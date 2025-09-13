Mê Mẩn với giao diện đi biển của nàng mẫu ảnh Huệ Chi

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Với phong cách gợi cảm mang đặc trưng riêng, cùng sắc vóc chuẩn và nét mặt đầy cuốn hút, Huệ Chi khiến fan không thể rời mắt bộ ảnh check-in bên bờ biển.

Trầm Phương
Mới đây, nàng mẫu ảnh 9x Nguyễn Huệ Chi (sinh năm 1999, quê Diễn Châu, Nghệ An) khiến netizen không khỏi xuýt xoa với giao diện cực cuốn trong bộ ảnh check-in bên bờ biển mới được đăng tải. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn trong bộ ảnh lần này chính là set đồ được Huệ Chi lựa chọn với sự kết hợp hoàn hảo giữa tông màu nâu đất và kem trắng. (Ảnh: IGNV)
Chiếc áo crop-top off-shoulder với chất liệu voan nhăn tạo cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng khi gió biển thổi qua. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế bẹt vai kết hợp với phần tay áo bồng bềnh không chỉ tôn lên làn da trắng mịn mà còn tạo nên vẻ đẹp mơ màng, lãng mạn. (Ảnh: IGNV)
Phối cùng là chiếc chân váy mini ôm sát với chất liệu len gân tạo texture độc đáo. Sự tương phản giữa phần áo nhẹ nhàng và chân váy ôm sát đã tạo nên một tổng thể vừa quyến rũ vừa tinh tế. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh đó, không thể không kể đến chiếc mũ cói rộng vành - item không thể thiếu khi đi biển. Huệ Chi đã chọn một chiếc mũ với thiết kế đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả trong việc che nắng và tạo điểm nhấn thời trang (Ảnh: IGNV)
Kính mát tròng đen kiểu dáng vintage được cô nàng khéo léo sử dụng như một phụ kiện thời trang, đôi khi đeo, đôi khi cầm tay hoặc kẹp vào váy tạo điểm nhấn. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, chiếc xe máy màu cam xuất hiện trong một số khung hình đã thêm phần năng động, trẻ trung cho tổng thể bộ ảnh. (Ảnh: IGNV)
Điều làm nên sức hút đặc biệt trong bộ ảnh chính là cách Huệ Chi thể hiện bản thân qua từng khung hình. Từng cách pose dáng đều thể hiện sự tự tin và chuyên nghiệp của một người mẫu ảnh có kinh nghiệm. (Ảnh: IGNV)
Với 110.000 followers trên Instagram, mỗi bài đăng của Huệ Chi đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Bộ ảnh biển lần này một lần nữa khẳng định sức hút của cô nàng trong vai trò một influencer thời trang. (Ảnh: IGNV)
#Huệ Chi #ảnh biển #thời trang mẫu #mẫu ảnh #phong cách biển #đồ đi biển

