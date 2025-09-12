Người đẹp chuyển giới Nong Poy ở tuổi 39 vẻ đẹp 'thách thức thời gian'

Người đẹp chuyển giới Nong Poy (Treechada Petcharat) dù đã bước sang tuổi 39 nhưng vẫn khiến công chúng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp 'lão hóa ngược' của mình.
Đòn tấn công bằng UAV của Ukraine vào Lugansk được giới chuyên gia cho rằng, chỉ là nỗ lực tâm lý nhằm bù đắp cho những tổn thất lớn ngoài tiền tuyến.
Diễn viên Thuý Kiều FAPTV mới đây đã khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi khoe loạt ảnh với vẻ đẹp "bạch nguyệt quang".
Nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ cảm ơn Hồng Phượng luôn kề vai sát cánh, động viên và ủng hộ anh không ngừng trong suốt chặng đường học tập đầy thử thách.
Mới đây, hot girl Huỳnh Anh khiến cộng đồng mạng xao xuyến khi chia sẻ loạt ảnh mới nhất của mình trên đất Hàn Quốc.
Toyota Auto Body, công ty con chuyên phát triển SUV, xe van và các dòng xe chuyên dụng, vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt Land Cruiser GR Sport Rally Raid.
Ba con giáp may mắn giữa tháng 9 được quý nhân dẫn đường, sự nghiệp hanh thông, tiền bạc ùn ùn kéo về, mở ra thời kỳ giàu sang sung túc.
Không cần son phấn, trang điểm cầu kỳ, nữ streamer Mai Linh Zuto ngày nào tự tin khoe diện mạo thanh thuần.
Kỷ niệm 1 năm về chung một nhà, diễn viên Anh Đức đưa Anh Phạm đi ăn uống và tặng trang sức cho vợ.
Quân đội Nga đã kiểm soát cứ điểm Yunakovka gần Sumy và chiếm một nửa thành phố Kupyansk ở Kharkov.
Mới đây, Trân Mèo đã tạo ra bài đăng nhận về vô số bình luận thích thú. 'Hot girl bánh tráng' thuở nào đăng tải những hình ảnh khoe vóc dáng thon gọn, quyến rũ.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Hợi làm việc có sự tiến bộ, trong khi Sửu dễ đưa ra lựa chọn sai lầm khiến bản thân hối hận.
Khu vườn của MC Diễm Quỳnh trồng nhiều loại cây như hồng cổ Sapa, hoa quỳnh, lan, cà chua và cây ăn trái...
Banshee được xem là sứ giả của cái chết, với tiếng khóc ai oán báo trước sự ra đi vĩnh viễn của thành viên trong gia đình hay dòng tộc.
Khoa Pug gây chú ý khi về nước và thực hiện hành trình xuyên Việt. Nhiều người chú ý tới dáng đi của nam Youtuber sau phẫu thuật kéo chân lần 2.
Diễn viên Bảo Anh đóng công an nhiều nhất màn ảnh, có cuộc hôn nhân viên mãn bên vợ kém anh 11 tuổi.
Từng là cái tên khuấy đảo MXH năm 2024 nhưng giờ không còn tìm thấy cô gái An Giang lấy tỷ phú Thái Lan trên bất cứ nền tảng nào.
Trong Chiến tranh thế giới 2, Hồng quân Liên Xô đã huấn luyện chó chống tăng cảm tử nhằm phá hủy xe tăng của Đức quốc xã và giành được hiệu quả rõ rệt.
Malachite – khoáng vật xanh lục rực rỡ với hoa văn xoáy đặc trưng – từ lâu đã gắn liền với nghệ thuật, trang sức và cả tín ngưỡng tâm linh của con người.
Không cần truy cập link lạ hay tải ứng dụng độc hại, người dùng vẫn có thể bị đánh cắp dữ liệu cá nhân và mất tiền vì sự nguy hiểm của keylogger.
Cả Minh Ngọc và Thảo Nhi Lê khoảng vài năm trở lại đây, dù vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng cuộc sống của cả hai có phần thay đổi.