng chục lần trong một ngày.

MG G50 tạo lên sức ép với nhóm MPV phổ thông với mức ưu đãi chưa từng có.

Không chỉ vậy, trên các diễn đàn, mạng xã hội chuyên về ôtô, lượng khách hàng tìm hiểu, thảo luận về xe ôtô MG cũng sôi nổi không kém.

Với MG ZS và MG G50, cú huých lần này đặc biệt đáng chú ý bởi nó đưa SUV và MPV, hai dòng xe phục vụ nhu cầu gia đình, di chuyển hằng ngày xuống những vùng giá dễ tiếp cận hơn. Khi cuộc đua giá tiếp tục lan rộng, người hưởng lợi cuối cùng chính là khách hàng, khi có thêm lựa chọn và nhiều cơ sở hơn để thương lượng một mức giá phù hợp.