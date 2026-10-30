Mercedes-Benz Việt Nam công bố giá loạt xe điện hóa mới, từ 1,59 tỷ đồng

Mercedes-Benz Việt Nam chính thức tổ chức sự kiện “The Icons, Electrified” tại TP.HCM, đồng thời công bố giá bán của loạt xe sang thuần điện và PHEV mới.

Video: Dàn xe sang Mercedes-Benz Việt Nam tại sự kiện “The Icons, Electrified”.

Sự kiện “The Icons, Electrified” của Mercedes-Benz Việt Nam diễn ra tại Thủ Thiêm Riverstage, Công viên Bờ sông Thủ Thiêm, với không gian trưng bày rộng hơn 3.000 m², quy tụ hơn 20 mẫu xe Mercedes-Benz cùng nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho khách tham quan.

Mercedes-Benz Việt Nam chính thức tổ chức sự kiện “The Icons, Electrified”.

Tâm điểm của triển lãm là 5 mẫu xe điện hóa mới, gồm CLA 200 electric thuần điện và 4 mẫu PHEV: GLC 350 e 4MATIC, E 350 e, S 580 e 4MATIC và Mercedes-Maybach S 580 e.

Đáng chú ý, Mercedes-Benz CLA 200 electric được công bố giá bán 1,59 tỷ đồng, trở thành mẫu xe có mức giá thấp nhất trong nhóm sản phẩm mới. Đây là mẫu xe thuần điện thuộc thế hệ CLA mới, đánh dấu bước mở rộng danh mục ôtô điện của Mercedes-Benz tại Việt Nam.

Tâm điểm của triển lãm là 5 mẫu xe sang điện hóa mới.

Ở nhóm xe PHEV, Mercedes-Benz GLC 350 e 4MATIC có giá 2,999 tỷ đồng, trong khi E 350 e được niêm yết ở mức 3,399 tỷ đồng. Hai mẫu xe này bổ sung lựa chọn điện hóa cho phân khúc SUV và sedan hạng sang.

Trong khi đó, Mercedes-Benz S 580 e 4MATIC có giá 6,189 tỷ đồng, còn Mercedes-Maybach S 580 e có giá 8,899 tỷ đồng, cao nhất trong số 5 mẫu xe điện hóa mới được giới thiệu tại sự kiện.

Ngoài các sản phẩm trên, triển lãm còn có sự xuất hiện của phiên bản đặc biệt Mercedes-Benz GLS Edition 140, với giá dự kiến 6,068 tỷ đồng, cùng những mẫu xe đáng chú ý như G 580 thuần điện, Mercedes-Maybach EQS 680 SUV và Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, Mercedes-Benz Việt Nam còn tổ chức trải nghiệm lái thử với 10 dòng xe, các hoạt động tương tác và chương trình âm nhạc có sự tham gia của Bùi Lan Hương, Trang Pháp và WEAN.

Theo lịch trình, ngày 29/10 dành cho sự kiện theo thư mời. Triển lãm mở cửa tự do từ 9h đến 21h trong các ngày 30/10, 31/10 và 1/11/2026, tạo cơ hội để khách tham quan trực tiếp tìm hiểu những mẫu xe và công nghệ mới của Mercedes-Benz.