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Số hóa - Xe

Meta được lợi khi EU nới lỏng quy định cho kính thông minh

Ủy ban châu Âu miễn trừ kính thông minh như của Meta và các bãng khác khỏi quy định về pin, loại bỏ một trở ngại lớn cho việc mở rộng thị trường tại châu Âu.

Tuệ Minh

Ủy ban châu Âu đã miễn trừ các thiết bị đeo được khỏi các quy định yêu cầu pin có thể tháo rời, loại bỏ một trở ngại lớn giúp kính thông minh RayBan Gen 2 của Meta thâm nhập thị trường EU.

Kính thông minh đang trở thành mục tiêu chú ý của các cơ quan quản lý và lập pháp châu Âu vì những lo ngại về quyền riêng tư và giám sát. Tuy nhiên, quy định về pin của khối này cũng đã làm chậm quá trình triển khai mẫu kính mới nhất của Meta tại EU trong những tháng gần đây vì pin tích hợp trong kính không thể dễ dàng tháo rời và thay thế.

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Meta hưởng lợi từ việc EU cởi bỏ hạn chế về pin rời cũng như tính riêng tư cho kính thông minh và các thiết bị đeo.

Đại sứ Mỹ tại EU Andrew Puzder gọi các quy định của EU là "quá rộng và quá hạn chế đến mức ngăn cản việc bán sản phẩm tuyệt vời, được phát triển chung giữa Mỹ và châu Âu này tại Liên minh châu Âu" và ca ngợi chiếc kính thông minh này là "rất thời trang" và "rất tuyệt vời".

Hôm thứ Ba (14/7), Ủy ban đã trình bày một sửa đổi luật được gọi là đạo luật ủy quyền, theo đó miễn trừ các sản phẩm kết nối bao gồm đồng hồ thông minh, kính thông minh, thiết bị theo dõi thể dục và đồ chơi điện tử khỏi quy định về pin.

Người phát ngôn của Ủy ban cho biết trong một tuyên bố rằng họ "không nhượng bộ trước bất kỳ áp lực nào", đồng thời nói thêm rằng các đề xuất của họ "được đưa ra sau một cuộc tham vấn rộng rãi với các hiệp hội người tiêu dùng, các bên liên quan trong ngành và các quốc gia thành viên".

Người phát ngôn nói thêm rằng đề xuất miễn trừ "không phải là để điều chỉnh một sản phẩm cụ thể" mà là "để đảm bảo các sản phẩm tiêu dùng và công nghiệp an toàn hơn trong trường hợp việc mở thiết bị có thể tạo ra rủi ro về an toàn hoặc khi các hạn chế kỹ thuật khiến việc tiếp cận của người tiêu dùng trở nên không khả thi".

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Quy định của EU nhiều lần gây khó cho Apple, nhưng lần này lại có ngoại lệ cho Meta.

Nghị viện châu Âu và các chính phủ quốc gia có hai tháng để phản đối sự điều chỉnh này. Nếu không có ý kiến ​​phản đối nào, văn bản được ủy quyền sẽ được công bố trên Công báo của EU và sau 20 ngày nữa, dự luật sẽ có hiệu lực.

Sự thay đổi này là một lợi ích lớn cho Meta, công ty đã đặt cược lớn vào công nghệ kính mắt mới nhưng cảm thấy bị cản trở trong việc tiếp cận người tiêu dùng châu Âu với sản phẩm bắt mắt của mình.

Việc miễn trừ quy định về pin cũng có thể mang lại lợi ích cho các công ty khác như Samsung và Google, và Apple, những công ty đang lên kế hoạch ra mắt kính thông minh của riêng họ.

Kết quả tài chính trước đó từ công ty sản xuất kính mắt Pháp-Ý EssilorLuxottica, chủ sở hữu thương hiệu RayBan, cho thấy doanh số bán kính thông minh Meta đang tăng trưởng "theo cấp số nhân" tại Mỹ. Hơn 7 triệu cặp kính thông minh Meta đã được bán trên toàn thế giới trong năm 2025.

Bất chấp sự thay đổi trong các quy định về pin, kính thông minh vẫn phải đối mặt với sự phản đối gay gắt về vấn đề bảo mật thông tin cá nhân.

Cláudio Texeira, người đứng đầu chính sách kỹ thuật số tại BEUC, nhóm bảo vệ người tiêu dùng lớn nhất châu Âu, phản đối việc "ngoại lệ" này. Ông nói: "Châu Âu không nên làm suy yếu các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng. Kính thông minh đã và đang làm dấy lên những lo ngại quan trọng về quyền riêng tư, an ninh và sự lựa chọn của người tiêu dùng. Các trường hợp ngoại lệ đối với quy định về khả năng tháo rời pin của EU cần phải được giữ nguyên như vậy: những trường hợp ngoại lệ thực sự dựa trên bằng chứng kỹ thuật và an toàn rõ ràng, chứ không phải do áp lực từ ngành công nghiệp. Việc miễn trừ cho các thiết bị này… có nguy cơ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm."

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Kính Meta Rayban là một sản phẩm phối hợp giữa Mỹ và Pháp, một thành viên EU.

Khi Meta ra mắt phiên bản đầu tiên của kính thông minh RayBan tại châu Âu vào năm 2021, sản phẩm này ngay lập tức gây lo ngại cho các cơ quan giám sát quyền riêng tư của Ireland và Ý về việc liệu chiếc kính có đủ rõ ràng để người dùng nhận ra mình đang bị quay phim hay không.

Và đầu năm nay, mối lo ngại lại lên đến đỉnh điểm khi truyền thông Thụy Điển đưa tin rằng các nhà thầu phụ của Meta ở Kenya đang xem xét các đoạn phim "riêng tư" được ghi lại bởi kính thông minh của công ty để chú thích nội dung nhằm huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo. Nội dung bao gồm các đoạn ghi hình về việc mọi người đi vệ sinh, thông tin ngân hàng, hoặc thậm chí cả cảnh quan hệ tình dục

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Giới thiệu Meta Ray-Ban Display AI Glasses.
Bloomberg/BEUC
#Quy định miễn trừ pin kính thông minh EU #Lợi ích thương mại của Meta tại châu Âu #Lo ngại về quyền riêng tư và an toàn dữ liệu #Ảnh hưởng của quy định đến các tập đoàn công nghệ lớn #Chính sách bảo vệ người tiêu dùng và an ninh cá nhân

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