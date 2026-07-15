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[GALLERY] Chi tiết Volkswagen Tayron hơn 1,6 tỷ đồng, có thể sớm về Việt Nam

Số hóa - Xe

[GALLERY] Chi tiết Volkswagen Tayron hơn 1,6 tỷ đồng, có thể sớm về Việt Nam

Mẫu xe SUV Volkswagen Tayron 2027 đã chính thức ra mắt thị trường Malaysia với 2 phiên bản và có giá bán khởi điểm từ 190.660 RM (khoảng 1,239 tỷ đồng).

Nguyễn Anh
Volkswagen đã chính thức giới thiệu mẫu xe Tayron với khách hàng tại thị trường Malaysia với 2 phiên bản là Elegance và R-Line. Giá bán của phiên bản tiêu chuẩn Elegance là 190.660 RM (khoảng 1,239 tỷ đồng). Trong khi đó, bản R-Line có giá dự kiến từ 259.000-269.000 RM (khoảng 1,638-1,748 tỷ đồng).
Volkswagen đã chính thức giới thiệu mẫu xe Tayron với khách hàng tại thị trường Malaysia với 2 phiên bản là Elegance và R-Line. Giá bán của phiên bản tiêu chuẩn Elegance là 190.660 RM (khoảng 1,239 tỷ đồng). Trong khi đó, bản R-Line có giá dự kiến từ 259.000-269.000 RM (khoảng 1,638-1,748 tỷ đồng).
Đóng vai trò kế nhiệm Tiguan Allspace trong phân khúc SUV 3 hàng ghế của Volkswagen, Tayron 2027 mới sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.792 x 1.852 x 1.660 mm và chiều dài cơ sở 2.788 mm.
Đóng vai trò kế nhiệm Tiguan Allspace trong phân khúc SUV 3 hàng ghế của Volkswagen, Tayron 2027 mới sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.792 x 1.852 x 1.660 mm và chiều dài cơ sở 2.788 mm.
So với Tiguan thế hệ thứ 3 mà mẫu xe này phát triển dựa trên, Tayron dài hơn 253 mm, rộng hơn 10 mm và cao hơn 21 mm. Nếu so với Tiguan Allspace trước đây, mẫu SUV mới dài hơn 66 mm, rộng hơn 13 mm và chiều dài cơ sở tăng thêm 2 mm.
So với Tiguan thế hệ thứ 3 mà mẫu xe này phát triển dựa trên, Tayron dài hơn 253 mm, rộng hơn 10 mm và cao hơn 21 mm. Nếu so với Tiguan Allspace trước đây, mẫu SUV mới dài hơn 66 mm, rộng hơn 13 mm và chiều dài cơ sở tăng thêm 2 mm.
Volkswagen Tayron Elegance được trang bị động cơ xăng tăng áp eTSI 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, kết hợp hệ thống mild hybrid 48 V, cho công suất tối đa 150 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 250 Nm trong dải vòng tua từ 1.500-3.500 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và được tích hợp công nghệ ngắt xi-lanh chủ động Active Cylinder Management khi vận hành ở tải trọng thấp đến trung bình.
Volkswagen Tayron Elegance được trang bị động cơ xăng tăng áp eTSI 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, kết hợp hệ thống mild hybrid 48 V, cho công suất tối đa 150 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 250 Nm trong dải vòng tua từ 1.500-3.500 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và được tích hợp công nghệ ngắt xi-lanh chủ động Active Cylinder Management khi vận hành ở tải trọng thấp đến trung bình.
Phiên bản Tayron R-Line sử dụng động cơ xăng tăng áp TSI 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 265 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Phiên bản này đi kèm hệ dẫn động bốn bánh 4Motion và hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp tương tự bản Elegance.
Phiên bản Tayron R-Line sử dụng động cơ xăng tăng áp TSI 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 265 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Phiên bản này đi kèm hệ dẫn động bốn bánh 4Motion và hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp tương tự bản Elegance.
Theo công bố của hãng, Volkswagen Tayron Elegance tăng tốc từ 0-100 km/h trong 9,6 giây trong khi con số tương ứng của bản R-Line là 6,1 giây. Hệ thống treo trên Tayron gồm MacPherson phía trước và đa liên kết đằng sau.
Theo công bố của hãng, Volkswagen Tayron Elegance tăng tốc từ 0-100 km/h trong 9,6 giây trong khi con số tương ứng của bản R-Line là 6,1 giây. Hệ thống treo trên Tayron gồm MacPherson phía trước và đa liên kết đằng sau.
Cả hai phiên bản đều được trang bị hệ thống kiểm soát khung gầm thích ứng Dynamic Chassis Control Pro (DCC Pro). Tayron Elegance sử dụng bộ mâm hợp kim Napoli 18 inch đi cùng lốp 235/55R18. Trong khi đó, Tayron R-Line được trang bị mâm hợp kim York 20 inch với lốp 255/40R20.
Cả hai phiên bản đều được trang bị hệ thống kiểm soát khung gầm thích ứng Dynamic Chassis Control Pro (DCC Pro). Tayron Elegance sử dụng bộ mâm hợp kim Napoli 18 inch đi cùng lốp 235/55R18. Trong khi đó, Tayron R-Line được trang bị mâm hợp kim York 20 inch với lốp 255/40R20.
Khoang nội thất của xe có cấu hình 7 chỗ ngồi với 3 hàng ghế. Dung tích khoang hành lý đạt 345 lít khi sử dụng đầy đủ 3 hàng ghế, tăng lên 850 lít nếu gập hàng ghế thứ 3 và 1.905 lít nếu gập cả 2 hàng ghế cuối. Hàng ghế thứ ba gập theo tỷ lệ 50:50 còn hàng ghế thứ hai có thể trượt và gập theo tỷ lệ 40:20:40. Cửa cốp chỉnh điện hỗ trợ mở rảnh tay với cảm biến đá cốp.
Khoang nội thất của xe có cấu hình 7 chỗ ngồi với 3 hàng ghế. Dung tích khoang hành lý đạt 345 lít khi sử dụng đầy đủ 3 hàng ghế, tăng lên 850 lít nếu gập hàng ghế thứ 3 và 1.905 lít nếu gập cả 2 hàng ghế cuối. Hàng ghế thứ ba gập theo tỷ lệ 50:50 còn hàng ghế thứ hai có thể trượt và gập theo tỷ lệ 40:20:40. Cửa cốp chỉnh điện hỗ trợ mở rảnh tay với cảm biến đá cốp.
Phiên bản Elegance được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm Discover kích thước 12,9 inch cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số Digital Cockpit Pro 10,25 inch. Trong khi đó, bản R-Line sở hữu màn hình cảm ứng Discover Pro Max 15 inch và được bổ sung màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD).
Phiên bản Elegance được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm Discover kích thước 12,9 inch cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số Digital Cockpit Pro 10,25 inch. Trong khi đó, bản R-Line sở hữu màn hình cảm ứng Discover Pro Max 15 inch và được bổ sung màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD).
Về giải trí, Tayron Elegance sử dụng hệ thống âm thanh 8 loa, còn Tayron R-Line được trang bị dàn âm thanh Harman Kardon 11 loa công suất 700 W, tích hợp loa siêu trầm và bộ khuếch đại kỹ thuật số 16 kênh. Cả hai phiên bản đều sử dụng nền tảng phần mềm MIB4, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, đồng thời tích hợp trợ lý giọng nói IDA.
Về giải trí, Tayron Elegance sử dụng hệ thống âm thanh 8 loa, còn Tayron R-Line được trang bị dàn âm thanh Harman Kardon 11 loa công suất 700 W, tích hợp loa siêu trầm và bộ khuếch đại kỹ thuật số 16 kênh. Cả hai phiên bản đều sử dụng nền tảng phần mềm MIB4, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, đồng thời tích hợp trợ lý giọng nói IDA.
Cả Tayron Elegance và R-Line đều hỗ trợ sạc không dây kép cho hai điện thoại với công suất tối đa 15 W. Ngoài ra, xe còn có 4 cổng USB-C cho 2 hàng ghế đầu. Trong đó, các cổng phía sau hỗ trợ công suất sạc tối đa 45 W. Tayron Elegance được bọc da Varenna với hai ghế trước có tính năng chỉnh điện 12 hướng, nhớ vị trí, sưởi, làm mát, massage và hỗ trợ đệm lưng khí nén.
Cả Tayron Elegance và R-Line đều hỗ trợ sạc không dây kép cho hai điện thoại với công suất tối đa 15 W. Ngoài ra, xe còn có 4 cổng USB-C cho 2 hàng ghế đầu. Trong đó, các cổng phía sau hỗ trợ công suất sạc tối đa 45 W. Tayron Elegance được bọc da Varenna với hai ghế trước có tính năng chỉnh điện 12 hướng, nhớ vị trí, sưởi, làm mát, massage và hỗ trợ đệm lưng khí nén.
Vô lăng đa chức năng cũng được tích hợp chức năng sưởi. Nội thất còn có các mảng ốp cửa giả da, trần xe màu gốm và các chi tiết ốp gỗ trang trí trên mặt táp-lô. Trong khi đó, bản R-Line tạo điểm nhấn với trần xe màu đen, mặt táp-lô ốp nhôm, ốp bậc cửa trước bằng nhôm và bàn đạp bằng thép không gỉ phay xước.
Vô lăng đa chức năng cũng được tích hợp chức năng sưởi. Nội thất còn có các mảng ốp cửa giả da, trần xe màu gốm và các chi tiết ốp gỗ trang trí trên mặt táp-lô. Trong khi đó, bản R-Line tạo điểm nhấn với trần xe màu đen, mặt táp-lô ốp nhôm, ốp bậc cửa trước bằng nhôm và bàn đạp bằng thép không gỉ phay xước.
Các hệ thống hỗ trợ lái trên Volkswagen Tayron tại thị trường Malaysia gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ tránh va chạm phía trước với chức năng nhận diện người đi bộ/người đi xe đạp, hệ thống giám sát sự tập trung/buồn ngủ của người lái,...
Các hệ thống hỗ trợ lái trên Volkswagen Tayron tại thị trường Malaysia gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ tránh va chạm phía trước với chức năng nhận diện người đi bộ/người đi xe đạp, hệ thống giám sát sự tập trung/buồn ngủ của người lái,...
Ngoài ra, xe Volkswagen Tayron 2027 mới còn được trang bị hệ thống hỗ trợ tránh va chạm bên sườn kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và cảnh báo mở cửa, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ khẩn cấp, hỗ trợ đỗ xe Park Assist Plus, cảm biến khoảng cách, 9 túi khí,...
Ngoài ra, xe Volkswagen Tayron 2027 mới còn được trang bị hệ thống hỗ trợ tránh va chạm bên sườn kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và cảnh báo mở cửa, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ khẩn cấp, hỗ trợ đỗ xe Park Assist Plus, cảm biến khoảng cách, 9 túi khí,...
Volkswagen Tayron tại Malaysia có 5 màu sơn ngoại thất cho cả hai phiên bản Elegance và R-Line, gồm trắng Oryx White, đen Grenadilla Black, xám Dolphin Grey, xanh dương Nightshade Blue và bạc Oyster Silver. Sau Malaysia, Volkswagen Tayron 2027 có thể sẽ được bán ở Việt Nam để thay thế đàn anh Tiguan.
Volkswagen Tayron tại Malaysia có 5 màu sơn ngoại thất cho cả hai phiên bản Elegance và R-Line, gồm trắng Oryx White, đen Grenadilla Black, xám Dolphin Grey, xanh dương Nightshade Blue và bạc Oyster Silver. Sau Malaysia, Volkswagen Tayron 2027 có thể sẽ được bán ở Việt Nam để thay thế đàn anh Tiguan.
Video: Ra mắt mẫu xe SUV Volkswagen Tayron mới.
Nguyễn Anh
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