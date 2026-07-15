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[GALLERY] Volkswagen ID. Aura T6 2027 lộ diện, công suất mạnh 228 mã lực

Số hóa - Xe

[GALLERY] Volkswagen ID. Aura T6 2027 lộ diện, công suất mạnh 228 mã lực

Mẫu SUV ID. Aura T6 được phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc. Xe do liên doanh FAW-Volkswagen nghiên cứu và sản xuất, tích hợp công nghệ của Xpeng.

Thanh Nguyễn
Volkswagen ID. Aura T6 là mẫu xe SUV điện được phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc do liên doanh FAW-Volkswagen nghiên cứu và sản xuất, đồng thời tích hợp công nghệ của Xpeng nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc xe năng lượng mới (NEV). Trước đó, Volkswagen ID. Aura T6 đã lần đầu tiên trình làng tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 diễn ra vào tháng 4 năm nay.
Volkswagen ID. Aura T6 là mẫu xe SUV điện được phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc do liên doanh FAW-Volkswagen nghiên cứu và sản xuất, đồng thời tích hợp công nghệ của Xpeng nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc xe năng lượng mới (NEV). Trước đó, Volkswagen ID. Aura T6 đã lần đầu tiên trình làng tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 diễn ra vào tháng 4 năm nay.
Theo hồ sơ được đăng trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, Volkswagen ID. Aura T6 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.811 x 1.879 x 1.648 mm cùng chiều dài cơ sở 2.836 mm. Để dễ hình dung, mẫu xe này chỉ ngắn hơn khoảng 65 mm so với Volkswagen ID.6.
Theo hồ sơ được đăng trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, Volkswagen ID. Aura T6 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.811 x 1.879 x 1.648 mm cùng chiều dài cơ sở 2.836 mm. Để dễ hình dung, mẫu xe này chỉ ngắn hơn khoảng 65 mm so với Volkswagen ID.6.
Dù sở hữu chiều dài thân xe gần 4,8 m, Volkswagen ID. Aura T6 chỉ có cấu hình nội thất 2 hàng ghế. Vì vậy, mẫu xe này được xem như phương án thay thế cho Volkswagen ID.4 bản 5 chỗ vốn ngắn hơn khoảng 227 mm. Thiết kế ngoại thất của theo ngôn ngữ thiết kế mới nhất của Volkswagen dành cho thị trường Trung Quốc. Phong cách này từng xuất hiện trên ID. Era 9X.
Dù sở hữu chiều dài thân xe gần 4,8 m, Volkswagen ID. Aura T6 chỉ có cấu hình nội thất 2 hàng ghế. Vì vậy, mẫu xe này được xem như phương án thay thế cho Volkswagen ID.4 bản 5 chỗ vốn ngắn hơn khoảng 227 mm. Thiết kế ngoại thất của theo ngôn ngữ thiết kế mới nhất của Volkswagen dành cho thị trường Trung Quốc. Phong cách này từng xuất hiện trên ID. Era 9X.
Phần đầu xe đi kèm dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang, tạo cảm giác liền mạnh. Trong khi đó, cụm đèn pha được đặt thấp trong cản trước. Ngoài ra, trên cản trước còn có hệ thống cửa gió chủ động. Tiếp đến là tay nắm cửa bán ẩn, cảm biến LiDAR trên nóc xe và cụm đèn hậu nối liền hai bên, tạo sự tương đồng với đèn trước. Xe còn có tùy chọn mâm 19 inch hoặc 20 inch, tùy phiên bản.
Phần đầu xe đi kèm dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang, tạo cảm giác liền mạnh. Trong khi đó, cụm đèn pha được đặt thấp trong cản trước. Ngoài ra, trên cản trước còn có hệ thống cửa gió chủ động. Tiếp đến là tay nắm cửa bán ẩn, cảm biến LiDAR trên nóc xe và cụm đèn hậu nối liền hai bên, tạo sự tương đồng với đèn trước. Xe còn có tùy chọn mâm 19 inch hoặc 20 inch, tùy phiên bản.
Nội thất của mẫu xe mới tiếp tục theo đuổi triết lý thiết kế tối giản quen thuộc của dòng xe điện Volkswagen. Khoang lái được bố trí gọn gàng, các lớp thiết kế rõ ràng và hạn chế tối đa các chi tiết trang trí cầu kỳ. Khu vực táp-lô được thiết kế theo hướng tích hợp, tập trung các chức năng vào từng khu vực nhằm tăng tính liền mạch và mang lại không gian ngăn nắp hơn.
Nội thất của mẫu xe mới tiếp tục theo đuổi triết lý thiết kế tối giản quen thuộc của dòng xe điện Volkswagen. Khoang lái được bố trí gọn gàng, các lớp thiết kế rõ ràng và hạn chế tối đa các chi tiết trang trí cầu kỳ. Khu vực táp-lô được thiết kế theo hướng tích hợp, tập trung các chức năng vào từng khu vực nhằm tăng tính liền mạch và mang lại không gian ngăn nắp hơn.
Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần đặt chìm, màn hình trung tâm dạng nổi cùng vô lăng đa chức năng hai chấu phối hai tông màu. Phía trước ghế phụ là tấm ốp trang trí tích hợp hệ thống đèn viền nội thất, có thể thay đổi hiệu ứng ánh sáng theo từng tình huống sử dụng. Táp-pi cửa được bọc bằng vật liệu mềm, mang lại cảm giác hoàn thiện cao.
Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần đặt chìm, màn hình trung tâm dạng nổi cùng vô lăng đa chức năng hai chấu phối hai tông màu. Phía trước ghế phụ là tấm ốp trang trí tích hợp hệ thống đèn viền nội thất, có thể thay đổi hiệu ứng ánh sáng theo từng tình huống sử dụng. Táp-pi cửa được bọc bằng vật liệu mềm, mang lại cảm giác hoàn thiện cao.
Là mẫu xe phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày, Volkswagen ID. Aura T6 được bổ sung nhiều chi tiết tiện dụng, trong đó lưng ghế phụ phía trước tích hợp bàn gập nhỏ một bên để đặt đồ cá nhân hoặc máy tính bảng. Khả năng biến đổi không gian nổi bật khi hai ghế trước có thể ngả phẳng hoàn toàn, kết nối với đệm ghế sau để tạo thành một mặt phẳng lớn, đáp ứng nhiều mục đích...
Là mẫu xe phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày, Volkswagen ID. Aura T6 được bổ sung nhiều chi tiết tiện dụng, trong đó lưng ghế phụ phía trước tích hợp bàn gập nhỏ một bên để đặt đồ cá nhân hoặc máy tính bảng. Khả năng biến đổi không gian nổi bật khi hai ghế trước có thể ngả phẳng hoàn toàn, kết nối với đệm ghế sau để tạo thành một mặt phẳng lớn, đáp ứng nhiều mục đích...
Xe còn được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh đi kèm rèm che nắng chỉnh tay. So với rèm chỉnh điện, giải pháp này được đánh giá phù hợp hơn cho nhu cầu sử dụng hằng ngày nhờ tính thực dụng và độ ổn định. Ngoài ra, xe còn sở hữu khoang hành lý phía trước với dung tích lớn, góp phần gia tăng không gian chứa đồ.
Xe còn được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh đi kèm rèm che nắng chỉnh tay. So với rèm chỉnh điện, giải pháp này được đánh giá phù hợp hơn cho nhu cầu sử dụng hằng ngày nhờ tính thực dụng và độ ổn định. Ngoài ra, xe còn sở hữu khoang hành lý phía trước với dung tích lớn, góp phần gia tăng không gian chứa đồ.
ID. Aura T6 được trang bị một mô-tơ điện EGP tiêu chuẩn đặt trên cầu sau do JEE sản xuất, cho công suất tối đa 170 kW (khoảng 228 mã lực), cao hơn 38 kW (51 mã lực) so với ID.6. Xe có tốc độ tối đa 186 km/h. Bộ pin sử dụng công nghệ lithium-sắt-phosphate (LFP) do Gotion sản xuất. Đây vốn là công ty sản xuất pin xe điện cho Volkswagen hậu thuẫn. Dung lượng pin hiện vẫn chưa được công bố.
ID. Aura T6 được trang bị một mô-tơ điện EGP tiêu chuẩn đặt trên cầu sau do JEE sản xuất, cho công suất tối đa 170 kW (khoảng 228 mã lực), cao hơn 38 kW (51 mã lực) so với ID.6. Xe có tốc độ tối đa 186 km/h. Bộ pin sử dụng công nghệ lithium-sắt-phosphate (LFP) do Gotion sản xuất. Đây vốn là công ty sản xuất pin xe điện cho Volkswagen hậu thuẫn. Dung lượng pin hiện vẫn chưa được công bố.
Dựa trên khối lượng xe, nhiều khả năng Volkswagen ID. Aura T6 sẽ có hai tùy chọn pin. Phiên bản tiêu chuẩn có trọng lượng không tải 2.026 kg và tổng trọng lượng 2.480 kg. Trong khi đó, phiên bản Long Range có trọng lượng không tải 2.126 kg và tổng trọng lượng 2.580 kg. Như đã đề cập, Volkswagen ID. Aura T6 được trang bị cảm biến LiDAR vốn là một phần trong hệ thống hỗ trợ lái do Carizon phát triển.
Dựa trên khối lượng xe, nhiều khả năng Volkswagen ID. Aura T6 sẽ có hai tùy chọn pin. Phiên bản tiêu chuẩn có trọng lượng không tải 2.026 kg và tổng trọng lượng 2.480 kg. Trong khi đó, phiên bản Long Range có trọng lượng không tải 2.126 kg và tổng trọng lượng 2.580 kg. Như đã đề cập, Volkswagen ID. Aura T6 được trang bị cảm biến LiDAR vốn là một phần trong hệ thống hỗ trợ lái do Carizon phát triển.
Cảm biến LiDAR do liên doanh giữa Volkswagen Group và Horizon Robotics sản xuất. Xe mới sẽ hỗ trợ tính năng tự lái theo lộ trình định sẵn (NOA) trên cả đường đô thị lẫn cao tốc. Hiện giá bán và thời điểm ra mắt của Volkswagen ID. Aura T6 tại thị trường Trung Quốc vẫn chưa được công bố. Đây là một phần trong nỗ lực cải thiện doanh số ở thị trường ôtô lớn nhất thế giới của Volkswagen.
Cảm biến LiDAR do liên doanh giữa Volkswagen Group và Horizon Robotics sản xuất. Xe mới sẽ hỗ trợ tính năng tự lái theo lộ trình định sẵn (NOA) trên cả đường đô thị lẫn cao tốc. Hiện giá bán và thời điểm ra mắt của Volkswagen ID. Aura T6 tại thị trường Trung Quốc vẫn chưa được công bố. Đây là một phần trong nỗ lực cải thiện doanh số ở thị trường ôtô lớn nhất thế giới của Volkswagen.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Volkswagen ID. Aura T6 2027 mới.
Thanh Nguyễn
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