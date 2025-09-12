Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Thuý Kiều FAPTV 'lột xác' với nhan sắc "bạch nguyệt quang" gây thương nhớ

Cộng đồng trẻ

Thuý Kiều FAPTV 'lột xác' với nhan sắc "bạch nguyệt quang" gây thương nhớ

Diễn viên Thuý Kiều FAPTV mới đây đã khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi khoe loạt ảnh với vẻ đẹp "bạch nguyệt quang".

Thiên Anh
Trong những bức ảnh được chia sẻ, Thuý Kiều FAPTV xuất hiện với phong cách trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc buông xõa tự nhiên cùng trang phục màu trắng tinh khôi.
Trong những bức ảnh được chia sẻ, Thuý Kiều FAPTV xuất hiện với phong cách trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc buông xõa tự nhiên cùng trang phục màu trắng tinh khôi.
Vẻ đẹp của Thúy Kiều trong những bức hình này thoát khỏi hình ảnh nhí nhảnh, hài hước thường thấy.
Vẻ đẹp của Thúy Kiều trong những bức hình này thoát khỏi hình ảnh nhí nhảnh, hài hước thường thấy.
Trong ảnh là một Thuý Kiều dịu dàng, thanh thoát và đầy cuốn hút. Ánh mắt long lanh, nụ cười nhẹ nhàng của cô đã 'đốn tim' nhiều người hâm mộ.
Trong ảnh là một Thuý Kiều dịu dàng, thanh thoát và đầy cuốn hút. Ánh mắt long lanh, nụ cười nhẹ nhàng của cô đã 'đốn tim' nhiều người hâm mộ.
Nhan sắc của Thuý Kiều được nhận xét là ngày càng thăng hạng.
Nhan sắc của Thuý Kiều được nhận xét là ngày càng thăng hạng.
Dù không còn gắn liền với những vai diễn 'lầy lội', Thúy Kiều vẫn chứng minh được sức hút riêng của mình.
Dù không còn gắn liền với những vai diễn 'lầy lội', Thúy Kiều vẫn chứng minh được sức hút riêng của mình.
Sự thay đổi này của Thúy Kiều không chỉ cho thấy sự trưởng thành trong phong cách cá nhân mà còn là lời khẳng định về khả năng biến hóa đa dạng của một diễn viên.
Sự thay đổi này của Thúy Kiều không chỉ cho thấy sự trưởng thành trong phong cách cá nhân mà còn là lời khẳng định về khả năng biến hóa đa dạng của một diễn viên.
Việc Thuý Kiều mạnh dạn thoát khỏi "vùng an toàn" của hình tượng hài để thử nghiệm với vẻ đẹp "bạch nguyệt quang" đã nhận được phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng.
Việc Thuý Kiều mạnh dạn thoát khỏi "vùng an toàn" của hình tượng hài để thử nghiệm với vẻ đẹp "bạch nguyệt quang" đã nhận được phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng.
Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và ủng hộ Thuý Kiều trong việc định hình một phong cách mới, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ hơn nữa trong tương lai.
Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và ủng hộ Thuý Kiều trong việc định hình một phong cách mới, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ hơn nữa trong tương lai.
Thuý Kiều gia nhập FAPTV từ những ngày đầu và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được khán giả nhớ đến. Cô thường xuyên xuất hiện trong các series phim ngắn của nhóm và gây ấn tượng mạnh với nhiều vai diễn 'lầy lội', cá tính.
Thuý Kiều gia nhập FAPTV từ những ngày đầu và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được khán giả nhớ đến. Cô thường xuyên xuất hiện trong các series phim ngắn của nhóm và gây ấn tượng mạnh với nhiều vai diễn 'lầy lội', cá tính.
Dù không còn hoạt động rầm rộ như trước, Thuý Kiều FAPTV vẫn là một trong những cái tên có sức ảnh hưởng, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của làng phim hài trực tuyến tại Việt Nam. Ảnh sử dụng trong bài: Instagram nhân vật.
Dù không còn hoạt động rầm rộ như trước, Thuý Kiều FAPTV vẫn là một trong những cái tên có sức ảnh hưởng, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của làng phim hài trực tuyến tại Việt Nam. Ảnh sử dụng trong bài: Instagram nhân vật.
Thiên Anh
#Thuý Kiều FAPTV #nhan sắc #bạch nguyệt quang #diễn viên #sao Việt #FAPTV

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT