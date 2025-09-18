Máy sấy quần áo bơm nhiệt… có đáng tậu mùa mưa?

Thay đổi về công nghệ đã khiến cho máy sấy quần áo trở nên tiết kiệm và thân thiện hơn với môi trường và không gian sống mỗi gia đình.

Máy sấy quần áo thiết bị gia dụng cần thiết trong mọi gia đình hiện đại ngày nay. Đặc biệt là vào mùa mưa, nỗi ám ảnh quần áo ẩm mốc khiến cho nhiều người cân nhắc việc mua máy sấy quần áo. Việc sử dụng máy sấy quần áo không chỉ giúp tiết kiệm được thời gian công sức mà còn bảo vệ được chất liệu quần áo.

Theo khảo sát của PV Khoa học & Đời sống/Báo Tri thức & Cuộc sống, máy sấy quần áo bơm nhiệt (tiếng Anh: Heatpump Dryer) đang được người tiêu dùng Việt quan tâm bởi các tính năng nổi bật: trang bị máy nén sử dụng khí gas trong môi trường áp suất cao, tạo ra luồng khí nóng giúp sấy khô quần áo một cách hiệu quả và mang lại khả năng tiết kiệm điện. Liệu đây có phải sản phẩm đáng tậu trong mùa mưa ẩm thấp?

Máy sấy quần áo sử dụng công nghệ bơm nhiệt (heatpump) tiết kiệm điện năng tiêu thụ đáng kể.

Công nghệ sấy hiện đại

Kỹ sư Phạm Đăng Minh, chuyên gia điện tử tiêu dùng cho biết: “Đặc điểm của máy sấy bơm nhiệt là không hút không khí bên ngoài và không thải khí ra môi trường bên ngoài, mà thay vào đó, không khí sấy được tuần hoàn trong máy sấy”.

Lý giải cụ thể hơn, kỹ sư Phạm Đăng Minh chia sẻ: “Đối với máy sấy công nghệ bơm nhiệt, từ môi trường áp suất cao, máy nén sử dụng gas để tạo ra luồng khí nóng và thổi vào lồng sấy. Luồng khí nóng có nhiệm vụ lấy hơi ẩm từ quần áo, biến thành những luồng khí nóng ẩm và được làm mát ngay tại lồng sấy. Lúc này, hơi ẩm sẽ được ngưng tụ thành nước để đẩy lên hộp chứa, còn phần luồng khí sẽ tiếp tục tuần hoàn, được làm nóng và thổi trở lại vào lồng sấy”.

Chính từ sự tuần hoàn này, tạo ra sự tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, một số công nghệ sấy cũ hơn đều vẫn hút không khí từ bên ngoài và thải khí ra như là công nghệ sấy thông hơi và sấy ngưng tụ. Các loại máy sấy này đều sử dụng điện trở để tạo nhiệt và thổi qua quần áo và mang theo hơi nước ra ngoài.

Anh Đinh Văn Thanh (Hà Nội) cho biết: “Gia đình tôi sống tại một căn hộ chung cư có diện tích sân trời nhỏ hẹp, đến mùa mưa là nỗi khổ quần áo ẩm mốc ám ảnh phải mua máy sấy. Nhưng việc kéo ống xả hơi ra bên ngoài khá rắc rối nên tôi đầu tư thêm mua máy sấy bơm nhiệt. Máy vận hành trong nhà êm ái, không phát thải rất phù hợp với căn hộ chung cư”.

Nhờ vào việc sử dụng công nghệ sấy bơm nhiệt này nên sẽ giúp tiết kiệm điện năng hơn so với dùng máy sấy thông thường. Sự kết hợp đồng điệu giữa công nghệ máy nén và bộ cảm biến nhiệt nên việc sấy quần áo được diễn ra ở nhiệt độ phù hợp, không làm ảnh hưởng đến màu sắc và chất lượng của sợi vải.

“Vì là công nghệ hiện đại nhất, nên các hãng điện máy hiện nay đều tích hợp AI lên sản phẩm để theo dõi, điều khiển giúp cho việc vận hành máy phù hợp và tiết kiệm. Bản thân công nghệ này cũng tiêu tốn ít điện năng nhất”, kỹ sư Phạm Đăng Minh cho biết.

So kè 3 thương hiệu lớn

Theo khảo sát của PV Khoa học & Đời sống/Báo Tri thức & Cuộc sống, máy sấy quần áo bơm nhiệt nổi tiếng hiện nay thì phải kể tới các hãng lớn như: Electrolux, LG và Samsung.

LG với các sản phẩm bền bỉ, hiện đại tương xứng với giá thành.

