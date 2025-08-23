Hà Nội

Sống Khỏe

Mẹo đánh má hồng trong veo, giúp bạn luôn xinh tươi

Má hồng trong veo, nhẹ nhàng như vừa chạm nắng thu sẽ giúp gương mặt rạng rỡ, tự nhiên. Chỉ cần chọn màu đúng và tán khéo, bạn đã có vẻ đẹp cuốn hút.

Giang Thu

Khi tiết trời sang thu, xu hướng trang điểm trong veo, nhẹ nhàng trở thành lựa chọn được nhiều cô gái ưa chuộng. Một gương mặt ửng hồng tự nhiên, như vừa đi dạo dưới nắng, không chỉ giúp tôn vẻ rạng rỡ mà còn phù hợp với không khí dịu dàng của mùa.

danh-ma-hong.jpg
Ảnh minh họa

Chọn màu má hồng “chuẩn thu”

Màu sắc quyết định đến 70% độ tự nhiên của lớp trang điểm. Để có được hiệu ứng da ửng hồng như vừa chạm nắng, các chuyên gia trang điểm khuyên nên ưu tiên những gam màu cam đào, hồng đất hoặc hồng cam nhạt. Đây là những tông ấm áp, dịu nhẹ, dễ tiệp vào da, tạo cảm giác hồng hào nhưng không “lộ” lớp phấn.

Ngược lại, các tông quá gắt như hồng neon, đỏ tươi hoặc tím thường khiến gương mặt mất đi sự mềm mại, kém tự nhiên.

Làn da mỏng nhẹ, căng bóng

Không một gương mặt “nặng phấn” nào có thể toát lên vẻ trong trẻo. Trước khi đánh má hồng, lớp nền nên được xử lý mỏng, có độ bóng nhẹ. Cushion, BB cream hay foundation mỏng đều là lựa chọn hợp lý, chỉ cần che khuyết điểm ở những vùng cần thiết.

Khi da còn giữ được độ căng và sáng bóng, màu má hồng sẽ tiệp vào tự nhiên hơn, trông như hồng từ bên trong da.

Ưu tiên chất liệu kem và lỏng

Để có lớp má hồng mịn và trong suốt, dạng kem hoặc dạng lỏng là phù hợp nhất. Với kết cấu mỏng nhẹ, hai loại này dễ tán, dễ điều chỉnh độ đậm nhạt và tạo cảm giác màu lan tỏa từ bên trong.

Nếu muốn sự tiện lợi, du khách vẫn có thể chọn má hồng dạng phấn. Tuy nhiên, nên ưu tiên loại phấn hạt mịn, có ánh satin nhẹ hoặc dạng mờ trong suốt để tránh tình trạng khô cứng, lộ vệt phấn khi ra nắng.

Kỹ thuật tán màu tinh tế

Thay vì tập trung toàn bộ màu ở gò má, hãy tán hơi cao rồi kéo chéo về phía thái dương. Cách này giúp gương mặt thanh thoát hơn, đồng thời tạo hiệu ứng như ánh nắng chiếu nghiêng qua da. Một mẹo nhỏ là quét nhẹ một lớp mỏng qua sống mũi để tạo cảm giác “ửng nắng” trẻ trung.

Nguyên tắc chung là luôn bắt đầu với lượng màu nhỏ rồi tăng dần từng lớp. Nếu dùng má hồng kem, chấm ba điểm nhỏ trên gò má và tán bằng tay hoặc bông mút ẩm. Với dạng phấn, hãy dùng cọ mềm, xoay tròn nhẹ từ trong ra ngoài để màu nhạt dần.

mau-hong.jpg
Ảnh Roseacrystal

Hoàn thiện lớp má hồng

Khi soi gương dưới ánh sáng tự nhiên, nếu thấy màu quá đậm, chỉ cần dặm nhẹ bằng bông mút còn dính kem nền; Nếu quá nhạt, thêm một lớp mỏng ở vị trí cũ. Một mẹo để giữ màu lâu là phương pháp “kẹp lớp”: Đánh má hồng kem trước, phủ nhẹ phấn nền trong suốt, sau đó dặm thêm lớp phấn hồng.

Hiệu ứng “nắng thu”

Để gương mặt bừng sáng, một chút phấn bắt sáng ở xương gò má sẽ giúp da căng bóng như phản chiếu ánh nắng. Tuy nhiên, nên chọn loại bắt sáng nhẹ, không quá nhũ lấp lánh.

Màu son cũng cần hài hòa với đôi má: cam đất, hồng đào hoặc đơn giản là son dưỡng có màu nhẹ. Các gam son quá đậm có thể phá vỡ tổng thể trong trẻo. Một chi tiết nhỏ nhưng mang lại “chất thu” rõ rệt chính là những đốm tàn nhang nhẹ trên má và sống mũi. Với vài chấm xinh xắn, gương mặt sẽ trở nên tự nhiên, ấm áp và có chút phá cách.

