Mẹo đơn giản giúp cà chua tươi mọng suốt tháng mà không hỏng

Chỉ với một mẹo nhỏ ít ai biết, cà chua có thể giữ được độ tươi ngon, mọng nước suốt nhiều tuần mà không cần tủ lạnh hay chất bảo quản.

Cà chua là nguyên liệu quen thuộc trong mọi căn bếp, nhưng chỉ sau vài ngày mua về, nhiều người nhận ra chúng đã mềm, nhũn hoặc mốc. Theo các chuyên gia thực phẩm, có một mẹo đơn giản giúp cà chua giữ được độ tươi ngon lâu hơn mà không cần tủ lạnh.

Ảnh minh hoạ

Úp phần cuống xuống – bí quyết giúp cà chua tươi lâu

Theo chuyên trang thực phẩm The Kitchn (Mỹ) và Reader’s Digest, phần cuống là nơi cà chua dễ mất hơi nước và bị vi khuẩn xâm nhập, khiến quả nhanh hỏng. Vì vậy, thay vì để lăn lóc trong rổ, bạn nên đặt cà chua trên mặt phẳng, úp phần cuống xuống dưới.

Cách này giúp ngăn không khí lọt vào cuống, hạn chế mất ẩm và kéo dài độ tươi thêm 1–2 tuần so với thông thường. Đây cũng là mẹo được nhiều đầu bếp nhà hàng áp dụng để giữ cà chua mọng nước và nguyên vị tự nhiên.

Không nên cất cà chua chưa chín vào tủ lạnh

Theo khuyến nghị của Trung tâm Công nghệ Sau thu hoạch UC Davis (Mỹ) và Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), cà chua chưa chín hoàn toàn không nên để trong tủ lạnh.

Nhiệt độ thấp dưới 10°C có thể làm enzyme trong quả ngừng hoạt động, khiến cà chua mất vị ngọt, kém mùi thơm và vỏ bị nhăn. Nếu cà chua đã chín đỏ và bạn muốn bảo quản thêm vài ngày, có thể để vào ngăn mát, nhưng nên đưa ra nhiệt độ phòng trước khi sử dụng để hương vị phục hồi.

Ảnh minh hoạ

Một vài mẹo giúp cà chua luôn tươi giòn

Chọn cà chua còn cuống xanh, vỏ căng bóng, không dập nát.

Không rửa trước khi bảo quản, chỉ rửa khi sử dụng để tránh ẩm mốc.

Xếp cà chua thành một lớp, tránh chồng lên nhau.

Có thể lót giấy hút ẩm hoặc khăn khô dưới rổ để giữ môi trường khô ráo.

Một số đầu bếp còn dùng màng bọc thực phẩm hoặc phủ nhẹ dầu ăn quanh cuống để hạn chế mất nước – mẹo nhỏ nhưng hiệu quả nếu bạn muốn giữ cà chua tươi đến 3–4 tuần.

Chỉ với một thao tác nhỏ là úp cuống xuống, cà chua có thể tươi lâu gấp đôi mà vẫn giữ nguyên vị ngọt thanh, chua nhẹ và màu sắc tự nhiên. Đây là mẹo bảo quản an toàn, không tốn chi phí, nhưng lại mang đến hiệu quả “cực đỉnh” cho mọi căn bếp.