Cụ thể, máy sấy LG sử dụng công nghệ Eco Hybrid cho phép người dùng chọn giữa chế độ sấy nhanh hoặc tiết kiệm điện, rất phù hợp với những gia đình có nhu cầu linh hoạt. Ngoài ra, tính năng Allergy Care giúp loại bỏ vi khuẩn và tác nhân gây dị ứng, đặc biệt hữu ích với trẻ nhỏ.

LG cũng tích hợp điều khiển thông minh qua ứng dụng ThinQ, giúp bạn kiểm soát máy từ xa. Thương hiệu Hàn Quốc, những dòng sản phẩm máy sấy của LG đều được sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn Quốc – đây cũng là 1 điểm cộng cho chiếc máy sấy này.

Riêng Electrolux nổi bật với khả năng bảo vệ sợi vải nhờ công nghệ SensiCare và Reverse Tumbling – giúp quần áo không bị xoắn rối khi sấy. Máy vận hành êm, giữ màu vải tốt và có thiết kế sang trọng.

Trong khi đó, Samsung mang đến trải nghiệm sấy thông minh với AI Control và công nghệ Optimal Dry, tự động điều chỉnh thời gian sấy theo độ ẩm thực tế. Ngoài ra, tính năng AirWash giúp khử mùi quần áo mà không cần giặt, rất tiện cho đồ mặc một lần hoặc áo khoác. Máy sấy Samsung thường có thiết kế hiện đại, bảng điều khiển cảm ứng, nhưng một số model chỉ hỗ trợ tiếng Anh.

Samsung trang bị nhiều cảm biến, kết nối đồng bộ hệ sinh thái Smarthings.

“Khui” nhược điểm

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều hãng máy sấy quần áo, tuy nhiên, ít hãng trang bị công nghệ sấy bơm nhiệt, nguyên nhân chính là do giá thành cao.

Trong đó, mức giá của LG dao động từ khoảng 18 - 25 triệu đồng cho các model DVHP09W hay DVHP09B. Đây là con số chưa phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng phổ thông trên thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, theo nhận định của giới chuyên gia công nghệ, nếu muốn đầu tư lâu dài cho một thiết bị hiện đại và tiết kiệm điện thì LG là một lựa chọn đáng để cân nhắc.

Riêng dòng sản phẩm của Electrolux lại bị đánh giá thời gian sấy thường lâu hơn so với LG hoặc Samsung. Là thương hiệu Thụy Điển, hiện nay dòng máy sấy bơm nhiệt của Electrolux đa phần được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp tại Thái Lan.

Tuy mức giá “mềm hơn” so với LG, tuy nhiên các model như EDH804H5WB hay EDH903R9WB vẫn dao động từ 16 - 22 triệu đồng. Đây vẫn là mức giá chưa ở tầm phổ thông, chỉ phù hợp với khách hàng ưu tiên sự nhẹ nhàng và chăm sóc vải vóc cao cấp.

Thương hiệu Hàn Quốc, máy sấy bơm nhiệt Samsung lại được sản xuất cũng như nhập khẩu nguyên chiếc tại Trung Quốc. Người tiêu dùng đôi lúc còn đắn đo về xuất xứ. Các mẫu máy sấy Bespoke của Samsung cũng ở tầm giá khá cao, dao động từ 17 - 23 triệu đồng, phù hợp với người dùng yêu thích công nghệ và sự tiện lợi.

Máy sấy Electrolux tinh tế, tiết kiệm điện năng nhập khẩu từ Thái Lan.

Vì sử dụng công nghệ tiên tiến nhất, nên dễ hiểu khi nhược điểm lớn nhất của dòng máy sấy bơm nhiệt chính là giá đầu tư ban đầu. Đổi lại, vận hành máy sấy bơm nhiệt về lâu dài giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ hơn rất nhiều so với các công nghệ cũ hơn. Lượng điện năng tiết kiệm có thể lên đến 50% so với công nghệ sấy thông hơi sử dụng điện trở.

“Tôi xác định vào mùa mưa thì không dùng đến điều hòa, lượng điện năng chuyển qua sử dụng máy sấy quần áo. Nhưng từ khi mua máy sấy bơm nhiệt thay cho máy cũ thì lượng điện năng tiêu thụ giảm rõ rệt”, anh Bùi Ân (Đà Nẵng) chia sẻ.

Ngoài 3 hãng trên, nếu vẫn muốn dùng công nghệ bơm nhiệt nhưng không có các tính năng thông minh để hạ giá thành thì có thể tìm đến các sản phẩm của AQUA hoặc hiếm thấy hơn trên thị trường là các mẫu của Panasonic. Sản phẩm từ 2 hãng này dường như không được hãng chú trọng phát triển nên không mấy phổ biến, chỉ sở hữu những tính năng cơ bản. Do vậy, theo giới công nghệ, không dễ để tìm mua sản phẩm từ 2 thương hiệu này, đồng thời việc sửa chữa, thay thế linh kiện cũng gặp khó khăn.