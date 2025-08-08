Máy sấy tóc ion giá 63.000 đồng: Rẻ có đáng mua?

Với mức giá chỉ bằng một bữa ăn trưa, nhiều mẫu máy sấy tóc mini tích hợp “công nghệ ion âm” đang được rao bán rầm rộ trên các sàn thương mại điện tử. Theo quảng cáo, những chiếc máy này có khả năng “giữ ẩm, làm mượt tóc, sấy nhanh mà không làm khô xơ”, “nhỏ gọn tiện lợi như salon tại nhà”. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế lại khiến không ít người phải… tắt vội.

Trên mạng, sản phẩm này xuất hiện dày đặc với ảnh chụp bắt mắt, mô tả “có cảm biến nhiệt độ, bảo vệ tóc bằng ion âm, vỏ chống nóng”, nhưng mức giá lại gây choáng: chỉ từ 59.000 đến 70.000 đồng.

“Tôi thấy quảng cáo hấp dẫn, máy sấy ion gì mà chỉ có hơn 60.000 đồng, nghĩ dùng tạm cũng được. Ai ngờ vừa bật thử thì máy kêu to, gió yếu xìu, chưa sấy xong tóc đã thấy nóng ran tay. Mùi khét lẹt bốc ra khiến tôi sợ cháy nổ, phải rút điện ngay”, chị Ngọc Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) kể lại.

Ảnh chụp màn hình

Theo chia sẻ của nhiều người dùng khác, các loại máy siêu rẻ này thường rất nhẹ, vỏ nhựa mỏng, dây ngắn và lỏng lẻo. Một số máy không có công tắc, chỉ hoạt động khi cắm điện trực tiếp và không có nút điều chỉnh nhiệt độ. “Tôi mua cho con mang đi du lịch, nhưng thực ra nó sấy chẳng khác gì quạt mini, gió yếu mà lại nóng nhanh, sờ tay vào là bỏng”, chị Nguyễn Lệ Hằng (TP HCM) nói thêm.

Theo anh Minh Đức kỹ sư điện, một máy sấy tóc chất lượng cần có motor ổn định, hệ thống ngắt nhiệt an toàn và nếu thực sự có công nghệ ion âm thì phải được tích hợp bộ tạo ion riêng biệt. Những máy chỉ vài chục nghìn gần như không đáp ứng bất kỳ tiêu chuẩn nào về điện – nhiệt.

Phần lớn máy gắn mác “ion” giá siêu rẻ chỉ là chiêu trò tiếp thị. Một số còn lợi dụng đèn LED xanh để đánh lừa cảm giác, hoàn toàn không phát ra ion như quảng cáo.

Thiết bị điện sử dụng gần cơ thể, lại thường dùng trong môi trường ẩm như phòng tắm, nên nếu chất lượng kém có thể dẫn đến chập điện, bỏng nhiệt, thậm chí cháy nổ nếu sử dụng sai nguồn điện hoặc sạc quá lâu.

Các chuyên gia khuyến cáo, người tiêu dùng nên đầu tư máy sấy tóc từ 300.000 đồng trở lên, có thương hiệu rõ ràng, được kiểm định an toàn và có chế độ bảo