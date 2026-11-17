Mercedes-Benz Việt Nam sẽ tổ chức không gian trưng bày pop-up với 3 mẫu xe GLC 350 e 4MATIC, E 350 e và CLA 200 electric tại Hà Nội từ ngày 26-29/11/2026.

Video: Loạt xe sang điện ercedes-Benz ra mắt tại "The Icons, Electrified".

Cụ thể từ ngày 26/11, Mercedes-Benz Việt Nam sẽ mở không gian trưng bày pop-up tại Lotte Mall Hà Nội trong 4 ngày. Ba mẫu xe điện hóa được giới thiệu gồm CLA 200 electric, GLC 350 e 4MATIC và E 350 e. Trong đó, CLA 200 electric gây chú ý với quãng đường chạy thuần điện 542 km theo chuẩn WLTP.

Mercedes-Benz Việt Nam sắp "show hàng" loạt xe sang điện mới tại Hà Nội.

Đây là chặng tiếp nối sự kiện "The Icons, Electrified" đã diễn ra tại TP.HCM. Trong 5 mẫu xe thuần điện và plug-in hybrid mới ra mắt, Mercedes-Benz Việt Nam lựa chọn 3 mẫu để đưa ra Hà Nội. Việc đặt không gian trải nghiệm tại Lotte Mall cũng giúp khách tham quan kết hợp tìm hiểu ôtô với mua sắm và vui chơi trong mùa lễ hội cuối năm.

Mercedes-Benz Việt Nam sẽ mở không gian trưng bày pop-up tại Lotte Mall Hà Nội với ba mẫu xe điện hóa gồm CLA 200 electric, GLC 350 e 4MATIC và E 350 e.

CLA 200 electric là mẫu xe thuần điện và cũng là cái tên đáng chú ý trong đợt trưng bày này. Mẫu xe vừa giành danh hiệu Xe châu Âu của năm 2026 (European Car of the Year) và lần đầu có mặt tại Việt Nam. Tại sự kiện "The Icons, Electrified" ở TP.HCM, CLA 200 electric từng là một trong những điểm check-in được nhiều bạn trẻ yêu thích. Quãng đường 542 km theo chuẩn WLTP tiếp tục là thông số đáng quan tâm khi mẫu xe xuất hiện tại Hà Nội.

CLA 200 electric thuần điện và cũng là cái tên đáng chú ý trong đợt trưng bày này.

Hai mẫu còn lại hướng đến những nhu cầu sử dụng khác nhau. GLC 350 e 4MATIC thuộc dòng SUV hạng sang, kết hợp phong thái tự tin với tính đa dụng. Trong khi đó, E 350 e mang đặc trưng của dòng sedan E-Class dành cho doanh nhân với sự sang trọng và thoải mái. Cả hai sử dụng công nghệ plug-in hybrid, đem đến thêm lựa chọn cho những người muốn trải nghiệm khả năng chạy điện nhưng vẫn cần động cơ xăng.

GLC 350 e 4MATIC là mẫu SUV hạng sang, kết hợp phong thái tự tin đa dụng.

Tại sự kiện này, không gian pop-up sẽ sử dụng sắc đỏ nổi bật cùng ngôn ngữ thiết kế thị giác mạnh mẽ. Ý tưởng được phát triển từ hành trình 140 năm tiên phong của Mercedes-Benz. Thay vì giới thiệu sản phẩm qua hình ảnh đơn thuần, khu trưng bày tại trung tâm thương mại sẽ cho phép khách tiếp cận trực tiếp những mẫu xe điện hóa vừa ra mắt.

Khách tham quan có thể đăng ký lái thử cả ba mẫu xe điện hóa cùng các dòng xe động cơ đốt trong khác. Mercedes-Benz Việt Nam cũng chuẩn bị hoạt động sáng tạo thời trang theo chủ đề để khách tự thiết kế và nhận quà giới hạn.

Thay vì giới thiệu sản phẩm qua hình ảnh, khu trưng bày tại trung tâm thương mại sẽ cho phép khách tiếp cận trực tiếp những mẫu xe điện hóa vừa ra mắt.

Bên cạnh sự kiện trưng bày, Mercedes-Benz Việt Nam đang áp dụng ưu đãi cho khách mua E-Class lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2026. Chương trình dành cho E 180, E 200 Avantgarde, E 200 Exclusive và E 300 AMG, không áp dụng cho E 350 e. Khách mua xe được tặng 1 năm bảo hiểm thiệt hại vật chất MB Insurance Advance do Chubb Việt Nam cung cấp. Hãng đồng thời tặng gói gia hạn bảo hành 2 năm, có hiệu lực sau bảo hành tiêu chuẩn và áp dụng theo điều khoản điều kiện. Các mẫu xe sắp ra mắt cũng đã mở đăng ký giữ chỗ tại hệ thống Nhà Phân phối trên toàn quốc.